รพ.พระรามเก้า จับมือ ช้อปปี้จัดโปร ลดเด็ด รับมหกรรม “Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก” ซื้อวันนี้ แจกฟรี 1,000 บาท

โรงพยาบาลพระรามเก้า จับมือ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมฉลองเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ “Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก” เลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพ สำหรับทุกวัย ตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยเก๋า มาลดกระหน่ำ ยิ่งช้อป ยิ่งสุขภาพดี ยิ่งช้อปยิ่งได้คืน ไม่ว่าจะเป็น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ (First Jobber Check Up Package) รุ่นใหม่วัยทำงาน สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง เพียง 2,590 บาท , แพ็กเกจตรวจสุขภาพ รุ่นพี่วัยเก๋า (Young Executive Check Up Package) สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง เพียง 5,990 บาท , แพ็กเกจตรวจสุขภาพรุ่นใหญ่ไฟแรง (Work Hard, Check Harder Check Up Package) สำหรับคุณผู้ชาย เพียง 10,500 บาท และสำหรับคุณผู้หญิง เพียง 10,300 บาท

พิเศษรับ Gift Voucher ส่วนลดทันทีมูลค่า 1,000 บาท เมื่อช้อปแพ็กเกจตรวจสุขภาพครบ 15,000 บาท/ยอดซื้อ รีบด่วนวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ Praram 9 Hospital บน Shopee Mall หรือ คลิกที่ https://shopee.co.th/praram9hospital_official ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โปรดอ่านรายละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น สนใจโทร. 1270 หรือ Website: www.praram9.com / Line: lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital และ ทาง Facebook: Praram9 Hospital หรือโทร. 1270 โรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพ…ไว้ใจเรา #Praram9Hospital