เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมยกทัพยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตบุกงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 เผยโฉม “ORA Grand Cat” ครั้งแรกในไทย ร่วมด้วยการกลับมาของเอสยูวีออฟโรดสายลุย TANK 500 HEV พร้อมเซอร์ไพรส์จากแบรนด์ HAVAL และ ORA

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าสร้างความคึกคักเขย่าวงการยานยนต์อย่างต่อเนื่องในฐานะ บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) เชิญชวนผู้บริโภคร่วมชมและสัมผัสกองทัพยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้า ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด “GWM Unleash the Future” ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 (The 39th Thailand International Motor Expo 2022) พบกับไฮไลท์สำคัญกับการเผยโฉม ORA Grand Cat ที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก การกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งของรถยนต์เอสยูวีออฟโรดพรีเมียมสำหรับผู้ขับขี่สายลุย TANK 500 HEV และเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากรถยนต์แบรนด์ HAVAL และ ORA พร้อมด้วยการจัดแสดง ทัพรถยนต์ยอดนิยมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV, All New HAVAL H6 Hybrid SUV, All New HAVAL JOLION Hybrid SUV, ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT รวมไปถึงเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะสุดล้ำ ข้อเสนอสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมาย สำหรับลูกค้าและผู้สนใจซื้อรถยนต์ภายในงาน โดยสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแถลงข่าว เปิดบูธของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ทาง Facebook หรือ YouTube หรือ TikTok : GWM Thailand และ GWM Application ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.35 – 13.15 น.

ภายในงานจะได้พบกับ

การเผยโฉม ORA Grand Cat เจ้าเหมียวไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากแบรนด์ ORA ซึ่งโดดเด่นด้วยดีไซน์หรูหราและทันสมัย โดดเด่นและครบครันด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อความสะดวกสบายเหนือระดับ พร้อมแล้วที่จะนำมาจัดแสดงให้คนไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก

การกลับมาปรากฏตัวของ TANK 500 HEV ที่มาพร้อมความหรูหราและดีไซน์สุดล้ำ เอาใจผู้ขับขี่ขาลุยสายออฟโรด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กิจกรรมกลางแจ้งและการผจญภัย พร้อมให้แฟนๆ ชาวไทยได้สัมผัสสมรรถนะความแข็งแกร่งกันอย่างใกล้ชิดกันอีกครั้ง

เซอร์ไพรส์สุดพิเศษเอาใจแฟนๆ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะจากแบรนด์ HAVAL และ ORA ที่ทุกคนไม่ควรพลาด

ขบวนพาเหรดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมในไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (xEV Leader) ประกอบด้วย All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รถยนต์เอสยูวีพลังงานไฟฟ้า แบบเสียบปลั๊กรุ่นล่าสุด ซึ่งกวาดยอดจองพร้อมชำระเงินมัดจำกว่า 1,241 คัน ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังประกาศราคาอย่างเป็นทางการ, All New HAVAL H6 Hybrid SUV ซึ่งครองตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์คอมแพคเอสยูวีอย่างเหนียวแน่นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานถึง 10 เดือน, All New HAVAL JOLION Hybrid SUV เจ้าสิงโตอารมณ์ดีที่มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ มากมาย, ORA Good Cat ที่จุดกระแสตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้กับชาวไทย และครองความเป็นผู้นำ ในเซ็กเมนต์ อย่างเหนียวแน่น และ ORA Good Cat GT เจ้าเหมียวไฟฟ้าดีไซน์สปอร์ตที่โดดเด่น ด้วยสมรรถนะอันเร้าใจ และกวาดยอดจองไปทั้งหมด 500 คันภายในเวลาเพียง 58 นาทีหลังการเปิดตัว

พบข้อเสนอและสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ อีกมากมาย ภายใต้แคมเปญ Great Wall Great Deal สำหรับรถยนต์แบรนด์ HAVAL ทั้ง 3 รุ่น

All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV

รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% นาน 48 เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม ฟรี GWM โฮม ชาร์จ พร้อมติดตั้ง มูลค่าสูงสุด 60,000 บาท แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการรับหรือส่งรถเพื่อเข้าบริการบำรุงรักษาตามระยะทาง และ/หรือ บริการเช็คระยะนอกสถานที่ (GWM Mobile Service) จำนวน 2 ครั้ง ฟรี น้ำมันมูลค่าสูงสุด 2,000 บาท รับคะแนนสะสม GWM Point 15,000 คะแนน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 167,000 บาท

All New HAVAL H6 Hybrid SUV

รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 15,000 บาท ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 5 ปี และกรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM มูลค่ารวม 1,750 บาท

All New HAVAL JOLION Hybrid SUV

รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม ประกันคุณภาพรถใหม่ 7 ปี รับประกันแบตเตอร์รีไฮบริด 8 ปี แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 5 ปี รับฟิล์มกรองแสงลามิน่ารอบคัน มูลค่าสูงสุด 8,200 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับเจ้าเหมียวไฟฟ้าดีไซน์สปอร์ต ORA Good Cat GT กับแคมเปญ PREMIERE DEAL รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยพิเศษ 1.79% เมื่อดาวน์ 25% และผ่อน 48 เดือน มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 23,000 บาท ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ฟรี GWM โฮมชาร์จเจอร์พร้อมการติดตั้งในระยะสายไฟยาวไม่เกิน 20 เมตร (จากตู้เมน) จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าแท่นชาร์จ) ฟรี ค่าแรงและค่าอะไหล่งานบำรุงรักษาตามระยะทาง (GWM PRO Service Inclusive: GPSI) จำนวน 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance) เป็นระยะเวลา 5 ปี และ ฟรี กรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM

เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ สินค้าไลฟ์สไตล์และของที่ระลึกจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมทั้งร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย โดยมีน้อง Intelligent Ambassador (iAM) คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และพักผ่อนหย่อนใจได้ที่ GWM Bar และ Lifestyle Lounge ที่พร้อมต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นตลอดทั้งงาน

ผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนที่บูธ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เพื่อทดลองขับรถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV รถยนต์ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV รถยนต์ ORA Good Cat และรถยนต์ ORA Good Cat GT ได้ที่งาน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมต้อนรับทุกท่านที่บูธ เกรท วอลล์ มอเตอร์ A11 ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 – 22.00 น. (วันธรรมดา) และ 11.00 – 22.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)