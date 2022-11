อินโฟเฟดจับมือเวิร์คพอยท์ ส่งวาไรตี้เกมโชว์ The Streamer ซีซั่น 1 เฟ้นหาครีเอเตอร์คอนเทนต์สายเกม

อินโฟเฟดจับมือเวิร์คพอยท์ ส่งวาไรตี้เกมโชว์ The Streamer ซีซั่น 1 เฟ้นหาครีเอเตอร์คอนเทนต์สายเกมครั้งเเรกของไทย

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (Infofed) สตาร์ทอัพธุรกิจอีสปอร์ต ผู้ก่อตั้ง Thailand E-SPORTS Arena สนามกีฬาอีสปอร์ตแห่งแรกในประเทศไทย เดินหน้าไม่หยุดตามโรดแมป เร่งสร้างคอมมูนิตี้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ หลังเปิดตัว eArena MQDC BOOTCAMP เวิลด์คลาสสแตนดาร์ดอีสปอร์ต บูธแคมป์ครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ต่อจิ๊กซอว์ พัฒนาหนึ่งในระบบนิเวศของอีสปอร์ตไทย ล่าสุดจับมือ “เวิร์คพอยท์” ผลิตรายการโทรทัศน์ The Streamer เฟ้นหาสตรีมเมอร์สายเกมหน้าใหม่คนแรกของไทย จากกว่า 1,000 ผู้สมัคร คัดเพียง 21 สตรีมเมอร์เป็นผู้เข้ารอบออดิชัน ขานรับวงการอีสปอร์ต เกมเมอร์ที่เติบโตก้าวกระโดดหลังเปิดประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทย ก้าวสู่วงการอีสปอร์ต เกมเมอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบรายการวาไรตี้เกมโชว์ แข่งขันชิงรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท ออนแอร์ที่ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. ปักธงต่อยอดต่อเนื่องหลายซีซั่น ขยายการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก

นายจิรยศ เทพพิพิธ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (Infofed) เปิดเผยว่า วงการเกมและอีสปอร์ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหลังเปิดประเทศอุตสาหกรรมเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในปี 2565 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมคอมมูนิตี้อีสปอร์ตกว่า 6 ล้านคนในปีนี้ และจะเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในอาเซียนที่มีการเติบโตสูงสุดของโลก Infofed จึงมองเห็นโอกาสการต่อยอด นำธุรกิจอีสปอร์ตก้าวเข้าสู่กลุ่ม Mass Market หรือ ตลาดมหาชนถึงกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญของการเชื่อมต่อระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นไปตามโรดแมปของบริษัทฯ เพื่อเร่งสร้างคอมมูนิตี้ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

การสร้างคอมมูนิตี้ที่รวดเร็ว เข้มแข็ง คือการใช้ Influencer เข้ามาเป็นผู้นำผู้ติดตามเข้ามาในคอมมูนิตี้ แต่ อุปสรรค (Pain Point) คือ Influencer ในวงการอีสปอร์ต มีคนติดตามแบบ Niche Market หากสามารถต่อยอดอีสปอร์ตไปสู่ Influencer ด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เช่น กลุ่มสตรีมเมอร์ กลุ่มนักพากย์เกมอีสปอร์ต มาเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้ชมในกลุ่ม Mass Market เข้าถึงการชมแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตครอบคลุมทุกเซกเมนต์ และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในวงการ รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ มีอาชีพ และสร้างรายได้ นับเป็นการสร้าง Talent ให้กับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตได้กว้างและลึกมากขึ้น

“ล่าสุด Infofed ได้จับมือกับเวิร์คพอยท์ ผู้นำด้านรายการวาไรตี้ มีความสร้างสรรค์ที่มีจุดเด่น โดยเฉพาะด้านเกมโชว์ ที่ผ่านมาสามารถนำพาอุตสาหกรรมเคลื่อนจาก Niche ไปสู่ Mass ได้ เช่น รายการ The Rapper ที่ทำให้เพลงแร็ปซึ่งเดิมเคยเป็นที่นิยมในเฉพาะกลุ่ม ขยายความนิยมไปในวงกว้าง ซึ่งกีฬาเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ต้องการของทางช่อง เราจึงได้ทำงานร่วมกับช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 ในการออกแบบและผลิต The Streamer รายการวาไรตี้เกมโชว์ใหม่ ซีซั่นที่ 1 จำนวน 8 ตอน เพื่อเฟ้นหา The Streamer คนแรกของไทย จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ผ่านการคัดเลือกในรอบออดิชันสุดเข้มข้นเหลือเพียง 21 คน ซึ่งเป็น Talent ที่โดดเด่น มีความสามารถ เข้าสู่การเฟ้นหาสุดยอดสตรีมเมอร์ ด้วยการแข่งขันแบบ Battle ที่เข้มข้นทั้งในรายการและนอกรายการ การแข่งขันแบบเป็นทีม รวมทั้งการสตรีมพร้อมกับทำโชว์ในรอบสุดท้ายของการแข่งขัน ชิงรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท กับตำแหน่ง The Streamer ซีซั่น 1 คนแรกของไทย” นายจิรยศกล่าวเสริม

ด้าน ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในครึ่งหลังของปีนี้ เวิร์คพอยท์ยังคงเน้นการนำเสนอรายการวาไรตี้ เพื่อขยายฐานผู้ชมในทุกกลุ่ม โดยได้รับความเชื่อมั่นจากพันธมิตรผู้ผลิตคอนเทนต์รายการโทรทัศน์ช่วยเสริมแกร่ง ทำให้สามารถเสนอรูปแบบรายการที่หลากหลายเพื่อผู้ชมทุกกลุ่ม ในขณะที่ Infofed สตาร์ทอัพธุรกิจอีสปอร์ต ผู้คร่ำหวอด และบุกเบิกวงการอีสปอร์ตไทย ต้องการสร้างคอมมูนิตี้อีสปอร์ตให้มีขนาดใหญ่และเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือของผู้นำจากวงการเอ็นเตอร์เทนเมนท์และอีสปอร์ต ร่วมมือกันออกแบบ พัฒนา และผลิตรายการ The Streamer ซึ่งเป็นสุดยอดรายการวาไรตี้เกมโชว์สายเกมครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการนำเสนออาชีพนักเล่าเกมให้ผู้ชมรู้จักและได้สนุกไปกับการที่สตรีมเมอร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันพูดถึงเกมให้ผู้ชมเข้าใจและติดตามได้ง่าย รวมทั้งร่วมสนุกไปตลอดเกม ผ่านการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพใหม่ในสายกีฬาอีสปอร์ตในรูปแบบของเกมโชว์

“รายการ The Streamer ตอนแรกที่ได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมทั้งทางช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ของช่อง ทั้งในเว็บไซต์ Facebook และ YouTube Channel มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการสตรีมเมอร์ มีผู้ชมเข้าถึง (Reach) 1.8 ล้านครั้ง และผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการ (Engagement) กว่า 3 แสนครั้ง หลังออกอากาศไปเพียง 1 สัปดาห์” ดร.วิชนีกล่าว

นายจิรยศกล่าวเพิ่มเติมว่า รายการ The Streamer ใช้ eArena MQDC BOOTCAMP เวิลด์คลาสสแตนดาร์ดอีสปอร์ต บูธแคมป์ครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ที่ Infofed ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นสถานที่ในการบันทึกรายการ ทั้งนี้ หลังออกอากาศรายการ The Streamer ตอนแรกและได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะขยายผล ทำรายการ The Streamer ซีซั่นต่อไปทั้งในประเทศไทย รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตรายการดังกล่าวเป็นเวอร์ชั่นสำหรับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศอื่น ๆ