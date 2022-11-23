หมดปัญหาวิ่งบน M-Flow แล้วจำไม่ได้ว่าต้องจ่ายเงินภายในวันไหน❗ แค่ท่องเอาไว้ว่า T+7 👉🏻 วันที่ใช้บริการวิ่ง + 7 วัน

🚗 ยกตัวอย่างเช่น
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หากวิ่งบนเส้นทาง M-Flow ในวันที่ 1 มิถุนายน ก็จะต้องจ่ายเงินภายในวันที่ 8 มิถุนายน
❌ ถ้าจ่ายหลังจากนั้น จะมีค่าปรับตามกฏหมายกำหนดสูงถึง 10 เท่า ❌
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แต่ถ้าอยากวิ่ง M-Flow ได้แบบ Flow Flow ไม่ต้องกลัวโดนปรับ
เพียงแค่สมัครลงทะเบียน M-Flow บน 3 ช่องทางได้ง่าย ๆ 💨
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✅ ผ่านการ Add Line OA : Line ID : @mflowthai https://lin.ee/RoREw2p
✅ ดาวน์โหลด Mobile Application : MFlowThai
>> ระบบ iOS 📱https://bit.ly/MFlowThaiAppStore
>> ระบบ Android 📱 https://bit.ly/MFlowThaiGooglePlay
✅ WebSite : www.mflowthai.com
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☎️ Call Center 1586 กด 1