บันได นัมโค ร่วมงาน Thailand Game Show 2022 พบปะแฟนเกมชาวไทยให้หายคิดถึง

บันได นัมโค เอนเตอร์เทนเมนท์ เอเชีย เข้าร่วมงาน Thailand Game Show 2022 เอาใจแฟนเกมชาวไทยให้หายคิดถึง เชิญโปรดิวเซอร์เกมดัง และเปิดตัวคลิปเกมเพลย์ DORAEMON STORY OF SEASONS : Friends of the Great Kingdom และ ONE PIECE ODYSSEY ที่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนอีกด้วย

ไรเนอร์ เทน (Rainel Tan) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บันได นัมโค เอนเตอร์เทนเมนต์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า เราตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาพบกับแฟนเกมชาวไทย หลังจากไม่ได้มาร่วมงานหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทันทีที่ทราบว่าประเทศไทยผ่อนคลายกฎต่างๆ และอนุญาตให้กลับมาจัดอีเวนต์ใหญ่นอกสถานที่ได้ เราจึงตัดสินใจที่จะกลับมาพบปะกับแฟนเกมในงาน Thailand Game Show 2022

สำหรับการออกงานครั้งแรกในประเทศไทยนี้เป็นการร่วมมือกับ BANDAI SPIRITS CO., LTD และ Bandai Namco Asia Co., Ltd เป็นครั้งแรก ด้วยการนำแฟนเกมเข้าสู่ยุคใหม่ หรือ New normal ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยไฮไลท์สำคัญ อาทิ การเชิญโปรดิวเซอร์เกม DORAEMON STORY OF SEASONS : Friends of the Great Kingdom และ ONE PIECE ODYSSEY นาคาจิมะ โคจิ และซึสึกิ คัตสึอากิ มาปรากฏตัวบนเวทีในวันที่ 22 ต.ค. 65

พร้อมด้วยการเปิดตัวคลิปเกมเพลย์ของทั้งสองเกมที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนมาให้แฟนเกมชาวไทยได้ชมกันด้วย รวมถึงการทดลองเล่นเกม SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE, ONE PIECE ODYSSEY และ DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom ฉบับแปลภาษาไทยได้ด้วย

ขณะเดียวกันผู้ร่วมงานยังสามารถทดลองเล่นเกมฉบับทดลองเล่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟในแต่ละบูท ซึ่งล้วนแต่เป็นเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายหรือเกมที่เพิ่งเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ของ Bandai Namco Entertainment Asia

เช่น Ace Angler: Fishing Spirits, DRAGON BALL: THE BREAKERS, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival และ PAC-MAN WORLD Re-PAC ได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เรายังได้จัดแสดงฟิกเกอร์แอ็กชันจาก Gunpla, Banpresto และ Tamashii Nations รวมถึงโมเดลพลาสติกอันหลากหลายไม่ซ้ำใครจากผลงานเกมต่าง ๆ ในโซนของเกมนั้น ๆ เพื่อให้แฟนเกมได้ชมว่าของเล่นกับเกมมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

– วิดีโอเทรลเลอร์แนะนำอีกหนึ่งตัวสำหรับ DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom แพร่ภาพเป็นครั้งแรกบนเวทีหลัก โดยเป็นคลิปเกมเพลย์แสดงวิธีที่ผู้เล่นสามารถสร้างสัมพันธ์กับคนในเมือง ตลอดจนเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการกระชับมิตรกับพวกเขาเพื่อดำเนินเกมต่อไป: https://youtu.be/_FnXDXX7Pdg

– นอกจากนี้ยังมีการประกาศรายละเอียดของ DLC ชุดแรกบนเวทีหลักเป็นครั้งแรกอีกด้วย DLC “ชีวิตในฤดูหนาว” จะเปิดให้เล่นในวันที่ 2 พ.ย. 2022 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันจำหน่ายเกมตัวเต็ม DLC ชุดนี้ประกอบด้วยเสื้อผ้าของโนบิตะและผองเพื่อนพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตในฤดูหนาว DLC ชุดนี้ยังมีเนื้อเรื่องย่อยให้เล่นเพิ่มเติมซึ่งจะมีของวิเศษ ให้คุณเล่นอีกด้วย

– ONE PIECE ODYSSEY เปิดตัวคลิปเกมเพลย์ที่เผยโฉมอาณาจักรอลาบาสตาให้ชมกันเป็นครั้งแรกบนเวทีหลักของเรา คลิปตัวนี้เปิดตัวหลังจากวิดีโอเทรลเลอร์แนะนำอาณาจักรอลาบาสตาที่แพร่ภาพเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2022 ให้ผู้ชมได้มองเห็นสักนิดนึงว่าจะได้พบอะไรในสถานที่แห่งความทรงจำนั้น: https://youtu.be/fdF03BD2ong

– ระหว่างการประกาศข่าวสุดพิเศษและชมวิดีโอเทรลเลอร์ดังกล่าว ผู้ร่วมงานยังได้ชมคลิปข้อความพิเศษจากคุณมาริกะ โคโนะ ผู้พากย์เสียงริม และคุณคัปเป ยามากุจิ ผู้พากย์เสียงอุซป อีกด้วย ซึ่งคลิปนี้เปิดให้ชมเฉพาะที่โซน ONE PIECE ODYSSEY ในบูธของ Bandai Namco Entertainment Asia เท่านั้น สามารถชมคลิปข้อความดังกล่าวได้ ที่นี่ https://youtu.be/fj86ACRLZuE