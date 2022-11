ทิสโก้ จับมือ กรุงเทพประกันชีวิต กระตุ้นเตือนคนไทยวางแผนเกษียณทันเทรนด์โลก

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ จับมือ กรุงเทพประกันชีวิต เดินหน้าสร้างความมั่นคงให้คนไทย ด้วยการพลิกโฉม วางแผนเกษียณสู่เมกะเทรนด์ เตรียมพร้อมวัยเกษียณให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ครอบคลุมทั้งในมิติ การเสริมสร้างความรู้ การลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต และการปกป้องชีวิตจากภัยความเสี่ยงหลังพบการวางแผนการเงินแบบดั้งเดิมไม่ตอบโจทย์สังคมอายุยืน

ที่ปัจจุบันคนไทยจะมีอายุขัยเฉลี่ยเกือบ 100 ปี ตามนวัตกรรมการแพทย์ที่ก้าวล้ำและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงต่อเนื่อง ด้วยประกันบำนาญที่มุ่งสร้างผลประโยชน์สูงสุดในขณะดำรงชีวิต ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และประกันโรคร้ายแรงที่มีทุนประกันสูง พร้อมลุยบริการให้คำปรึกษาตอบโจทย์ลูกค้าแบบองค์รวม กองทุน-ประกัน และจัดโปรโมชั่นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความตระหนักนี้ให้กระจายไปในวงกว้าง ธนาคารทิสโก้ จึงร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย มาเปิดโอกาสสร้างความมั่นคงและปกป้องความมั่งคั่งให้ชีวิตคนไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุมในมิติของการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ การจัดสัมมนา การคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อการเกษียณที่มีคุณภาพ ร่วมกันจัดโปรโมชันพิเศษ การโฆษณา เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าทั้งสองบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

Advertisement

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สังคมผู้สูงอายุและนวัตกรรมการแพทย์ทำให้คนมีโอกาสที่จะมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงเทพประกันชีวิตถูกพัฒนาให้ทันตามเทรนด์และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ความคุ้มครองและบริการที่จะมอบให้แก่ลูกค้าจะต้องครอบคลุมเทรนด์โรคใหม่ๆ และเรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนคนให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ เช่น ปัจจุบันประกันบำนาญและประกันสุขภาพที่กรุงเทพประกันชีวิตร่วมกับธนาคารทิสโก้ได้ตอบโจทย์ที่สามารถคุ้มครองได้สูงสุดถึงอายุ 99 ปี ในส่วนของประกันบำนาญนั้น การที่คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นจำเป็นต้องเตรียมเงินเพื่อใช้จ่ายให้เพียงพอกับอายุที่ยืนยาวขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ประกันบำนาญมีบทบาทสำคัญที่ช่วยลดภาระการเตรียมเงิน รวมทั้งช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เงินจะหมดไปก่อนเวลาจากการได้รับเงินบำนาญตลอดอายุขัย จึงทำให้มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งอย่างแน่นอน ที่สำคัญช่วยป้องกันความเสี่ยงหากแผนการเงินที่วางไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วยประกันสุขภาพและประกันบำนาญจึงมีบทบาทสำคัญในการวางแผนเพื่อการเกษียณ

ทั้งนี้ โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สนใจวางแผนเกษียณ โปรโมชันสะสมคะแนน เพื่อแลกรับของรางวัลพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สนใจวางแผนเกษียณอย่างครบ จบที่กับธนาคารทิสโก้ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และ ประกันบำนาญที่รับประกันโดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน จากการซื้อผลิตภัณฑ์

ดังนี้ ประกันสุขภาพ My Care Prestige Health หรือประกันบำนาญ My Wish Retirement ค่าเบี้ยทุกๆ 2,000 บาท ประกันสุขภาพ My Care Easy Health ค่าเบี้ยทุกๆ 1,200 บาท ประกันโรคร้ายแรง CI Extra Care ค่าเบี้ยทุกๆ 800 บาท และคะแนนสะสมสามารถแลกรับเป็นบัตรกำนัลได้โดยสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565 และสามารถนับรวมบุคคลในครอบครัวเดียวกันได้ โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยภายในวันที่ 31 มกราคม 2566