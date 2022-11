เหล่าศิลปิน – ครีเอเตอร์ เป็นปลื้ม รับโล่ Super OpenChat การันตีคอมมูนิตี้ยอดนิยม ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 17 ล้านคน กลุ่มแฟนคลับ การศึกษา และ การเงินฯ ครองแชมป์สมาชิกเยอะที่สุด

LINE OpenChat ฉลองครบรอบ 3 ปี จัดแคมเปญมอบโล่ Super OpenChat การันตีสุดยอดคอมมูนิตี้ยอดนิยมของเหล่าศิลปินและครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มที่สามารถปั้นคอมมูนิตี้เพิ่มสมาชิกติดตามกลุ่มสูงสุดถึง 10,000 คน โดยกลุ่มประเภทแฟนคลับ การศึกษา และการเงินและธุรกิจ ครองแชมป์กลุ่มที่คนติดตามเพิ่มมากที่สุด ตอกย้ำแนวคิด #WhereEveryoneHasTheirOwnPlace พื้นที่ที่เปิดรับทุกความสนใจและตอบโจทย์ความเป็นตัวเอง

9 ศิลปิน – ไอดอลไทยนำทีมคว้าโล่ Super OpenChat นำโดย ซุง ศตาวิน (Starwin Official), ไบรท์

นรภัทร Brightnorr), Tilly Birds (Tilly Birds Official), เจลเลอร์ ​กฤติมุก (Geler Family), Three Man Down (Three Man Down Fans), บีเวอร์ พรรษพล (BVERHOMES_OFFICIAL), ออมสิน วงษ์ระพี (Aomsinwrp_official), เจฟ ซาเตอร์ (JEFFSATUR OFFICIAL 1) และ เจฟ ณัฐเดช (TTTWITHJEFF_OFFICIAL) การันตีสุดยอดโอเพนแชทที่ได้รับความนิยมจากการมีผู้ติดตามมากที่สุดตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 คน ตอกย้ำความสำเร็จในการขยายฐานกลุ่มผู้ติดตามบนโลกดิจิทัลผ่าน LINE OpenChat ที่มีผู้ใช้งานรายเดือนกว่า 17.6 ล้านคน

กณพ ศุภมานพ รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรกิจบริการคอนเทนต์ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “​LINE OpenChat เป็นบริการคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความสนใจ อัปเดตทุกกระแส เปิดรับตัวตน ความเป็นตัวเองทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะสนใจเรื่องใด ด้วยแนวคิด #WhereEveryoneHasTheirOwnPlace ขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมการเป็น ‘แอดมิน’ คุณภาพที่เป็นเสมือนผู้สร้างและขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ให้เป็นที่ที่เปิดกว้างทุกการพูดคุยของทุกคนที่มีความสนใจเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยแอดมินของโอเพนแชทสามารถเป็นได้ทั้งแฟนคลับ ตัวศิลปินเอง นอกจากนี้ Openchat ยังสามารถนำมาปรับใช้กับการสื่อสารภายในได้ดี ไม่ว่าจะเป็นองค์กร นิติบุคคล กลุ่มการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากมีระบบแอดมินที่บริหารจัดการการพูดคุยได้ รวมถึงสามารถตั้งชื่อให้ต่างจาก ไลน์แอคเคาท์หลักที่ใช้งานได้ และแคมเปญ Super OpenChat ที่จัดขึ้นนี้ มุ่งผลักดันให้เกิดคอมมูนิตี้คุณภาพ เป็นกลุ่มที่น่าติดตามและมีความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ สร้างบรรยากาศแห่งการสนทนากลุ่มแบบเรียลไทม์ให้ครึกครื้นในช่วงท้ายปีได้เป็นอย่างดี”

รางวัล Super OpenChat แบ่งออกเป็น 3 รางวัลหลักได้แก่ ‘โล่ทอง’ สำหรับแอดมินที่สร้างห้องให้มีสมาชิกถึง 10,000 คน และ ‘โล่เงิน’ สำหรับแอดมินที่สร้างห้องให้มีสมาชิกตั้งแต่ 5,000-9,999 คน และ Super OpenChat badge สำหรับแอดมินที่สร้างห้องให้มีสมาชิกได้ตั้งแต่ 1,000-4,999 คน ซึ่งเหล่า Super OpenChat จะได้รับรางวัลสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมาย

นอกจากเหล่าศิลปิน – ไอดอลไทยที่ได้รับโล่รางวัล Super OpenChat แล้ว ก็ยังมีกลุ่มอีกหลากหลายประเภทที่ร่วมแคมเปญและได้รับรางวัล โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลมีผู้ติดตามมากที่สุด ได้แก่ ประเภทแฟนคลับ เช่น Jeffsatur Official 1, BIBLE_OFFICIAL TH, ต้าวบอส #จับใจบอส ประเภทการศึกษา เช่น #พาเด็กไทยกลับจีน + เด็กไทยแดนมังกร, คลินิกวิทยฐานะ PA โดยครูสดใส, TCAS66 TCAS67 รับตรง ทุนและค่าย ประเภทการเงินและธุรกิจ เช่น หุ้นและการลงทุน, Crypto Hunter, Bitkub เว็บเทรด Bitcoin ของคนไทย และ Bitazza Crypto Community ฯลฯ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของแพลตฟอร์ม LINE OpenChat ที่เข้าถึงกลุ่มคนที่มีความสนใจหลากหลายในวงกว้าง

ไม่ว่าจะมีความสนใจเรื่องใดก็สามารถเป็นแอดมิน รันวงการคอมมูนิตี้ออนไลน์ สร้างกลุ่มชวนผู้ติดตามเพื่อเข้าร่วมแคมเปญ Super OpenChat ได้ในปีหน้า ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ LINE OpenChat ได้ที่ LINE Official Account : @lineopenchatth

ข้อมูลเพิ่มเติม :

เกี่ยวกับแคมเปญ Super OpenChat

Super OpenChat คือ รางวัลสิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับสุดยอดผู้สร้างคอมมูนิตี้ที่มีคุณภาพ ที่จะมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับโอเพนแชทที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแสดงให้ผู้ใช้โอเพนแชทท่านอื่นทราบว่าโอเพนแชทของคุณเป็นโอเพนแชทที่มีคุณภาพ น่าติดตาม และมีความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ

สิทธิประโยชน์จากการได้รับเลือกเป็น Super OpenChat

สัญลักษณ์พิเศษ Super OpenChat: สัญลักษณ์พิเศษ “S” ที่จะปรากฏเป็นโลโกด้านข้างของชื่อโอเพนแชท ซึ่งจะมอบให้ทุกโอเพนแชทที่ผ่านคุณสมบัติการสมัคร คลาสฝึกอบรมออนไลน์ (Exclusive Online Training): คลาสเรียนรู้เทคนิคในการปั้นห้องอย่างมีคุณภาพ ที่จัดขึ้นให้เฉพาะผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Super OpenChat เท่านั้น พื้นที่โปรโมทช่องทางโซเชี่ยลมีเดียของบริการโอเพนแชท: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการโปรโมทบนช่องต่าง ๆ สิทธิ์การได้ทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร ได้รับโล่รางวัล(Super OpenChat Trophy) ส่งตรงถึงมือแอดมินผู้ที่ควรค่าแก่การเป็น“Super OpenChat”

เกี่ยวกับ LINE OpenChat

LINE OpenChat คือแชทคอมมูนิตี้ออนไลน์ขนาดใหญ่บนแอปฯ LINE ที่รวมผู้คนที่สนใจและมีความชอบในเรื่องเดียวกันมาพูดคุยแบ่งปันได้ตลอด 24 ชม. มีกรุ๊ปมากมายหลากหลายตอบโจทย์ทุกความสนใจกว่า 21 หมวดหมู่ ตั้งแต่ แฟนด้อม การศึกษา การลงทุน เกมส์ แฟชั่น ไอที และอีกมากมาย ขณะเดียวกันด้วยฟังก์ชันอันครบครันของ LINE OpenChat ที่สามารถบริหารจัดการคอมมูนิตี้ออนไลน์ได้ครบถ้วน ได้แก่