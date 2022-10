ข้อควรรู้ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น ให้คุณตะลอนเที่ยวแบบไร้ขีดจำกัด

ในช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้การได้ไปเที่ยวพักผ่อนคงเป็นอะไรที่ช่วยผ่อนคลายได้เยอะเลย หากอยาก เที่ยวแต่เลือกจุดหมายปลายทางไม่ได้ ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารรสกลมกล่อม สถาปัตยกรรมโบราณสไตล์ญี่ปุ่น วิวทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิ แค่คิดก็ชวนให้ตื่นเต้นแล้ว

แต่สำหรับใครหลายคนการจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นก็มีอุปสรรคอยู่บ้าง เพราะไม่เคยจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเลย ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือ เจอแต่ตั๋วเครื่องบินราคาแพง ทำให้ใครหลายคนอาจหมดไฟในการเที่ยวไปเลย เราจึงอยากช่วยเติมเชื้อไฟด้วยการแนะนำข้อมูลดีๆ ที่ช่วยให้จองตั๋วเครื่องบินได้ในราคาพิเศษ

ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นควรเตรียมตัวอย่างไร

ก่อนจะพูดถึงการจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะหากเราขาดสิ่งสำคัญบางอย่างไปอาจทำให้การเดินทางพักผ่อนของคุณประสบกับปัญหา เช่นนั้นแล้วเราจึงอยากชวนทุกคนมาทำเช็กลิสต์ไปพร้อมๆ กัน โดยสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเดินทางมีดังนี้

แลกเปลี่ยนสกุลเงินให้เรียบร้อย

ในประเทศญี่ปุ่นเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนจับจ่ายสินค้าจะเป็นเงินสกุล 円 ( เยน JPY ) โดยในปัจจุบันอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินไทยกับเงินเยนอยู่ที่ 1 บาท : 0.26 เยน ถ้าหากว่าจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมแลกเงินเยนให้เรียบร้อยเสียก่อน

เตรียมเอกสารที่จำเป็น

ถ้าเกิดต้องการจองเที่ยวบินญี่ปุ่นควรมีการเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือเดินทาง Visa Passport เอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ใช้เป็นหลักฐานใบผ่าน ทางในการเดินทาง ถ้าไม่มีเอกสารเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเดินทางได้

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน covid-19

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน Covid-19 นอกจากเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแล้วยังมีความสำคัญในการขอเอกสาร Vaccine Passport เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ทำให้จำเป็นต้องคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

ขอ Vaccine Passport หลังจากฉีดวัคซีน

อย่าลืมขอ Vaccine Passport บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมก่อนวันออกเดินทาง เพราะหลายประเทศยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ จึงมีการขอเอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ซึ่งคุณจำเป็นต้องนำมันไปยื่นให้ทางสนามบินตรวจสอบด้วย

หมั่นเช็กโปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบิน

สำหรับใครที่ชื่นชอบโปรโมชั่นก็ควรตรวจสอบเช็กราคาตั๋วเครื่องบินเป็นระยะๆ เพราะแต่ละสายการบินมักมีโปรโมชั่นดีลราคาพิเศษอยู่เสมอ ซึ่งคุณสามารถเช็กโปรและจับจองตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่นในราคาที่ต้องการได้ภายใต้เงื่อนไขของทางสายการบิน

ทำประกันสำหรับการเดินทาง

เพราะทุกวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อยู่เสมอ การทำประกันสำหรับการเดินทางเอาไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลย เพราะนอกจากจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วยังให้ความดูแลทรัพย์สินหากมีการสูญหาย นับว่าทำให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นไม่น้อยเลย

จองโรงแรมที่พักล่วงหน้า

การจองโรงแรมที่พักล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เพราะการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีโรงแรมสำหรับพักอาศัยจึงควรจะจองไว้ล่วงหน้าเลย ไม่ควรไปหาโรงแรมตอนไปถึงญี่ปุ่นแล้วเพราะห้องพักอาจถูกจองไปหมดก่อนแล้วยิ่งในช่วงไฮซีซั่น

เช็กเงื่อนไขการเดินทางของประเทศนั้นๆ

อย่าลืมเช็กเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากบางประเทศมีเงื่อนไขพิเศษที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ถ้าหากเราละเลยเงื่อนไขเหล่านี้คุณอาจจะไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้

ควรจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นช่วงไหนดี ?

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบฤดูกาลของญี่ปุ่นก่อนจองเที่ยวบินไปญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสภาพอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผล ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว ซึ่งแต่ละช่วงของญี่ปุ่นก็มีบรรยากาศที่ไม่ซ้ำจำเจเลย ทำให้ไม่ว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงไหนของปีก็รู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

Spring (ฤดูใบไม้ผลิ)

เริ่มต้นที่ฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคม ดอกไม้จะเริ่มกลับมาออกดอกเบ่งบานอีกครั้งหลังผ่านพ้นช่วงที่หิมะปกคลุมในฤดูหนาว ต้นซากุระจะผลิดอกบานสีชมพูลากยาวไปจนถึงพฤษภาคม ในช่วงนี้ของญี่ปุ่นเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการชมดอกไม้ ธรรมชาติ เพราะมีการจัดเทศกาลชมดอกไม้ (ฮานามิ) ชาวญี่ปุ่นจะมาร่วมชมดอกซากุระพร้อมรับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย

Summer (ฤดูร้อน)

ผ่านพ้นเทศกาลชมดอกไม้ไปแล้วอากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้นในฤดูมิถุนายนเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของฤดูร้อน เด็กๆ พากันออกมาวิ่งเล่นทำกิจกรรมรวมถึงจับแมลงด้วงแถวภูเขา ฤดูร้อนจะดำเนินไปจนถึงเดือนสิงหาคม แต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นจะมีการจัดเทศกาลงานจุดดอกไม้ไฟสวยงามบนท้องฟ้า หรือที่เรารู้จักกันว่า เทศกาลฮานาบิ (ชมดอกไม้ไฟ)

Autumn (ฤดูใบไม้ร่วง)

ยามเมื่อใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาเยือนของฤดูเก็บเกี่ยว ในเดือนกันยายนลากยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน สภาพแวดล้อมภายในประเทศญี่ปุ่นจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีส้ม ซึ่งช่วงนี้ชาวบ้านจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต เราสามารถจับจ่ายซื้อมารับประทานกันได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการฉลองเทศกาลฮาโลวีนด้วย ถ้าจองตั๋วไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็สามารถแวะไปเที่ยวงานฉลองผีๆ สไตล์ญี่ปุ่นได้

Winter (ฤดูหนาว)

เมื่อเดือนธันวาคมมาถึงอากาศจะเริ่มเย็นลงเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของฤดูหนาว พร้อมหิมะที่เริ่มตกลงมาจนญี่ปุ่นกลายเป็นสีขาวแทน ซึ่งภายในฤดูหนาวผู้คนจะเตรียมตัวสำหรับงานฉลองคริสต์มาส ลากยาวไปถึงปีใหม่ ร้านค้าจะเริ่มประดับประดาไปด้วยของตกแต่งพร้อมสินค้าในธีมของขวัญสุดพิเศษ ถ้าหากมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ไม่ควรพลาดเมนูหม้อไฟร้อนๆ ท่ามกลางอากาศหนาวชวนให้รู้สึกฟินสุดๆ

จองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาพิเศษ กับ Traveloka

พอเห็นแต่ละฤดูกาลของประเทศญี่ปุ่นแล้ว หลายคนคงเริ่มอยากจองตั๋วญี่ปุ่นแล้วแหละ แต่ถ้าใครยังติดปัญหาเรื่องราคาตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่นที่ราคาแพงในช่วงไฮซีซัน เราอยากแนะนำให้รู้จักกับ ตัวท็อปในด้านการท่องเที่ยวแบบ Traveloka ที่มาพร้อมกับบริการจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นพรีเมี่ยมในราคาพิเศษ ซึ่งปัจจุบันทางเขามีแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินด้วย

จองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นกับ Traveloka ดีอย่างไร ?

แน่นอนว่าทุกคนต้องการตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาถูก แต่ข้อดีของ Traveloka ก็ไม่ได้มีแค่การจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ยังมีบริการอื่นๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่การจองตั๋วเครื่องบินง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ค้นหาแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พักครบจบในแอปเดียวพร้อมออกเดินทางได้ในทันที

เปลี่ยนใจไม่บินก็สามารถคืนเงินได้

ทุกคนสามารถเลือกจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นในแบบที่ต้องการได้ เพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ตนพึงพอใจมากที่สุด รวมถึงบินอินเตอร์แบบที่ใช่กับ Traveloka! เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกตั๋วเครื่องบินราคาถูกใจจากสายการบินที่ชื่นชอบ แต่ถ้าหากเปลี่ยนใจไม่บินก็สามารถขอคืนเงินได้ !

Super app สามารถจองตั๋วได้ทุกรูปแบบ

อย่างที่เราเคยเกริ่นไว้แล้ว แอปพลิเคชัน Traveloka Travel & Lifestyle Super app พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทุกท่านในการเลือกจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นในแบบที่ต้องการ ทั้งตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น หรือ ตั๋วเครื่องบินขาไปอย่างเดียว ก็สามารถจับจองได้ตามต้องการพร้อมบริการเสริมอื่นๆ ที่สนับสนุนทริปการท่องเที่ยวของทุกคนให้ออกมาดีที่สุด

จองตั๋วเครื่องบินง่ายกว่าที่คิด

เปิดโอกาสการท่องเที่ยวแบบเสรี ใครอยากจะเดินทางไปส่วนไหนของโลกก็สามารถจองเที่ยวบินกับ Traveloka ได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากเลย เพราะ Now The World Is Possible การท่องเที่ยวแบบไร้ขีดจำกัด ถ้าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็สามารถจองตั๋วไปโตเกียวได้ในไม่กี่ขั้นตอน

ชำระเงินง่าย และสะดวก

ระบบการชำระเงินที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการแบบสุดๆ หลังจากเลือกจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทำการชำระเงินได้ทันทีใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ตั๋วเครื่องบินก็จะกลายเป็นของคุณ

ชำระได้หลายช่องทาง

นอกจากการชำระเงินที่สะดวกแล้วยังมีช่องทางชำระเงินที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ทาง Traveloka เลยพยายามอัปเดตช่องทางการชำระเงินเพื่อให้เข้าถึงทุกคน

ค้นหาเที่ยวบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เริ่มค้นหาเที่ยวบินสุดพิเศษด้วย Keyword จุดหมายปลายทางประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ระบบก็จะทำการแสดงผลการค้นหาภายในไม่กี่วินาที ทุกคนสามารถเลือกจับจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นในราคาที่ต้องการได้ทันที

Smart Algorithm

ระบบการค้นหาที่ดีมาพร้อมกับ Smart Algorithm ที่ช่วยแนะนำโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นให้กับทุกคนที่สนใจ รับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดข่าวสารดีลสุดพิเศษอย่างแน่นอน

เช็คราคาตั๋วที่ถูกสุดในแต่ละวันได้ในทันที

นอกจากการค้นหาตั๋วเครื่องบินแล้วยังสามารถเช็กค่าเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาต่างๆ ในแต่ละวันได้ ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้เลือกตั๋วเครื่องบินในราคาที่ถูกสุดของวันนั้น นับว่าเป็นอะไรที่สะดวกสุดๆ เพราะเราสามารถเช็กราคาตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น

หลังจากได้อ่านข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว หลายคนคงเริ่มเข้าใจตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาพิเศษขึ้นมาบ้างแล้ว แต่สำหรับใครที่ยังมีคำถามค้างคาใจอยู่ เราอาจไม่สามารถช่วยตอบปัญหาได้ทั้งหมดภายในบทความเดียว เราจึงคัดเลือกเอาคำถามที่หลายคนสงสัยมานำเสนอให้ทุกคน หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่าน

เดินทางจากไทยไปญี่ปุ่นเป็นระยะทางเท่าไหร่

ระยะทางจากประเทศไทยบินตรงถึงประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 4,315 กิโลเมตร ซึ่งการทราบระยะทางก็เป็นประโยชน์สำหรับบัตรสมาชิกของสายการบินที่มีโปรโมชั่นสะสมไมล์การบิน

บินไปญี่ปุ่นด้วยสายการบินไหนดี

ถ้าหากต้องการจองเที่ยวบินพร้อมเช็กราคาตั๋วไปญี่ปุ่นจากสายการบินต่างๆ ภายในประเทศไทย ปัจจุบันก็มีตัวเลือกค่อนข้างหลากหลาย เช่น การบินไทย, All Nippon Airways และ แจแปนแอร์ไลน์ เป็นต้น ซึ่งทุกคนสามารถเลือกจองสายการบินที่พอใจได้บนแอปพลิเคชันเลย

ไทย-ญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง

หลายคนจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น พร้อมที่พักแล้วทำให้หลายคนเริ่มวางแผนตารางเวลาในการเที่ยวตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ซึ่งการเช็กเวลาในการเดินทางค่อนข้างสำคัญต่อตารางเวลา โดยการเดินทางจากไทยไปญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง

สรุป

ปัจจุบันมีช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการจับจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นค่อนข้างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ Traveloka ที่นอกจากจะสามารถจองตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่นราคาพิเศษแล้ว ยังสามารถจองโรงแรมที่พัก ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมออกเดินทางได้ทันที นอกจากการจองตั๋วเครื่องบินแล้วยังมีข้อมูลสิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อมรับรองเลยว่าสิ่งที่เรานำมาฝากจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอน

เราอยากชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ทริปท่องเที่ยวให้มันสนุกสุดเหวี่ยงด้วยตัวเอง เปลี่ยนวันหยุดที่แสนน่าเบื่อให้กลายเป็นวันเที่ยวแห่งชาติ เริ่มจองตั๋วเครื่องบินมุ่งตรงไปถึงโตเกียว เที่ยวชมวัฒนธรรมปราสาทโบราณ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ อิ่มเอมกับรสชาติอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าแอปพลิเคชัน Traveloka จองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ !