“เซ็นทรัลพัฒนา” ชูกลยุทธ์ “Power of Synergy” ผนึกพันธมิตรจัด “The Urgent Project – Better Future is Now”

ครั้งแรกของ Sustainability Experiential Space ใจกลางเมืองที่เซ็นทรัลเวิลด์ 21-30 ต.ค 65 สู่เป้าหมาย Net Zero 2050

เชื่อมโยงมิติ People-Place-Planet ภายใต้เจตจำนงของแบรนด์ “Imagining better futures for all”

ตั้งเป้า Sustainable Ecosystem และ NET ZERO รายแรกของกลุ่มอสังหาฯในไทย ภายในปี 2050 นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

#โปรเจ็กต์ที่มีโลกเป็นเดิมพัน จากเซ็นทรัลพัฒนา ผนึกพลังทุกภาคส่วน The Urgent Project – Better Future is Now รักโลก รอไม่ได้ 21-30 ต.ค. 65 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ยกขบวน Green Influencers นำโดย “วรรณสิงห์”, “มารีญา”, “ท็อป พิพัฒน์”, “นุ่น ศิรพันธ์” และศิลปิน “เป๋ TAM:DA”

สัมผัสเทคโนโลยีเพื่อโลก ทั้งรถไฟฟ้าพลังงานสะอาด, สถานี EV Charger และ ‘Loopers’ แพลตฟอร์มรวบรวมและส่งต่อเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดี, Interactive Game จาก UNDP และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ด้วยกลยุทธ์ Power of Synergy จับมือร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้แก่ กลุ่ม ปตท. (PTT Group) นำโดย EVme, on-ion และ Swap & Go, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ธนบุรีพานิชย์ จำกัด, บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด และ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมด้วยพันธมิตรอีกมากมาย ขับเคลื่อนแนวทางด้านความยั่งยืน ภายในงาน “The Urgent Project – Better Future is Now” งานด่วน งานร้อน ของคนรักโลก 21-30 ต.ค. 65 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน Beacon

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เราเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้าง Sustainable Ecosystem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ในฐานะของ ‘นักพัฒนาพื้นที่’ แห่งอนาคตที่เชื่อมโยงและสร้างสมดุลระหว่าง People และ Planet เข้าด้วยกัน ด้วยการเป็น Center of Life เพื่อดูแลทั้งผู้คน ชุมชนในทุกที่ที่เราไปตั้งอยู่ พร้อมส่งต่อโลกและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้คนในรุ่นต่อๆ ไป”

เซ็นทรัลพัฒนายังมุ่งสู่การเป็นองค์กร Retail-Led Mixed-Use Developer รายแรกสู่ Net Zero ในปี 2050 ผ่านการดำเนินกลยุทธ์สำคัญ 2 ส่วนคือ

INSIDE-OUT: สร้างสรรค์ Culture ของภายในองค์กร โดยได้นำร่อง Green Initiatives ไปแล้วหลายโครงการด้วยกัน อาทิ สร้างมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล ด้วยการติดตั้งเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในทุกโครงการ พัฒนาอาคารอัจฉริยะหรือ Building Automation การติดตั้ง Recycle Station นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชน ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้น

สร้างสรรค์ Culture ของภายในองค์กร โดยได้นำร่อง Green Initiatives ไปแล้วหลายโครงการด้วยกัน อาทิ สร้างมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล ด้วยการติดตั้งเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในทุกโครงการ พัฒนาอาคารอัจฉริยะหรือ Building Automation การติดตั้ง Recycle Station นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชน ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้น OUTSIDE-IN: คือส่วนที่เป็นการ creating shared value สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คือส่วนที่เป็นการ creating shared value สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ECONOMY: สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น

สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น COMMUNITY: เป็น Public space ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต มีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ออกกำลังกาย มีพื้นที่ workshop

เป็น Public space ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต มีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ออกกำลังกาย มีพื้นที่ workshop ENVIRONMENT: สร้าง collaboration เพื่อไปสู่ circular economy ทุกๆ โครงการใหม่ของเราจะเน้นเรื่อง Green และ Energy

โดยส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่ดีมาจากการ “ความร่วมมือของทุกคน” ทั้งการผนึกกำลังระหว่างองค์กรพันธมิตร ที่มีเป้าหมายเดียวกัน มาร่วมกันสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า และให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผ่านวิถีใหม่แห่งการใช้ชีวิต

โดยในส่วนนี้ ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรในหลายส่วน อาทิ ร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายสถานี EV Charging ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อีกทั้งยังผลักดันการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกของไทย และล่าสุดกับการจัดนิทรรศการ “The Urgent Project – Better Future is Now” ครั้งแรกกับ Sustainability Experiential Space ใจกลางเมือง สร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาและพันธมิตร ที่จะมาช่วยกัน “ย่อย” เรื่องความยั่งยืนให้เข้าใจง่ายและช่วยโลกได้จริงผ่านการจำลองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปและการเสวนาให้ความรู้ นำโดย Green Influencers นำโดย “วรรณสิงห์”, “มารีญา”, “ท็อป พิพัฒน์”, “นุ่น ศิรพันธ์” และศิลปิน “เป๋ TAM:DA” เป็นต้น

พบกับโซนไฮไลท์ภายในงาน