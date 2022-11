ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ เปิดตัว ยาลดกรดไหลย้อน “เบลสิดเกิร์ด” ส่ง “มิกค์ ทองระย้า” รับหน้าที่พรีเซนเตอร์..เจาะกลุ่มคนทุกเพศวัย

ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ผู้นำด้านเวชภัณฑ์ยา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เบลสิดเกิร์ด” ยาลดกดไหลย้อน ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ “เบลสิด ฟอร์ท” เพื่อให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน พร้อมส่งพระเอกชื่อดัง “มิกค์ ทองระย้า” รับหน้าที่พรีเซนเตอร์ สร้างความเข้าใจและดูแลรักษาสุขภาพแก่ คนทุกเพศวัย ภายใต้แนวคิด “Biopharm Your Health care Partner” หรือ “ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ เพื่อนคู่สุขภาพ” เผยคนรุ่นใหม่ มีแนวโน้มเป็นโรคกรดไหลย้อนมากขึ้น ด้วยไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป วางจำหน่ายในร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทั่วประเทศ

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัท ไบโอฟาร์ม เป็นทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ โดยอยู่เคียงคู่กับสังคมไทย มายาวนานกว่า 48 ปี ได้รับมาตรฐานโรงงาน EU GMP เป็นแห่งแรกในอาเซียน และล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มอบรางวัล ควอลิตี้ อวอร์ด 2020 “Best of the Best ประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา” ที่ดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีคุณธรรม และ จริยธรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ภายใต้ปรัชญา “Biopharm Your Health care Partner” หรือ “ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ เพื่อนคู่สุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

ล่าสุด ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ยาลดกรดไหลย้อน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ “เบลสิด เกิร์ด” ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ “เบลสิด ฟอร์ท” ยาบรรเทาอาการกรดเกินและขับลมที่มีอยู่ในตลาด เพื่อให้เป็นกลุ่มยาสามัญประจำบ้านของคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกเพศวัย ที่ปัจจุบันพบว่ามีอัตราป่วยด้วยอาการกรดไหลย้อนกันมากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้หลายๆ คนเกิดภาวะความเครียด และหลายคนพยายามหารายได้เสริม จนทำให้ลืมดูแลตัวเองและมีพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม อาทิ กินไม่ตรงเวลา กินเร็ว กินเร่งรีบ และกินมากเกินไป เป็นต้น

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ “เบลสิด เกิร์ด” เป็นยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อน “รสราสเบอร์รี่” เป็นรสชาติใหม่ล่าสุดของตลาด เพื่อช่วยให้กินได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยกลิ่นหอมหวาน มีแบบขวดขนาด 150 ml. และแบบซองขนาด 10 ml. โดยตัวยาสามารถออกฤทธิ์สร้างชั้นเจลป้องกันและยับยั้งการไหลย้อนจาก กรด, แก๊ส, น้ำย่อย และ น้ำดี รวมไปถึงช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญออกฤทธิ์บรรเทาอาการได้รวดเร็วภายใน 5 นาทีเท่านั้น ใช้ได้ทั้งกับผู้กำลังตั้งครรภ์, ผู้ป่วยสูงวัย และเด็กอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย ซึ่งในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เบลสิด เกิร์ด” ได้รับเกียรติจาก มิกค์ ทองระย้า หรือ นายชรินทร์ ทองระย้า ดารานักแสดงลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รักของคนไทยมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ เพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และเสริมความเข้าใจการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านแนวคิด “Biopharm Your Health care Partner” หรือ ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ เพื่อนคู่สุขภาพ ในส่วนของช่องทางจัดจำหน่าย สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ “เบลสิด ฟอร์ท” และ “เบลสิด เกิร์ด” ได้ที่ ร้านเอ็กซ์ต้า ภายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 และร้านขายยาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Fackbook : Healthyclub by Biopharm หรือ Line Ad : @Biopharm