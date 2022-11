MQDC ส่ง 5 โครงการบน 5 ทำเลทองจาก Whizdom พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมงานมหกรรมคอนโดและบ้านแห่งปี “LIVING EXPO 2022”

21 พฤศจิกายน 2565, กรุงเทพฯ – MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) องค์กรชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยุ่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิตส่ง 5 โครงการคุณภาพบน 5 ทำเลทองจากแบรนด์ Whizdom (วิสซ์ดอม) พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเข้าร่วมงานมหกรรมคอนโดและบ้านแห่งปี “LIVING EXPO 2022” ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ MQDC กล่าวว่า “งานมหกรรมคอนโดและบ้านแห่งปี LIVING EXPO 2022 ในครั้งนี้ MQDC ขอนำเสนอแนวคิดการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยที่สะท้อนดีเอ็นเอของแบรนด์ Whizdom ที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาอีโคซิสเต็มเพื่อเติมเต็มวิถึชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างครบวงจร ผ่าน 5 โครงการบน 5 ทำเลทองของกรุงเทพฯ ได้แก่ 1. ย่านลาดพร้าวกับโครงการ Whizdom Avenue Ratchada-Lardprao 2. ย่านสุขุมวิทกับโครงการ Whizdom Inspire Sukhumvit 3. ย่านบางนากับโครงการ Whizdom The Forestias 4. ย่านปิ่นเกล้ากับโครงการ Whizdom COEX Pinklao และ 5. ย่านสามย่านกับโครงการน้องใหม่อย่าง Whizdom Craftz Samyan โดยทั้ง 5 โครงการคือการสะท้อนไลฟ์สไตล์ในทุกด้านและตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น”

นายวิทยา อภิรักษ์วิริยะ ผู้จัดการทั่วไป Think of Living และหัวหน้าแผนกมาร์เก็ตเพลสประจำประเทศไทย (ฝั่งดีเวลลอปเปอร์) DDproperty ในฐานะผู้จัดงาน Living Expo 2022 กล่าวว่า “ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยืดเยื้อในไทย ถือเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน เนื่องจากมีทิศทางการเติบโตแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภค จึงถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ จนปัจจุบันที่ทุกคนมีภูมิต้านทานมากพอที่จะใช้ชีวิตตามปกติแบบ New Normal แล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะกลับมาจัดงานมหกรรมคอนโดฯ และบ้าน “Living Expo 2022” อีกครั้งในรอบ 3 ปี ซึ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่ Think of Living และ ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ สองบริษัทในเครือ พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป ได้ผนึกกำลังนำจุดแข็งด้านประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในแวดวงอสังหาฯ มาทำให้งานครั้งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้งานมหกรรมคอนโดและบ้านแห่งปี “Living Expo 2022” จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “Anytime Anywhere” ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 21:00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thinkofliving.com/events

พบกับโครงการคุณภาพจาก Whizdom ทั้ง 5 โครงการบน 5 ทำเลที่ดีที่สุดในเมือง พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่งานมหกรรมคอนโดและบ้านแห่งปี “LIVING EXPO 2022” พิเศษ! เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์เพื่อเยี่ยมชมบูท Whizdom รับทันทีกระเป๋าผ้า “Whizdom Limited Edition”

(ลงทะเบียนได้ที่ mqdc.link/whizdomLiving)