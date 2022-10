สศอ. จัดงานประจำปี OIE FORUM 2022 ครั้งยิ่งใหญ่ “Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานประจำปี OIE Forum 2022 “Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” ชูเสวนาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมไทย เปิดแนวทางการแก้ไขปัญหาในวิกฤตการณ์ เพื่อเป็นทางรอดให้กับอุตสาหกรรมไทย พร้อมโชว์นิทรรศการความก้าวหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน

ปิดฉากอย่างสวยงามกับงานประจำปี 2565 OIE Forum 2022 “Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงาน และนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานประจำปี OIE Forum ในปี 2565 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อคิดเห็น และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” โดยมีวิทยากรที่ร่วมเสวนา ได้แก่ นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และคุณจิรภิญญา ปิติมานะอารี เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงาน

ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ นักลงทุน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ และสื่อมวลชน รวมกว่า 1,300 คน ทั้งจากการเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา และผ่านระบบการสัมมนาออนไลน์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย ภาพรวมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารอนาคต อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่การปรับโครงสร้างภาคการผลิตไปสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และยกระดับความสามารถการแข่งขันในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป