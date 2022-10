Loft Happy Halloween ชวนหวีดสุดสนุกพร้อมสำหรับทุกปาร์ตี้

“ลอฟท์” ไลฟ์สไตล์ช้อปชื่อดังจากญี่ปุ่น ชวนมาสนุกต้อนรับวันฮาโลวีนให้ค่ำคืนหลอนกับแคมเปญ “Loft Happy Halloween” ปล่อยผีด้วยไอเท็มหลอนรับคืนฮาโลวีน ที่จะทำให้ปาร์ตี้สนุกมากยิ่งขึ้น พร้อมพบกับกิจกรรมประชันการแต่งกายรับรางวัลมากมาย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565 ที่ร้านลอฟท์ ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ชั้น 3 ไอคอนสยาม

ใครเตรียมตัวไปปาร์ตี้ หรือเตรียมพร้อมรับความสนุกกับฮาโลวีนในปีนี้ ร้านลอฟท์ จัดเต็มไอเท็มพิเศษมากมายที่จะทำให้ทุกคนสนุก ที่รวมมาให้ช้อปมากมาย มีครบทั้งเครื่องประดับและไอเท็มสำหรับมิกซ์แอนด์แมชแบบลุคฮาโลวีน เช่น หมวกแม่มดแฟนซี, ถุงเท้าแฟนซี, หน้ากาก Devil, หรือที่คาดผม พร้อมของตกแต่งปาร์ตี้ฮาโลวีน อาทิ แก้วปาร์ตี้และเชิงเทียนทรงหัวกระโหลก, หลอดฟักทองสีสดใส, จานชามแก้วที่จะทำให้อาหารมีลูกเล่นมากขึ้น หรือจะพกโซ่และไอเท็มอาถรรพ์ชวนหลอน และฟักทองสำหรับตกแต่งปาร์ตี้หลายขนาด มาโทนสีส้มดำที่ช่วยเสริมบรรยากาศวันฮาโลวีนปีนี้ให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นผ้าคลุมแม่มด และเติมความพิเศษกับเมคอัพสุดหลอนที่สามารถนำมาแต่งหน้าแต่งตาได้อีกด้วย

นอกจากนี้ “ลอฟท์” ขอชวนมาประชันการแต่งตัวกับการประกวด “Halloween Costume Contest” เพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท ใน Loft Halloween Party วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ร้าน Loft ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ เพียงซื้อสินค้าครบ 500 บาท สามารถร่วมสนุกในงานปาร์ตี้ และรับสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อร่วมประกวด พร้อมลุ้นรับรางวัล The Most Spooky Creative, Crazy or Scary มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พิเศษสำหรับ VIZ Member รับเพิ่ม Trick or Treat Surprise gift @ Siam Discovery Hype Box ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ร้านลอฟท์ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าผู้เข้าประกวดเต็ม

พบกับโปรโมชั่นช้อปสนุกกับเทศกาลฮาโลวีน สำหรับลูกค้า VIZ Member ช้อปครบ 300 บาท รับ Line stamp จำนวน 1 ดวง ลูกค้าทั่วไป ช้อปครบ 400 บาท รับ Line stamp จำนวน 1 ดวง เมื่อครบ 3 ดวง รับส่วนลด 100 บาท ครบ 5 ดวง รับส่วนลด 200 บาท ครบ 9 ดวง รับส่วนลด 300 บาทตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565

ขอชวนมาร่วมสนุกและช้อปสินค้าฮาโลวีนมากมายได้ที่ร้านลอฟท์ ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ชั้น 3 ไอคอนสยาม และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Loft Bangkok