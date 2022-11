เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ LINE FRIENDS สร้างปรากฏการณ์ระดับโลก ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี

ในแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘Embracing Happiness 2023’ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เริ่ม 9 พ.ย. 2565 – 6 ม.ค. 2566

เตรียมฉลอง 6 โมเม้นต์ ความสุขกับ LINE FRIENDS แก๊งคาแรคเตอร์สุดน่ารักที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก พบ ไฮไลท์ห้ามพลาด อาทิ ครั้งแรกของโลก! LINE FRIENDS World ออกแบบพิเศษ เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ , BROWN House พบห้องต่างๆ ของผองเพื่อน LINE FRIENDS ที่เซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ, Cafe minini ครั้งแรกในไทย จาก LINE FRIENDS สุดน่ารัก และดาวน์โหลด LINE Sticker & Wallpaper ฟรี! 29 พ.ย.นี้ แค่แอดไลน์ @centrallife

ดึงศิลปินดัง ‘มาย-อาโป จาก KinnPorsche The Series ร่วมเปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่

ตอกย้ำ Global destination ฉลองเทศกาล ทั้งงานเปิดไฟต้นคริสต์มาส, เทศกาลของขวัญกว่าล้านชิ้น และปรากฏการณ์เคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ Time square of Asia ชูไทยเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก

อัดโปรฯ ความสุข อาทิ ช้อปครบ 3,500 ขึ้นไป* รับสิทธ์แลกซื้อตุ๊กตาและผ้าห่ม LINE FRIENDS คอลเลคชั่นพิเศษเฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ GWM HAVAL JOLION รุ่น ULTRA 1 คัน มูลค่า 999,000 บาท และตั๋วเครื่องบิน NOK AIR ไป-กลับภายในประเทศ 2 ที่นั่ง* รวมกว่า 60 รางวัล, TOP SPENDERS 40 ท่านแรก รับคะแนน The 1 รวม 4 ล้านคะแนน*, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท* และบัตรเครดิตชั้นนำ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* เป็นต้น

ฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปี ด้วยปรากฏการณ์ระดับโลกในแคมเปญ ‘Embracing Happiness 2023’ การจับมือครั้งสำคัญของ 2 พันธมิตรระดับโลกระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา และ LINE FRIENDS มาเชื่อมโยงโมเม้นต์แห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่ให้คนไทย และนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยการนำ Global character จาก LINE FRIENDS ที่คนทั่วโลกหลงรักมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด บนพื้นที่ Decoration แห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่รวมกว่า 7,000 ตร.ม. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศ ที่มีจุดไฮไลท์ Photo landmark ที่คนทั้งประเทศรอคอยกับ LINE FRIENDS World ที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ครั้งแรกของโลกที่เซ็นทรัลเวิลด์ และ BROWN House จำลองห้องต่างๆ ในบ้านบราวน์สุดน่ารักที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมเตรียมรับความความสุขกับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตรชั้นนำ บัตรเครดิต พร้อมด้วยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 และ คอลเลคชั่นพิเศษ จาก LINE FRIENDS โดยแคมเปญ ‘Embracing Happiness 2023’ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2565 – 6 ม.ค. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ http://bit.ly/EmbracingHappiness

Advertisement

โดยมีพันธมิตรชั้นนำที่ร่วมมอบความสุขครั้งยิ่งใหญ่ ได้แก่ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟีร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), บัตรเครดิตยูโอบี, มาสเตอร์การ์ด, เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย), และสายการบินนกแอร์

ภายในงาน นำโดย ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), Mr. Baek Seung Do Global licensing Director LINE FRIENDS, ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และ ‘มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ จาก KinnPorsche The Series ที่มาร่วมเปิดแคมเปญด้วยการแชร์โมเม้นต์ความสุขสุดพิเศษมากมาย เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง บริเวณลาน Square C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เตรียมฉลอง 6 โมเม้นต์แห่งความสุขที่ทุกคนควรโอบกอดให้แน่นในช่วงเทศกาล

Advertisement

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขา ทั่วประเทศ เป็น Global destination แห่งความสุขในช่วงเทศกาลอย่างแท้จริง ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทุกคนก็สามารถมาฉลองได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ โดยเนรมิตให้แต่ละพื้นที่กลายเป็น Photo landmark ฉลองเทศกาลของทุกคนในจังหวัด ด้วย Decoration สุดน่ารัก จากคาแรคเตอร์ระดับโลกอย่าง LINE FRIENDS ส่งตรงไปให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

โมเม้นต์ระดับโลก เตรียมพบ LINE FRIENDS World ที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษครั้งแรกของโลก เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ พาทุกคนโลดแล่นไปกับจินตนาการแห่งความสุขในบรรยากาศปาร์ตี้ดนตรี สโนว์โกลบ ต้นคริสต์มาสยักษ์ พร้อมพาเหรดของขวัญ LINE FRIENDS, ครั้งแรก โชว์พิเศษแสงสีเสียงตระการตา Synchronize Musical & Lighting Show จาก LINE FRIENDS บนจอ panOramix ที่จะมีเซอร์ไพรส์มอบความสุขจากจอส่งต่อถึงทุกคนที่มาชมโชว์

เตรียมพบ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษครั้งแรกของโลก เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ พาทุกคนโลดแล่นไปกับจินตนาการแห่งความสุขในบรรยากาศปาร์ตี้ดนตรี สโนว์โกลบ ต้นคริสต์มาสยักษ์ พร้อมพาเหรดของขวัญ LINE FRIENDS, ครั้งแรก โชว์พิเศษแสงสีเสียงตระการตา Synchronize Musical & Lighting Show จาก LINE FRIENDS บนจอ panOramix ที่จะมีเซอร์ไพรส์มอบความสุขจากจอส่งต่อถึงทุกคนที่มาชมโชว์ โมเม้นต์แห่งรอยยิ้ม สำหรับสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เตรียมพบกับ BROWN House สุดน่ารัก ห้องของผองเพื่อนจาก LINE FRIENDS ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา อาทิ ห้องอ่านหนังสือของ BROWN ห้องแต่งตัวของ CHOCO และห้องครัวของ CONY เป็นต้น ให้ทุกคนได้ร่วมถ่ายรูปกับ character ที่คุ้นเคย อย่างคู่รัก BROWN & CONY BROWN ผู้คลั่งรักแต่อ่อนโยนกับ CONY สุดน่ารักเอาแต่ใจ พร้อมเพื่อนๆ สุดน่ารักอย่าง CHOCO, SALLY, EDWARD, LEONARD, PANGYO, JESSICA, MOON, JAMES และ BOSS รวมตัวกันเพื่อมอบรอยยิ้ม และแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

สำหรับสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เตรียมพบกับ BROWN House สุดน่ารัก ห้องของผองเพื่อนจาก LINE FRIENDS ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา อาทิ ห้องอ่านหนังสือของ BROWN ห้องแต่งตัวของ CHOCO และห้องครัวของ CONY เป็นต้น ให้ทุกคนได้ร่วมถ่ายรูปกับ character ที่คุ้นเคย อย่างคู่รัก BROWN & CONY BROWN ผู้คลั่งรักแต่อ่อนโยนกับ CONY สุดน่ารักเอาแต่ใจ พร้อมเพื่อนๆ สุดน่ารักอย่าง CHOCO, SALLY, EDWARD, LEONARD, PANGYO, JESSICA, MOON, JAMES และ BOSS รวมตัวกันเพื่อมอบรอยยิ้ม และแรงบันดาลใจให้กับทุกคน โมเม้นต์แห่งความสุข LINE FRIENDS Café minini ครั้งแรกในไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว มีขนมและเครื่องดื่มสุดน่ารักจากแก๊ง minini คาแรคเตอร์ LINE FRIENDS แสนซนฉบับตัวจิ๋ว และ LINE FRIENDS pop-up store 5 สาขา ที่เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, เวสต์เกต, ปิ่นเกล้า และ พระราม 9 พร้อมพบความสนุกสนานกับกิจกรรม สินค้า และศิลปินมากมาย จากแบรนด์ต่างๆ อาทิ World Gas​ by WP​ Energy, Chiatai, Farmhouse, Jerhigh, Jorakay, KitKat, Madam Fin, Polo Beverly Hill, Rockstar เป็นต้น ในบรรยากาศตกแต่งที่สวยงามและเป็นอีกจุดถ่ายภาพที่ห้ามพลาด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

LINE FRIENDS Café minini ครั้งแรกในไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว มีขนมและเครื่องดื่มสุดน่ารักจากแก๊ง minini คาแรคเตอร์ LINE FRIENDS แสนซนฉบับตัวจิ๋ว และ LINE FRIENDS pop-up store 5 สาขา ที่เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, เวสต์เกต, ปิ่นเกล้า และ พระราม 9 พร้อมพบความสนุกสนานกับกิจกรรม สินค้า และศิลปินมากมาย จากแบรนด์ต่างๆ อาทิ World Gas​ by WP​ Energy, Chiatai, Farmhouse, Jerhigh, Jorakay, KitKat, Madam Fin, Polo Beverly Hill, Rockstar เป็นต้น ในบรรยากาศตกแต่งที่สวยงามและเป็นอีกจุดถ่ายภาพที่ห้ามพลาด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โมเม้นต์พิเศษ เตรียมพบ LINE FRIENDS คอลเลคชั่นพิเศษ ช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป* รับสิทธ์แลกซื้อตุ๊กตาและผ้าห่มนุ่ม พร้อมสะสมคอลเลคชั่นพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำที่มาร่วมครีเอทกับ LINE FRIENDS อาทิ Jubilee Diamond, Lee Cooper, Sabina, Black Canyon, Dairy Queen, Guss Damn Good, Häagen-Dazs, KOI Thé, Olino Crepe & Tea, S&P, Toku Dessert, Yomie’s Rice x Yogurt เฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น

เตรียมพบ LINE FRIENDS คอลเลคชั่นพิเศษ ช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป* รับสิทธ์แลกซื้อตุ๊กตาและผ้าห่มนุ่ม พร้อมสะสมคอลเลคชั่นพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำที่มาร่วมครีเอทกับ LINE FRIENDS อาทิ Jubilee Diamond, Lee Cooper, Sabina, Black Canyon, Dairy Queen, Guss Damn Good, Häagen-Dazs, KOI Thé, Olino Crepe & Tea, S&P, Toku Dessert, Yomie’s Rice x Yogurt เฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น โมเม้นต์สุดเซอร์ไพรส์ 29 พ.ย.นี้ เตรียมแอดไลน์ @centrallife ดาวน์โหลด ฟรี LINE Sticker & Wallpaper คอลเลคชั่นพิเศษ พร้อมด้วย LINE FRIENDS AR และLINE FRIENDS Happiness Hunting (LINE E-Stamp) สะสมเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษจาก LINE VOOM ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ ลุ้นรับของรางวัล

29 พ.ย.นี้ เตรียมแอดไลน์ @centrallife ดาวน์โหลด ฟรี LINE Sticker & Wallpaper คอลเลคชั่นพิเศษ พร้อมด้วย LINE FRIENDS AR และLINE FRIENDS Happiness Hunting (LINE E-Stamp) สะสมเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษจาก LINE VOOM ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ ลุ้นรับของรางวัล โมเม้นต์ประทับใจ ด้วย Happening ฉลองเทศกาลต่อเนื่องถึงสิ้นปี ทั้งงานเปิดไฟต้นคริสต์มาส สัญญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาล, Gift market เทศกาลของขวัญกว่าล้านชิ้นในบรรยากาศเหมือนเดินที่มาร์เก็ตต่างประเทศ และเตรียมสนุกสุดมันส์กับปรากฏการณ์เคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่เปรียบเสมือน Time square of Asia เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคาท์ดาวน์ที่ดีที่สุดตลอดกาลของไทย เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งของไทยในการเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก

Top Up ความสุขด้วยโปรฯ ฉลองส่งท้ายปีสุดพิเศษ

พิเศษที่ 1 40 TOP SPENDERS (ไม่รวม Luxury Fashion และ Luxury Watch) รับคะแนน The 1 รวม 4,000,000* คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด (มียอดสะสมขั้นต่ำ 400,000 บาท) รับคะแนน The 1 จำนวน 100,000 คะแนน พิเศษที่ 2 LUXURY BRAND 30 TOP SPENDERS (Luxury Fashion และ Luxury Watch) รับคะแนน The 1 รวม 3,600,000* คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญในแบรนด์ Luxury Fashion & Watch ที่ร่วมรายการ สูงสุด 30 ท่านแรก (มียอดสะสมขั้นต่ำ 1,000,000 บาท) รับคะแนน The 1 จำนวน 120,000 คะแนน และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พิเศษที่ 3 ลูกค้าสามารถแลกซื้อLINE FRIENDS COLLECTIBLE ITEMS คอลเลคชั่นพิเศษเฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์แลกซื้อในราคาพิเศษเพียง 390 บาท (ปกติมูลค่า 1,150 บาท) พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับ รถยนต์ GWM HAVAL JOLION รุ่น ULTRA 1 คัน มูลค่ารางวัลละ 999,000 บาท, ตั๋วเครื่องบิน NOK AIR ไป-กลับภายในประเทศ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 19,000 บาท รวมทั้งสิ้นกว่า 60 รางวัล, สะสม-แลกคะแนน The 1 ได้ทันที พร้อมทั้งรับคะแนน The 1 รวม X3 ทุกวัน เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่สะสมและแลกคะแนนที่ร่วมรายการ และลงทะเบียนรับสิทธิ์จาก QR code* (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมากมาย อาทิ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 13,000 บาท* ไม่ต้องแลกคะแนน, บัตรเครดิตชั้นนำ ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิดเงินคืนสูงสุด 20%*, ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน* จากบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เป็นต้น

มาร่วมสร้างโมเม้นต์แห่งความสุขกับแคมเปญ “Embracing Happiness 2023” เริ่ม 9 พ.ย. 2565 ถึง 6 ม.ค. 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขา ทั่วประเทศ