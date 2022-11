ทิศทางความต้องการบุคลากรด้านการบิน หลังสภาวการณ์โลกผ่อนคลาย

จากข้อมูลการวิเคราะห์ถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินโลกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ระบุว่า ปริมาณผู้โดยสารและปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารของสายการบินทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาแตะที่ระดับร้อยละ 80 ของปริมาณในช่วงก่อนเกิดโควิด โดยรายรับจากผู้โดยสารอยู่ฟื้นตัวมาอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 72 ของเมื่อปี 2019 แล้ว

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จะพบว่า จำนวนผู้โดยสารตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของปีนี้ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับปริมาณเที่ยวบินและปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร ซึ่งก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ตามรายงานของ ICAO ดังกล่าวได้คาดการณ์ว่า การเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะสามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้หรือไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 แต่สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียเหนือจะฟื้นตัวได้ช้ากว่า โดยคาดการณ์ว่า น่าจะฟื้นตัวได้ตามมาในปี 2566

Advertisement

จากข้อมูลการวิเคราะห์ของ ICAO จะพบว่า โดยภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของโลกมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 นี้ สามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 หรือเมื่อปี 2019 แล้ว

สำหรับแนวโน้มการจราจรทางอากาศของประเทศไทยนั้น ข้อมูลจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ปรกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณเที่ยวบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่า ปริมาณเที่ยวบินในปี 2565 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 430,000 เที่ยวบิน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และคิดเป็นร้อยละ 41 ของเมื่อปี 2562 ซึ่งมีเที่ยวบินจำนวน 1,042,342 เที่ยวบิน

สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตัวของสายการบินของไทยหลายๆ แห่ง ที่มีการเพิ่มความถี่เที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น หลายสายการบินมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมือเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้หลายหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินเริ่มมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินของไทยที่เป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านการบินเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องตามมา ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงที่สุดต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน พนักงานที่ยังคงอยู่ในอุตสาหกรรมการบินก็มีแนวโน้มเกิดภาวะ skill fade ดังนั้น เมื่ออุตสาหกรรมการบินเริ่มจะฟื้นตัวกลับมา สิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ที่อุตสาหกรรมการบินต้องพิจารณาเตรียมความพร้อม นั่นคือ ความพร้อมของเรื่องบุคลากรด้านการบิน

Advertisement

จากการสอบถามหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบินถึงแนวโน้มความต้องการการฝึกอบรมด้านการบินเพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคหลังโควิด พบว่า หลายหน่วยงานมีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนบุคลากรในสายงานหลัก (Line) ในยุคหลังโควิด โดยสัดส่วนการเพิ่มขึ้นจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ร้อยละ 5 จนถึงร้อยละ 60 แต่ภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้ว คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25-30 ซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ความต้องการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคหลังโควิดนั้น พบว่า ความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องเกี่ยวกับ Safety Management System and safety culture มากที่สุด รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของ Human Factors in Aviation และ Aviation Technical English ในขณะที่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ ICAO Annex and SARP และ Aviation Law and Regulations ก็มีความต้องการในระดับมากเช่นเดียวกัน

ซึ่งในประเด็นข้างต้นเหล่านี้ สบพ. เอง ก็ได้เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรการบินเพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน โดยการพัฒนาทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการบินที่มีมาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อป้อนคนการบินที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรฝึกอบรมของ สบพ. มีตั้งแต่

กลุ่มหลักสูตรภาคอากาศ (Flight Training Program)

กลุ่มหลักสูตรวิชาภาคพื้น (Ground Trianing Program) ซึ่งประกอบด้วย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน (AST)

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL (Aeroplane Mechanic) (B1.1,B1.2))

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ AMEL (Avionic Mechanic) (B2)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

สำหรับผู้ที่ต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบินเพื่อ Upskill, reskill หรือ new skil สบพ. ก็มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ ในฐานะที่ สบพ. เป็นสมาชิกของโครงการ ICAO TRAINAIR Plus Program สบพ. ยังมีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ ICAO ในทุกสาขาด้านการบิน ทั้ง Air Transport, Aerodromes, Air Navigation Services, Air Law, Aviation Management, Environment, Flight Safety and Safety Management, Security and Facilitation และ Trianing Competency Development

อาจกล่าวได้ว่า สบพ. เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรฝึกอบรมครอบคลุมทุกสายงานหลักในอุตสาหกรรมการบิน และรองรับการเรียนรู้ตลอดชีพ ตั้งแต่การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพด้านการบิน การก้าวเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการบิน และการพัฒนาสมรรถนะการประกอบวิชาชีพด้านการบินอย่างต่อเนื่อง หรือ Your Trusted Worldclass Lifelong partner for your success นั่นเอง

ฝากถึงน้องๆ ที่มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรทางด้านการบิน ขณะนี้ สบพ. กำลังเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รอบ Early Recruitment ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565) รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566 รอบโควตา Quota ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 รอบรับตรง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 – 28 เมษายน 2566

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เตรียมวิศวกรรมการบิน)

รอบ Quota เตรียมวิศวกรรมการบิน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 – 1 ธันวาคม 2565 รอบรับตรง (เตรียมวิศวกรรมการบิน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 8 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2220 หรือ Inbox Facebook: catcthailand