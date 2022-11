กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ นำทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มอบความสุขส่งท้ายปี เปิดมหกรรมอีเว้นท์มอบความสุขส่งท้ายปี

วันสยาม ไอคอนสยาม และ สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ ผนึกกำลังชูกลยุทธ์ Top of Mind ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า และผู้คนจากทั่วโลก

ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท สร้างมหาปรากฏการณ์แห่งความสุข จัดเต็มอีเว้นท์ระดับโลกในเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย

ไอคอนสยามตอกย้ำจุดหมายปลายทางระดับโลก ยืนหนึ่งสถานที่เคาน์ดาวน์ฉลองปีใหม่ของประเทศไทยในระดับสากล

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้ง สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ตออริจินัลแห่งเดียวในประเทศไทย ร่วมผนึกกำลังทั้ง 5 เดสติเนชั่นที่เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ระดับโลก เตรียมต้อนรับนักช้อปและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยมหาปรากฎการณ์ฉลองเทศกาลแห่งความสุขหลากหลายรูปแบบยิ่งใหญ่ระดับโลก ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของเหล่านักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งท้ายปี

สยามพิวรรธน์ใช้กลยุทธ์ Top Of Mind ที่นำพาความสำเร็จมาสู่ธุรกิจ และส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ในปี 2565 มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่บริษัทฯทำกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเต็มที่ในทุกแพลตฟอร์มส่งผลให้ลูกค้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และได้รับแรงหนุนจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นมา โดยผลประกอบการของสยามพิวรรธน์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ทุกศูนย์การค้าของบริษัทฯ มียอดรายได้รวมสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ซึ่งยอดผู้เข้าใช้บริการของทุกศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นสูงเกือบ 100% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ถึงแม้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าเดิมก็ตาม สินค้ากลุ่มลักซ์ซูรี่แบรนด์ยังคงมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564

ผนึกกำลัง 5 โกลบอลเดสติเนชั่น เฉลิมฉลองแทศกาลแห่งความสุข ตอบรับการกลับมาใช้ชีวิตของผู้คนและการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้ ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้กลับมาฉลองอย่างเต็มรูปแบบ นโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาล รวมทั้งแนวโน้มการค้าการลงทุนในประเทศ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจมีสัญญาณบวก ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงพร้อมที่ออกมาจับจ่าย ในฐานะเดสติเนชั่นที่เป็นที่หนึ่งในใจของนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มวันสยาม ที่ผนึกกำลังระหว่าง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จึงพร้อมที่นำทัพภาคธุรกิจในการเร่งสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจให้มีสีสัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งจากการศึกษาล่าสุดของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association’s: PATA) พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยคาดว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวจะแตะ 46.96 ล้านคนภายในสิ้นปี พ.ศ.2567

กลุ่มวันสยาม เตรียมสร้างปรากฏการณ์ Global Collaboration ด้วยการผนึกกำลังกับแบรนด์ระดับโลก Smiley ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปรอยยิ้มที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักและในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ Smiley จึงมีการจัดฉลองไปทั่วโลกซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ร่วมจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในธีม “ONESIAM Siam Smiley Celebration Infinite Happiness” เพื่อตอกย้ำการเป็นดินแดนแห่งสยามมืองยิ้มที่พร้อมมอบความสุขและให้การต้อนรับนักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็น The one and only largest collaboration in south east Asia หรือ การร่วมคอลลาบอเรชั่นกับ Smiley ครั้งยิ่งใหญ่แห่งแรกแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

โดยระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65 ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ทั่วทั้งพื้นที่จะได้รับการตกแต่งด้วย Smiley อย่างงดงามมหัศจรรย์ ทั้งต้นคริสต์มาสและอินสตอลเลชั่นอาร์ทที่ตกแต่งตามคาแรกเตอร์ของแต่ละศูนย์การค้า สร้างความสุขและรอยยิ้มในทุกพื้นที่ พร้อมให้ถ่ายภาพได้อย่างสนุก แชร์ความสุขให้ผู้คนทั่วโลก นอกจากนี้ สำหรับ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ จัดนิทรรศการในแบบ Idea Avenue ที่ร่วม Collaboration กับ Smiley ในรูปแบต่างๆ และยังมีสินค้าสุดพิเศษจากร้านค้าแบรนด์ดังในแบบ Absolute Siam ที่มาร่วมคอลลาบอเรชั่นกับ Smiley มีจำหน่ายเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์อีกด้วย

สยามพารากอน ศูนย์การค้าลักซ์ชูรี่ระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มอบของขวัญพิเศษด้วย Exclusive Exhibition ได้แก่ “Her Time” นิทรรศการจาก OMEGA ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 พ.ย. 2565 และ Exclusive Luxury Brand Pop-up ของแบรนด์ระดับโลก อาทิ Balenciaga x Adidas ระหว่างวันที่ 18-30 พ.ย. 2565 , Burberry x Minecraft ระหว่างวันที่ 3-18 ธ.ค. 2565 , FENDI 25th Baguette Anniversary ระหว่างวันที่ 8 พ.ย.2565- 4 ม.ค. 2566 , Looney tunes X MCM ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2565- 4 ม.ค. 2566 และ Montb­­lanc ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ย. 2565

เป็นต้น เพื่อนำเสนอคอลเลคชั่นสุดพิเศษแห่งแรกแห่งเดียวที่สยามพารากอน เพื่อนำเสนอคอลเลคชั่นสุดพิเศษแห่งแรกแห่งเดียวที่สยามพารากอน พร้อมจัดมหกรรมความบันเทิงใน Siam Smiley Celebration Infinite Happiness การแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์มานซ์ส่งตรงจากประเทศฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม นี้ และยังมี Siam Paragon Entertainment Countdown 2023 ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังแบบจัดเต็ม

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ สยามเซ็นเตอร์ ยังได้เปิดตัวโซน Vibrant Eatery Avenue ศูนย์รวมร้านอาหารอร่อยสุดฮอตใจกลางกรุงล่าสุดบนชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ พบกับความอร่อยจากร้านเด็ดที่มาเปิดร้านใหม่รวมกว่า 10 ร้าน อาทิ เน้นเนื้อ , หมาน , เพลินพุง , ตำตำ , Easy Buddy, Guljak Topokki Chicken, Gyukatsu Kyoto Katsugyu, Hasul Korean Restaurant เป็นต้น

ด้าน สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น Everday Gifts ศูนย์รวมของขวัญสำหรับทุกคนทุกโอกาส ในปีนี้ระดมสินค้าที่คัดสรรเหมาะกับเป็นของขวัญสุดพิเศษ ทั้งสินค้าแฟชั่น สินค้าสตรีท ไอทีแก็ตเจ็ต สินค้ารักษ์โลกจาก Ecotopia ผลงานสร้างสรรค์จากนักออกแบบและช่างฝีมือชาวไทย ที่ ODS. และ ICONCRAFT และร้าน LOFT ที่ระดมของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ไว้มากมาย

อีกทั้งยังคงมีไฮไลท์ด้วยต้นคริสต์มาสรักษ์โลกที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี Siam Discovery Circular Living : Siam Smiley Celebration Infinite Happiness ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก GC

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยาม ในฐานะเป็นแลนด์มาร์กงานเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ระดับโลก (Global Countdown Destination) ได้เตรียมความพร้อมเพื่อขานรับแนวทางภาครัฐในการพลิกฟื้นภาคการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาเดินหน้า โดยไอคอนสยาม ร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรภาคเอกชน กลุ่มโรงแรม ผู้ประกอบการ และชุมชน ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันจัดมหาปรากฎการณ์มุ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุขรับเทศกาลส่งท้ายปีให้คนไทยพร้อมกับผู้คนทั่วโลกอย่างเต็มที่ ผนวกกับในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปี ของไอคอนสยาม จึงได้จัดเต็มอีเว้นท์ระดับโลก ในธีม “ICONSIAM Magical Enchanted Celebration” ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด

สุดยอดไฮไลท์ที่สุดของมหาปรากฏการณ์ Global Countdown Destination ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับงาน “ Amazing Thailand Countdown 2023” ผนึกกำลังหัวใจไทยตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศได้ถ่ายทอดมหาปรากฏการณ์ความงดงามของค่ำคืนแห่งการก้าวสู่ปีใหม่ริมสายน้ำเจ้าพระยาไปยังทั่วโลก

เทศกาลประดับไฟต้นคริสต์มาส ICONSIAM Bangkok Illumination 2022 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2565 – 5 ม.ค. 2566 ตระการตากับต้นคริสต์มาสในแบบรักษ์โลกที่สะกดทุกสายตาด้วยความสวยงามสว่างไสวของการตกแต่งต้นคริสต์มาสริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฉลิมฉลองบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยปีนี้เป็นการประดับไฟที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานสะอาดจาก Solar Cell นวัตกรรมใหม่ที่สอดรับกับนโยบายขององค์กรอันนำไปสู่ขั้นตอนการประหยัดพลังงานที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลลอยกระทง โดยไอคอนสยามร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยพันธมิตร จัดงาน " ICONSIAM Chao Phraya River of Eternal Prosperity มหัศจรรย์เทศกาลลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง"

ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลลอยกระทง โดยไอคอนสยามร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยพันธมิตร จัดงาน " ICONSIAM Chao Phraya River of Eternal Prosperity มหัศจรรย์เทศกาลลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง" ท่ามกลางแสง สี เสียงและทัศนียภาพบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ตื่นตาตื่นใจกับมหัศจรรย์ความบันเทิงด้วยชุดการแสดงอันตระการตา พร้อมสัมผัส วัฒนธรรมอันงดงามของประเพณีลอยกระทง 5 พื้นที่เอกลักษณ์ที่จัดแสดงและตกแต่งพื้นที่ภายในบริเวณงานให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

นอกจากนี้ ไอคอนสยามพร้อมเติมเต็มความสุขและความอบอุ่น เชิญชวนทุกครอบครัวได้ร่วมรับประทานอาหารเลิศรส ท่ามกลางความงดงามของทัศนียภาพริมแน่น้ำเจ้าพระยาจากร้านอาหารชื่อดังที่ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษไว้ตลอดเทศกาลส่งท้ายปี

นายไมเคิล ถัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จำกัด กล่าวว่า “สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต แห่งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และแบรนด์ยอดนิยมของไทย และต่างประเทศได้ อย่างครบครันที่สุด พร้อมยังนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่าแค่การช้อปปิ้ง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จนทำให้พื้นที่นี้เป็นเดสติเนชั่นแห่งการพักผ่อน และความสุข อย่างแท้จริงหลังจาก สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง มีนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาช้อปที่ สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ อย่างคึกคักต่อเนื่อง ประมาณ 10,000 คนต่อวัน

โดย สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้จัดเดคคอเรชั่นสร้างบรรยากาศในเทศกาลแห่งความสุข ในธีม THE JOURNEY TO CELEBRATION การเดินทางสู่การเฉลิมฉลองที่จะมีดวงดาวน้อยใหญ่มาร่วมอวยพร พร้อมการแสดงดนตรีสดทุกวันสุดสัปดาห์และวันหยุดยาวในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อเฉลิมฉลองและร่วมอวยพรให้ทุกท่านให้มีความสุขตลอดช่วงเทศกาลนี้

นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ONESIAM SuperApp ซึ่งกำลังจะครบรอบการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม นี้ ตลอดระยะเวล 1 ปีที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้อุตสหกรรมค้าปลีกภายใต้บทบาทผู้นำแห่งการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ONESIAM SuperApp เป็นลักซ์ชูรี่แอปพลิเคชั่นที่มุ่งเน้นนำเสนอคอนเท้นท์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ สินค้าและบริการที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ และยังเป็นแพลตฟอร์ม CRM บนโลกดิจิตอลให้สะสม VIZ Coin สำหรับใช้จับจ่ายแทนเงินสดจับจ่ายได้ทั้งในกลุ่มวันสยาม และบนแอปพลิเคชั่น

สำหรับเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้ ONESIAM SuperApp เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ได้สร้างสรรค์แคมเปญตอบแทนลูกค้า ด้วย ONESIAM SuperApp 1st Anniversary campaign ที่ระดมของขวัญเอ็กซ์คลูซีฟสุดเซอร์ไพรส์ กิจกรรมพิเศษ พร้อมกับโปรโมชั่นที่พลาดไม่ได้ สำหรับ VIZ Member ทั้งบน ONESIAM SuperApp และจากการจับจ่ายใน 4 ศูนย์การค้า สำหรับบน ONESIAM SuperApp จะมาพร้อมกับดีลเด็ดสุดพิเศษ พร้อมสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ และกิจกรรมWish List ที่ให้คุณลุ้นรับของรางวัลที่คุณได้มีสิทธิ์เลือกได้เองตรงกับความชอบของตัวเอง

กลยุทธ์ Top of Mind ในการสร้างมหาปรากฏการณ์มหัศจรรย์ความสุขส่งท้ายปีของเดสติเนชั่นระดับโลก ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต กรุงเทพ รวมทั้ง ONESIAM SuperApp ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมจักรวาลแห่งประสบการณ์ไว้ในที่เดียว จะช่วยปักหมุดให้สยามพิวรรธน์ยังครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าและผู้คนจากทั่วโลก ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยในช่วงไฮซีซั่นนี้