ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ร่วมเสวนาภายในงาน AWS – Harness the Potential of Data – Thailand Edition

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ไทยจิตรลดา แกรนด์ บอลรูม โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์ค

วิส ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ Amazon Web Services (AWS) บริษัทในเครือของอเมซอนที่ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งตามความต้องการสำหรับบุคคล บริษัท หรือรัฐบาลบนพื้นฐานการจ่ายตามการใช้งาน ได้จัดงานสัมมนา AWS: Harness the Potential of Data – Thailand Edition

ในโอกาสนี้ คุณ ธีรวัฒน์ ธนสุวรรณธาร ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ “Build a data-driven organization of tomorrow” ในช่วง Executive Masterclass ร่วมกับ Mr.Conor MCNarama (Managing Director,ASEAN,AWS), Mr.Michael Araneta (Associate VP,Head of Advisory & Research, IDC Financial Insights APAC), Mr.Fred Groen (APj Sales Leader,Quicksight AWS), Tul Roteseree (Fred) (EVP,Head of Data Analytics Division, Krungsri Bank) และ Mr.Sirisak Thonthong (Country technical Lead,Intel)

Advertisement

งานที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ซึ่งเพื่อเชิญผู้นำทางด้านไอทีและเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ได้เข้ามาพูดคุยเรียนรู้จาก AWS พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มธุรกิจ เพื่อแชร์ข้อมูลเชิงลึก และปลดล็อคขีดความสามารถของข้อมูลที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ จนเกิดเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร

คุณ ธีรวัฒน์ ธนสุวรรณธาร ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล ตัวแทนจาก บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือบิทคับ เอ็กเช้นจ์ ได้แสดงความคิดเห็นในการเสวนาครั้งนี้มีใจความว่า “ขอขอบคุณทาง AWS ประเทศไทยที่ให้เกียรติผมในนามตัวแทนของบิทคับ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Build a data-driven organization of tomorrow” ภายในงาน AWS – Harness the Potential of Data – Thailand Edition ผมได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล หรือ Data-Driven Business ที่สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเสียงเล็ก ๆ ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในเรื่อง Data-driven Company ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และนำข้อมูลที่มีไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลักดันให้ธุรกิจในประเทศสามารถดำเนินงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตกันได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง”

ภายในงานประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ๆ คือ Executive Masterclass หรือการบรรยายรอบเช้า ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “Build a data-driven organization of tomorrow” ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับฟังการบรรยายจากลูกค้าของ AWS และนักวิเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์จริง การใช้งานจริง และขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อสร้างกลยุทธ์ข้อมูลที่ทันสมัย และ Technical tracks หรือการบรรยายในรอบบ่ายที่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงในการสร้างโซลูชันการวิเคราะห์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิเคราะห์ หรือเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จาก AWS Modern Data Architecture สำหรับ Big Data Workloads, Machine Learning หรือ Graph Use-Cases