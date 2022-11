ไบเออร์ไทย รับรางวัล 2022 AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด คว้ารางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (รางวัลระดับเงิน-Silver level) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

Advertisment

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) และ นายเกร็ก หว่อง ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า รางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2022 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 60 ของไบเออร์ ในประเทศไทย

Advertisement

สำหรับไบเออร์ ความยั่งยืนนับเป็นองค์ประกอบหลักในกลยุทธ์องค์กรของไบเออร์ ภายใต้วัตถุประสงค์ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ของเรา “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none)” ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้ผู้คนเข้าถึงการดูแลสุขภาพและโภชนาการมากขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเชิงบวกในประเทศไทย

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้มอบรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกของหอการค้าฯ ที่สร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทย จำนวน 91 บริษัท