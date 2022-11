กลุ่มทรู เผยโฉม “ทรูสเฟียร์” แห่งใหม่ ณ “โลตัส นอร์ธราชพฤกษ์” ชูจุดเด่นดีไซน์โค้งกลมรายล้อมธรรมชาติ

กลุ่มทรู เผยโฉม “ทรูสเฟียร์” แห่งใหม่ ณ “โลตัส นอร์ธราชพฤกษ์” ชูจุดเด่นดีไซน์โค้งกลมรายล้อมด้วยธรรมชาติผสานสู่ภายใน

กรุงเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2565 –เหนือระดับเพื่อลูกค้าทรูคนสำคัญ พร้อมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์คนย่านราชพฤกษ์แล้ววันนี้… เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอาหาร และคอฟฟี่ เฮาส์ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัดและ นางสาวสุจิตรา อมิตรพ่าย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ ทรูรีเทล ทรูแบรนดิ้งช้อป และทรูสเฟียร์ ร่วมเปิด “ทรูสเฟียร์” โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ระดับเฟิร์สคลาส แห่งใหม่ สาขาที่ 14 ณ “โลตัส นอร์ธราชพฤกษ์” ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค ในสไตล์ร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “Merging the Surrounding Scenery” ที่ผสานธรรมชาติอันรายล้อมรอบอาคาร สู่พื้นด้านใน สร้างบรรยากาศแห่งความรื่นรมย์ไปด้วยพื้นที่สีเขียว โดดเด่นด้วยรูปทรงโค้งกลม เปิดโล่งเพดานสูง หรูหราลงตัวแบบ Duplex แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้น 1 ให้บริการ ทรูแบรนดิ้งช้อป และทรูคอฟฟี่ ชั้น 2 ให้บริการ “ทรูสเฟียร์” ที่พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ต้อนรับการมาเยือนของลูกค้าทรูแบล็ค ทุกท่าน ทุกวันตั้งแต่ เวลา 10.00-19.00 น.

สัมผัสประสบการณ์บริการเหนือระดับในแบบ First Class Service พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดหรู เอ็นจอยกับ True Black Welcome Set จากเครื่องดื่มแก้วโปรด ตลอด 365 วันได้ที่ TrueSphere 14 สาขา EmQuartier, Central World, Siam Paragon, Central Westgate, Happy and Healthy Bike Lane, Central Festival EastVille, Future Park Rangsit, The Mall Bangkapi, Mega Bangna, ICONSIAM, Central Phuket Floresta, Central Plaza Nakhonratchasima, BluportHuahin และ Lotus NorthRatchapruek สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@ : @truesphere