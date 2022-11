เอเชีย เอรา วัน ควง ไทยเวียตเจ็ท ส่งแคมเปญ “City Line Connect to The World” เชื่อมการเดินทางไปสู่สนามบิน ด้วยรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้สนุกได้ทุกที่ไม่มีสะดุด

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้สนับสนุนการเดินรถและ ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จับมือ บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด ผู้นำตลาดการบินภายในประเทศ ประสานความร่วมมือเพื่อขยายช่องทางในการสื่อสารและทำการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เปิดตัวแคมเปญ “City Line Connect to The World” สร้างสีสันพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจรับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว

นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกบริหารแบรนด์และการตลาด บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เปิดเผยว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับไทยเวียตเจ็ทในการทำการตลาดแบบ Collaborative Marketing เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าของเรา โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟท. จำกัด ในการมองหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาร่วมทำแคมเปญสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างสีสัน และขยายช่องทางในการสื่อสารไปยังฐานลูกค้าของทั้งสองแบรนด์ให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองบริษัทฯ จะทำการร่วมมือกันในการสื่อสารแคมเปญผ่านช่องทางการตลาดของทั้งสองแบรนด์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทั้งสองแบรนด์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มลูกค้าของเอเชีย เอรา วัน ซึ่งใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (City Line) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายเดียวในประเทศที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และกลุ่มลูกค้าของไทยเวียตเจ็ทที่มีอยู่อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ จะได้พบกับสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมร่วมสนุกตลอดแคมเปญซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 อีกด้วย”

ด้านนายปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ในแคมเปญ “City Line Connect to The World” ว่า “สายการบินไทยเวียตเจ็ท ในฐานะผู้นำตลาดการบินในประเทศรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำแคมเปญทางการตลาดร่วมกับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัดเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าเดิมของเรา และกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะสามารถมาใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (City Line) เพื่อเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ที่สนใจสามารถจองตั๋วเครื่องบินไทยเวียตเจ็ททั้งเส้นทางในประเทศ และ เส้นทางต่างประเทศ โดยกรอกโค้ด VIETJETXAERA1CITY เพื่อรับส่วนลดค่าบัตรโดยสารทันที¹ 20% เมื่อจองบัตรโดยสารผ่าน www.vietjetair.com นอกจากนั้นเรายังได้มีการจัดบูธกิจกรรมด้านการตลาด ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พญาไท ทุกวันศุกร์ต้นเดือน และสานีมักกะสัน ทุกวันศุกร์ปลายเดือน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมสนุกเมื่อสมัครสมาชิก Fun Member สามารถรับสิทธิลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบิน พร้อมของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เวียตเจ็ทได้เตรียมไว้มากมาย ร่วมสนุกกับแคมเปญ “City Line Connect to The World” พร้อมเชื่อมการเดินทางไปสู่สนามบิน ด้วยรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้คุณเดินทางไปสนุกได้ทุกที่ไม่มีสะดุด ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ก.พ. 2566”

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดี ๆ เกี่ยวกับแคมเปญได้ที่ www.vietjetair.com