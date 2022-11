กูร์เมต์ มาร์เก็ต ผู้นำตลาดกระเช้าของขวัญระดับพรีเมียม เดินหน้าสู้ศึกรับกำลังซื้อลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จัดเต็มกระเช้าของขวัญคอลเลคชั่นพิเศษกว่า 100 รูปแบบกูร์เมต์ มาร์เก็ต พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับโลก ในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญ “Blissful Hampers 2023” ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Super Blessed’ ที่สุดแห่งคำอวยพรแทนคำขอบคุณจากใจ ด้วยกระเช้าของขวัญสุดล้ำค่า แด่คนที่คุณรัก ยกขบวนกระเช้าของขวัญและกิ๊ฟเซตสุดพรีเมียมกว่า 100 รูปแบบ คัดสรรที่สุดของสินค้าคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกครบทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมจับมือบัตรเครดิตชั้นนำมอบโปรโมชันสุดคุ้ม รับคืนรวมสูงสุด 40% ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือนตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566

นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Mr. Supawut Chaiprasitkul; Chief Business Officer – Supermarket & Food, The Mall Group Co.,Ltd.) กล่าวว่า “สำหรับปีนี้มองว่าไม่ใช่แค่ตลาดกระเช้าของขวัญเท่านั้นที่จะกลับมาคึกคัก แต่ยังรวมไปถึงภาพตลาดโดยรวมของธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เนื่องจากมีหลายปัจจัยบวกที่จะมาช่วยหนุนการจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ของโควิด-19 การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนขึ้น อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยสูงที่สุดของปี กูร์เมต์ มาร์เก็ต ในฐานะผู้นำตลาดกระเช้าของขวัญปีใหม่ระดับพรีเมียม เรายังคงให้ความสำคัญในเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพที่คัดสรรจากทั่วประเทศและทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังมีสินค้าที่มีความหลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า สำหรับกระเช้าของขวัญที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าและทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง คือ กระเช้าของขวัญรูปแบบ Personalized ที่ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบได้เอง และด้วยบริการที่ประทับใจไม่เหมือนใคร รวมถึงความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของพนักงานที่มีความเข้าใจสินค้าและรูปแบบการจัดกระเช้าที่มีอัตลักษณ์ ในแบบฉบับของกูร์เมต์ มาร์เก็ตเอง ทำให้ได้รับการตอบที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด โดยมีสัดส่วนในการจำหน่ายกระเช้ารูปแบบ Personalized กว่า 20 % ของยอดขายกระเช้าทั้งหมด สำหรับยอดขายกระเช้าของขวัญปีใหม่ของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต แบ่งเป็นลูกค้าองค์กรมากกว่า 1 ใน 4 ของยอดขายทั้งหมด และที่เหลือเป็นลูกค้าทั่วไป รวมถึงราคาที่ลูกค้าเลือกซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 – 3,000 บาท/กระเช้า”

ในปีนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมส่งมอบความสุขจัดเตรียมกระเช้าของขวัญกว่า 100 แบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Super Blessed’ ที่สุดแห่งคำอวยพรแทนคำขอบคุณจากใจด้วยกระเช้าของขวัญ สุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพดีที่สุดจากทั่วประเทศและทั่วทุกมุมโลก มารังสรรค์ด้วยความพิถีพิถัน จนได้กระเช้าของขวัญและกิ๊ฟเซตสุดพรีเมียม ที่ครบทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้ให้และผู้รับ อาทิ ‘กระเช้า World Of Fruit’ กระเช้าผลไม้สดคุณภาพดีจากแหล่งที่ดีที่สุดทั้งในและต่างประเทศ, ‘กระเช้าคัดไทย’ กระเช้าที่รวมสินค้าของดีของอร่อยจากชุมชนคนไทยทั้ง 5 ภาค, ‘กระเช้า Natural Goodness’ กระเช้ารวมสินค้าคุณภาพจากธรรมชาติที่ดีที่สุด, ‘กระเช้า Lifestyle Gift Sets’ กระเช้าสินค้าสำหรับคนรักตัวเองและอยากดูแลสุขภาพ, ‘กระเช้า The Ultimate Pet Care’ กระเช้าสัตว์เลี้ยงสำหรับคนรักน้องหมาน้องแมว และอีกหนึ่งกระเช้าสุดพิเศษในปีนี้ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กูร์เมต์ มาร์เก็ต สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน และ สถานทูตอิตาลี คือ ‘กระเช้าสินค้าสุดพรีเมียมส่งตรงจากอิตาลี’ การันตีสินค้าอิตาลีแท้ 100% นอกจากนี้ยังมีกระเช้าของขวัญและสินค้าของขวัญคอลเลคชันปีใหม่ จากหลากหลายแบรนด์ดังอีกมากมาย พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยการนำกระเช้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหลากหลายดีไซน์จากฝีมือชุมชน หัตถกรรมไทยทั่วประเทศ และมีบริการ Gift & Wrap สำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างสรรค์กระเช้าของขวัญในสไตล์ของตัวเองได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีบริการ Food To Order บริการสั่งอาหารพิเศษล่วงหน้าในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับหลากหลายเซ็ทเมนูอาหารแสนอร่อย สำหรับการเฉลิมฉลอง ทั้งไก่งวงอบ ชุดซีฟู้ดแพลทเทอร์, บีฟ เวลลิงตัล, โทมาฮอตว์ค ฯลฯ ที่มาในเซทพร้อมทานสุดพิเศษ ให้ลูกค้าได้เลือกสรรครบทุกความต้องการ ที่จะช่วยเนรมิตมื้อพิเศษได้ง่ายยิ่งขึ้นกับหลากหลายเมนูแสนอร่อยจากวัตถุดิบคุณภาพ ที่รังสรรค์โดยเซฟ YOU HUNT WE COOK

สามารถสั่งซื้อได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา, Online Shopping : คลิกเดียวจบ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.GourmetMarketThailand.com หรือ Gourmet Market Application หรือ ผ่านช่องทางบริการ Call To Order แชทหรือโทรสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ได้ทุกตั้งแต่ห้างเปิด – 19.00 น. พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย พิเศษจัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อกระเช้าของขวัญ 5,000 บาทขึ้นไป หรือเลือกช้อปผ่านแอปพลิเคชั่น Food Panda, Line Man Mart, Grab Mart ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566 เลือกชมกระเช้าของขวัญได้ที่ https://gourmetmarketthailand.com/th/thematic/blissful-hampers-2023

นายศุภวุฒิ กล่าวปิดท้ายว่า “คาดว่าในปีนี้ตลาดกระเช้าของขวัญจะกลับมาคึกคักเหมือนช่วงก่อนการระบายของโควิค-19 และยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังได้เปิดตัว Gourmet Market Application อีกหนึ่งช่องทางการบริการที่จะเข้ามาช่วยยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อและตอบสนองความต้องการที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้จับมือกับสถาบันการเงินชั้นนำมอบโปรโมชั่นสุดคุ้ม รับคืนรวมสูงสุด 40%, ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน โดยตั้งเป้ายอดขายกระเช้าปีนี้มากว่า 90,000 กระเช้า โตขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา คาดสร้างยอดขายกว่า 200 ล้านบาท”