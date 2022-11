“Asia Pacific Predator League 2022” ศึกแกรนด์ไฟนอล ที่กรุงโตเกียว ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่

ตัวแทนประเทศไทย Magic Esport – Attack All Around คว้าอันดับ 6 และ 8 มาครอง

• “Asia Pacific Predator League 2022” จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ 3 ปี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2022

• Genius Esports จากเวียดนาม ครองตำแหน่งแชมป์ PUBG: BATTLEGROUNDS ขณะที่ Polaris Esports จากฟิลิปปินส์ ชนะเลิศการแข่งขัน Dota 2

• ตัวแทนประเทศไทย ทีม Magic Esport คว้าอันดับที่ 6 และ Attack All Around คว้าอันดับที่ 8 ในทัวร์นาเมนต์ PUBG: BATTLEGROUNDS

• ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Asia Pacific Predator League รอบแกรนด์ไฟนอล ครั้งต่อไป ในปี 2024



การแข่งขัน “Asia Pacific Predator League 2022” รอบแกรนด์ไฟนอล ระเบิดศึกขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา ทีมอีสปอร์ตชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 30 ทีม ประชันกันด้วยทักษะฝีมือ และการต่อสู้ที่เข้มข้น บนเวทีการแข่งขันเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ 3 ปี สร้างความสนุกสนานและเร้าใจ พร้อมสร้างความสำเร็จระดับสูงด้วยยอดผู้ชมถ่ายทอดสดจำนวนมากผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันอีสปอร์ตเกม Dota 2 และ PUBG: BATTLEGROUNDS จะได้รับเงินรางวัลรวมกันกว่า 260,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมได้รับโล่ Predator อันเป็นเครื่องหมายของชัยชนะ



“Unite As One หรือ รวมเป็นหนึ่ง คือธีมของการแข่งขันรอบแกรนด์ไฟนอลที่โตเกียวในปี 2022 นับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่ได้เห็นบรรดาผู้เล่นชั้นนำ มาเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว ใน Predator League ปีนี้” นายแอนดรู โฮว ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าว “และแน่ใจได้ว่าเราจะแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนต่อชุมชนเกมและระบบนิเวศของอีสปอร์ต ด้วยจิตวิญญาณของการแข่งขันที่สร้างสรรค์”

ด้าน นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ผลงานในรายการนี้คือบทพิสูจน์ว่าอีสปอร์ตไทยและภูมิภาคกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าเอเซอร์ จะใช้ความสำเร็จนี้มาผลักดันให้นักกีฬาอีสปอร์ตได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ผ่านเวทีการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อยกระดับให้วงการอีสปอร์ตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”



ไฮไลท์ Dota 2

แชมป์อีสปอร์ตเกม Dota 2 ในรายการ Asia Pacific Predator League 2022 รอบแกรนด์ไฟนอล คือทีม Polaris Esports ด้วยฝีมือที่สร้างความตื่นตาให้แฟน ๆ จากการพลาดพลั้งเพียงเกมเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์และผลงานอันโดดเด่นในรอบชิงชนะเลิศจากการเอาชนะ ทีม Execration ที่ต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญและจบการแข่งขันด้วยผลงานในอันดับ 2

ส่วนทีมที่ได้รางวัลอันดับ 3 คือ GrindSky Esports ผลงานของน้องใหม่ทีมนี้สร้างความประหลาดใจและดึงดูดแฟน ๆ จำนวนมาก ด้วยการเล่นที่กล้าหาญร้อนแรงตลอดการแข่งขัน



ไฮไลท์ PUBG: BATTLEGROUNDS

สำหรับทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตเกม PUBG นั้น เจ้าของแชมป์อย่าง Genius Esports ได้ครองสมรภูมิอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีคะแนนเหนือคู่แข่งมากกว่า 70 คะแนน ฝั่งทีม DWG KIA ที่ได้แสดงรูปแบบและวิธีการเล่นอันแข็งแกร่ง จนจบในอันดับที่ 2 ฟากทีม ARKANGEL PREDATOR เข้าป้ายคว้าอันดับ 3 อย่างคู่ควร ด้วยสไตล์การเล่นที่อดทนและสม่ำเสมอตลอดการแข่งขัน

อีกด้านหนึ่งในฝั่ง 2 ทีมตัวแทนประเทศไทย อย่างทีม Magic Esport และ Attack All Around ก็สามารถทำผลงานได้อย่างสมราคาแชมป์ระดับประเทศ โดย Magic Esport สามารถประเดิมไก่ คว้าแต้ม WWCD ได้ตั้งแต่วันแรก ก่อนจบจบในอันดับ 6 ด้วยคะแนนรวม 101 คะแนน ส่วน Attack All Around เน้นเกมที่ดุดัน เก็บ kills ได้รวม 71 kills จบในอันดับ 8 ด้วยคะแนนรวม 97 คะแนน

Intel MVP

นอกเหนือจากรางวัลของทั้งทีมแล้ว การแข่งขันนี้ยังมีการมอบรางวัลสำหรับผู้เล่นที่ทำผลงานได้โดดเด่น นั่นคือ ATee ทีม Yangon Galacticos จากทัวร์นาเมนต์ Dota 2 และอีกประวัติศาสตร์ของนักกีฬาไทย อย่าง Ezqelusia จากทีม Attack All Around ในทัวร์นาเมนต์ PUBG ที่ได้รับการประกาศเป็น MVP ของ Intel พร้อมคว้ารางวัล Helios 300 with 12th gen Intel core processor กลับประเทศไทยได้สำเร็จ

Next Predator League

รอบแกรนด์ไฟนอล Predator League ครั้งถัดไป จะเกิดขึ้นในประเทศเจ้าภาพอย่าง ฟิลิปปินส์ และจะกลับคืนสู่การแข่งขันแบบดั้งเดิม โดยการแข่งขันรอบคัดเลือก จะมีขึ้นในปี 2023 ช่วงครึ่งหลังปี ก่อนเริ่มการแข่งขันรอบแกรนด์ไฟนอลในช่วงต้นปี 2024

ติดตามการแข่งขัน Predator League พร้อมรับข่าวสารวงการอีสปอร์ตจาก เอเซอร์ เพิ่มเติมได้ที่ www.predator-league.com หรือ facebook.com/PredatorLeagueTH