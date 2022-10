NT เร่งขยายฐานลูกค้าใหม่ อัดโปร ‘ย้ายค่าย-โทรฟรี-เน็ตแรง’ ชูจุดแข็งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ในราคาประหยัด เจาะกลุ่มผู้ใช้ทั่วไทย

NT เร่งขยายฐานลูกค้าใหม่ “NT Mobile” และ “my by NT” อัดโปรโมชั่นปลายปี “ย้ายค่าย-โทรฟรี-เน็ตแรง” ชูจุดแข็งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 59-359 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลในประเทศไทย มุ่งสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี ด้วยศักยภาพและความพร้อมของโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมและหลากหลาย และเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ NT Mobile และ my by NT

แบรนด์ NT Mobile และ my by NT มีจุดแข็งคือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ครอบคลุมทั่วประเทศ ราคาประหยัด คุ้มค่า ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน พร้อมโปรโมชั่นหลากหลาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทุกรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย ไลฟ์สด อัพโหลดวิดีโอ การใช้งานสตรีมมิ่ง ดูหนัง ฟังเพลง ประชุมออนไลน์ หรือเรียนออนไลน์ ตลอดจนการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ต เร็ว แรงไม่ลดสปีด อีกทั้งยังให้บริการโทรฟรีภายในเครือข่าย

ทั้งนี้ ช่วงปลายปีของ NT เน้นจัดเต็มบริการแพคเกจทั้งโทรและอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าใหม่ “ย้ายค่าย-โทรฟรี-เน็ตแรง” พร้อมแพคเกจเสริมที่หลากหลายตอบสนองทุกความต้องการทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน ด้วยรูปแบบการใช้งานทั้งรายวัน รายเดือน รายสัปดาห์ หรือเหมาจ่ายแบบรายปี NT Mobile มีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย

แพคเกจ “ ซิมวิถีใหม่” เน้นความเร็ว แรง และคุ้มค่า แค่ 89 บาท เล่นเน็ตไม่อั้น 8 Mbps นาน 30 วัน

แพคเกจ “ เน้นความเร็ว แรง และคุ้มค่า แค่ 89 บาท เล่นเน็ตไม่อั้น 8 Mbps นาน 30 วัน แพคเกจ “ ซิม เพลิน เพลิน ” ซิมเติมเงินสุดคุ้ม แค่ 59 บาท เล่นเน็ต 5 GB โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที ใช้ได้นานถึง 30 วัน

” ซิมเติมเงินสุดคุ้ม แค่ 59 บาท เล่นเน็ต 5 GB โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที ใช้ได้นานถึง 30 วัน แพคเกจ “ Moving to NT ” เน็ตเต็มสปีด 40 GB ค่าบริการ 355 บาท/เดือน โทรฟรีทุกเครือข่ายสูงสุด 150 นาที โทรเบอร์บ้านฟรีจากโครงข่าย NT ทั่วไทย 150 นาที

” เน็ตเต็มสปีด 40 GB ค่าบริการ 355 บาท/เดือน โทรฟรีทุกเครือข่ายสูงสุด 150 นาที โทรเบอร์บ้านฟรีจากโครงข่าย NT ทั่วไทย 150 นาที แพคเกจ “ NT Unlimited” 199 บาท/เดือน เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 2 Mbps โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที

199 บาท/เดือน เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 2 Mbps โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที แพคเกจ “NT โทรซุปเปอร์คุ้ม” สำหรับรายเดือนครบเซต ทั้งเน็ต ทั้งโทร จ่าย 250 บาท/เดือน ได้เล่นเน็ต 15 GB พร้อมโทรทุกเครือข่าย 300 นาที แถมโทรภายในเครือข่ายและโทรเบอร์บ้านได้อีก 300 นาที

ขณะที่ my by NT ล่าสุดดึง “มาริโอ้ เมาเร่อ” สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ my by NT ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่มีคาเเร็กเตอร์สนุกสนาน ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “คุ้มทุกโปร โอ้ my ก๊อด” ในราคาที่คุ้มค่า กับสัญญาณเน็ต เร็วแรง มีแพคเกจให้เลือกหลากหลายตอบสนองทุกความต้องการทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน อาทิ

แพคเกจ “ my 4G Super คุ้ม” เน็ตคุ้มๆ สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบรายเดือน หรือเปลี่ยนจาก

เติมเงินเป็นรายเดือน ทั้งเน็ตทั้งโทร เล่นเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีดสูงสุด 15 Mbps เริ่มต้นเพียงเดือนละ 239 บาท

เน็ตคุ้มๆ สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบรายเดือน หรือเปลี่ยนจาก เติมเงินเป็นรายเดือน ทั้งเน็ตทั้งโทร เล่นเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีดสูงสุด 15 Mbps เริ่มต้นเพียงเดือนละ 239 บาท แพคเกจ “ my เน็ตสุขใจ” และ “ my เน็ตสบายใจ” สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิมมา my แบบเติมเงินเปิดเบอร์ใหม่ เพียงเดือนละ 100 บาท ก็เลือกได้ทั้งเน็ตไม่อั้น หรือเน็ตแรง

และ สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิมมา my แบบเติมเงินเปิดเบอร์ใหม่ เพียงเดือนละ 100 บาท ก็เลือกได้ทั้งเน็ตไม่อั้น หรือเน็ตแรง แพ็กเกจ “my เน็ตเพลินเต็ม100” ซิมเน็ตเหมาจ่ายไม่ต้องสมัครและเติมเงินบ่อยๆ จ่ายครั้งเดียวใช้ได้ยาวทั้งปี เล่นเน็ตจุใจเดือนละ 100 GB เร็วสุด 15 Mbps (โทรนอกเครือข่าย 60 นาทีต่อเดือน) เฉลี่ยเพียงเดือนละร้อยกว่าบาท สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน

ผู้สนใจแพคเกจของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ NT ทั้งแบรนด์ NT mobile และ my by NT

สามารถสมัครบริการผ่านช่องทางออนไลน์ www.nteservice.com/eservice

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ntmobile.in.th หรือ www.mybynt.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center โทร 1888