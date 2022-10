อีวายร่วมออกบูธงาน BOT Digital Finance Conference 2022

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 อีวาย (EY) ร่วมออกบูธในงาน BOT Digital Finance Conference 2022 ภายใต้แนวคิด “Is data at the center of your transformation?” โดยมี คุณรุ่งกานต์ ศรีประเสริฐสุข หุ้นส่วนสายงานบริการที่ปรึกษาธุรกิจ (ที่ 3 จากขวา) และคุณวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ หุ้นส่วนสายงานบริการตรวจสอบบัญชี (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยพนักงาน EY ให้การต้อนรับ คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของ EY ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย