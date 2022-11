10 ปี เบลลินี่” ฉลองยิ่งใหญ่ “The Taste of Happiness”

“ร้านเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู” เบเกอรี่เฮ้าส์ระดับพรีเมียม จัดงานครบรอบ 10 ปี ชูคอนเซปต์ “Happiness Brings Us Together” เสิร์ฟเมนูพิเศษ ฉลองครบ 10 ปี ให้อิ่มเอมครบครันตลอดเดือนพฤศจิกายน พร้อมเดินหน้ามอบสุนทรียภาพความอร่อย บริการ และบรรยากาศ ให้ชาวไทย

นายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู (Bellinee’s Bake & Brew) เปิดเผยว่า ร้านเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เป็นร้านเบเกอรี่เฮ้าส์ระดับพรีเมียมที่มีความโดดเด่นด้านเบเกอรี่อบสด อาหาร และเครื่องดื่มระดับพรีเมียม ที่ผ่านการคิดค้นและสร้างสรรค์เมนูอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยทุกเมนูมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เริ่มจากเซซามิ โมจิบัน ที่ทางเบลลินี่เป็นผู้พัฒนาสูตรขึ้นมาเอง โดยส่วนผสมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ออกมาเป็นเบเกอรี่ที่มีรสสัมผัสหนึบเหมือนทานโมจิไปในเวลาเดียวกัน สัมผัสความกรอบนอก นุ่มหนึบด้านใน และครัวซองต์เฮอริเทจที่นำเข้าจากฝรั่งเศสมาอบสดทุกวัน เสริฟพร้อมความหอมกรุ่นของกาแฟสดระดับพรีเมียม โดยคัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากแหล่งเพาะปลูกเดียวกัน จากดอยปางขอน จ.เชียงราย เพียงแหล่งเดียว (Single Origin) ทำให้รสชาติกาแฟทุกแก้วมีรสสัมผัสและคุณภาพเดียวกัน ตลอดจนเมนูอาหารที่หลากหลาย โดยทั้งหมดนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากแรงบันดาลใจสู่ความอร่อยและการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับชื่อนักประพันธ์เพลงชาวอิตาเลียน ‘Vincenzo Bellini’ ผู้ถ่ายทอดเพลงบรรเลงด้วยหัวใจ และส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ฟังในทุกช่วงเวลา และโอกาสครบรอบ 10 ปี ในครั้งนี้จึงนับเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์แห่งความสุขและสุนทรียภาพในการรับประทานเบเกอรี่ อาหาร และเครื่องดื่มระดับพรีเมียมให้กับพี่น้องชาวไทย

นายชรัส กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเบลลินี่ มีทั้งหมด 170 สาขา โดยทุกสาขาให้บริการเบเกอรี่อบสดและเครื่องดื่มชงสดใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เป็นร้านเบเกอรี่เฮ้าส์ระดับพรีเมียม ที่มีความโดดเด่นและมุมถ่ายรูปให้กับลูกค้า และ เบลลินี่ แกรบ แอนด์ โก ที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น กระทัดรัด สะดวกเหมาะแก่การ Take Away โดยเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู ยึดเป้าหมาย “The Taste of Happiness” นั่นคือความสุขของเรา คือ ความสุขที่ได้ใส่ใจในสินค้าและการบริการ พร้อมส่งต่อความสุขที่แท้จริงให้กับลูกค้า และความสุขของลูกค้า คือความอร่อยจากสินค้าที่มีคุณภาพ เราจึงคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รังสรรค์เมนูใหม่โดยเชฟและบาริสต้ามืออาชีพ พร้อมทั้งออกแบบให้ร้านมีบรรยากาศสไตล์ยุโรปร่วมสมัย (Contemporary European) ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง ด้วยคอนเซปต์ “Happiness Brings Us Together”

“ภายในงานครบรอบ 10 ปีนี้ เราได้นำเสนอเส้นทางแห่งความสุข “The Taste of Happiness” อันประกอบไปด้วยความสุข จากความอร่อย จากสินค้าที่มีคุณภาพ ความสุข ที่ได้ส่งมอบบริการด้วยรอยยิ้มและหัวใจ ส่งต่อความสุขที่ให้กับลูกค้า และความสุข จากบรรยากาศ ร้านสไตล์ยุโรปร่วมสมัย ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมทั้งเสิร์ฟ 10 เมนูไฮไลต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ อาทิ เยลโล่ ซับมารีน, ช็อคโกแล็ตเย็น, ชาไทยเย็น, ข้าวไข่นุ่มหมึกกุ้งกระเทียม, คูโรบูตะ ยำแซ่บ, เซซามี่ โมจิบัน, เค้กรสเนย, บานอฟฟี่คัฟ, เบลลินี่เฟลิเซ่ และ เบลลินี่อินฟินิตี้ ตลอดเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเราจะรักษาคุณภาพและพยายามพัฒนาเพื่อเดินหน้ามอบสุนทรียภาพความอร่อย บริการ และบรรยากาศ ให้ชาวไทยตลอดไป” นายชรัส กล่าว