ประกาศผลแชมป์นักเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ตัวแทนระดับภาคภาคกลางและตะวันออก ปี 2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเวทีการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคภาคกลางและตะวันออก นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารจากกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านว่าจังหวัดชลบุรีขอต้อนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้มีความสามารถและมีใจรักการเต้นและมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด สู่การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคภาคกลางและตะวันออกเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในแต่ละรุ่นเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

Advertisment

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีให้สมาชิกเยาวชนของภาคกลางและภาคตะวันออก ได้มารวมตัวแสดงพลังร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนๆกัน เป็นเวทีที่เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุก และได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนใหม่ที่มาจากหลายจังหวัด แม้ผลการแข่งขันจะมีทั้งทีมที่สมหวังและผิดหวัง เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขัน ขอให้มุ่งมั่นพยายามฝึกฝน พัฒนาต่อไป เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทุกคนจะได้รับเหมือนกันนั่นคือความทรงจำที่ดี ประสบการณ์ที่พิเศษจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

Advertisement

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่ากรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานสนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงมีพระดำริให้พัฒนาเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม เพราะทรงเห็นว่ากิจกรรมจะช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดี ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพและเห็นคุณค่าในตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจในการดำเนินชีวิตในระยะยาว

Advertisement

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เป็นกิจกรรมที่โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดต่อเนื่องมาปีนี้ปีที่ 20 เปรียบเทียบกับอายุของคนเราถือเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต งดงาม สะท้อนถึงคุณค่าและคุณภาพของกิจกรรมที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเยาวชน เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้หมายถึงแค่เรียนหนังสือเท่านั้น แต่การเรียนรู้ในรูปแบบของ “แอคทีพเทนเม้นท์”(activetainment)” ในแบบTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE นี้ เป็นการเรียนรู้ที่นอกจากช่วยสร้างความแข็งแกร่ง แข็งแรงของร่างกายและช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสดชื่นแล้ว ยังช่วยให้ เด็กๆมีความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ มีการเติมเต็มสิ่งที่ทำให้เยาวชนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้และคุณภาพนี้ก็คือ “ไม่ว่าจะเป็นช่วงของเวลาการเรียนหนังสือ หรือการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆจะทำให้พวกเขาสามารถใช้เวลาได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่ามากที่สุด” นี่คือ หัวใจหลักของความสำเร็จที่โครงการ TO BE NUMBER ONE คาดหวัง

ขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้เวที ในวันนี้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ขอชื่นชมน้องๆจากทุกทีม แม้ปีนี้หลายคนอาจไม่ได้ไปต่อในเวทีระดับประเทศ แต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าทุกคนสามารถไปต่อได้ ตราบใดที่เรายังมีความฝันและยังคงมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมาย

ด้านหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการแข่งขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและตะวันออกมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น จำนวน 60 ทีม ผลการแข่งขันมีทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรวม 8 ทีม ได้แก่ รุ่น Junior รางวัลที่ 1 ทีม KIDS-ZAA JUNIOR จากสถาบันคริสตัลสตูดิโอ ตัวแทนสสจ.ชลบุรี, รางวัลที่ 2 ทีมStormer จากโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ตัวแทนสสจ.ราชบุรี รุ่น Pre-Teenage รางวัลที่ 1 ทีม ZEALOT N2S จากสถาบันคริสตัลสตูดิโอ ตัวแทนสสจ.ชลบุรี, รางวัลที่ 2 ทีม PCS ประชาศึกษา จากโรงเรียนประชาศึกษา ตัวแทนสสจ.พระนครศรีอยุธยา, รางวัลที่ 3 ทีม All star talent จากโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ตัวแทนสสจ.ราชบุรี รุ่น Teenage รางวัลที่ 1 ทีม ZION Dance Crew จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตัวแทนสสจ.ชลบุรี รางวัลที่ 2 ทีมSISCHELLA จาก FIDA DANCE ตัวแทนสสจ.ลพบุรี รางวัลที่ 3 ทีม Mutant จาก Typhoon dance studio ตัวแทนสสจ.เพชรบุรี