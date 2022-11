แอปเปิ้ลยุโรปกับงานเวิร์คช็อปสาธิตวิธีทำอาหารโปแลนด์ ณ ร้าน LARDER BKK

กิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตการทำอาหารที่ร้าน LARDER BKK เป็นงานอีเวนท์สุดท้ายในปีแรกของแคมเปญโปร โมทแอปเปิ้ลโปแลนด์ที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยในงานจะมีเชฟชื่อดังสัญชาติโปแลนด์ ADRIAN KLONOWSKI มารังสรรค์เมนูสุดพิเศษที่ใช้แอปเปิ้ลสัญชาติยุโรปเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร

เมนูอาหารที่จะนำมาเสิร์ฟในงานเป็นอาหารโปแลนด์แบบดั่งเดิมที่มีการนำเอาแอปเปิ้ลมารังสรรค์ให้ออกมาเป็นเมนูจานพิเศษรูปแบบใหม่ เช่น เกอว๊อมกี้ (Golabki) กะหล่ำปลียัดไส้สไตล์โปแลนด์ที่มีข้าวและเนื้อเป็นไส้อยู่ข้างในผนวกกับแอปเปิ้ลแสนอร่อยสายพันธุ์ยุโรป โดยเสิร์ฟคู่กับแอปเปิ้ลอบราดแยมแอปเปิ้ลหรือปาเต้ (Pâté)

ในช่วงมื้ออาหารกลางวัน ทางร้าน LARDER BKK จะกลายเป็นโซนจัดงานโปรโมทแอปเปิ้ลที่มีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตการทำอาหารภายใต้แคมเปญ “Fresh from Polish Orchards. Apples from the heart of Europe” โดยถือเป็นโอกาสอันดีที่แสดงให้เห็นว่าแอปเปิ้ลไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลไม้ที่เสิร์ฟเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในหลาย ๆ เมนูอีกด้วย

เชฟ ADRIAN KLONOWSKI วัย 33 ปี เป็นเชฟมีประสบการณ์มากมายในการดูแลธุรกิจร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เขาเคยทำงานที่ร้านอาหารที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์อย่าง Gaa ที่กรุงเทพฯ-ประเทศไทย และเคยสร้างร้านอาหาร Metamorfoza ที่เมืองกดัญสก์-ประเทศโปแลนด์อีกด้วย นอกจากนี้ เขายังได้รับรางวัลมากมายและร้าน LARDER BKK เป็นโปรเจคล่าสุดที่เขากำลังดำเนินธุรกิจอยู่

ในช่วงกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตการทำอาหารที่ร้าน LARDER BKK ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีรังสรรค์สูตรอาหารขึ้นมาใหม่ โดยเป็นการดัดแปลงอาหารโปแลนด์แบบดั่งเดิมและเพิ่มแอปเปิ้ลเข้าไปเป็นส่วนประกอบ

คุณ Arkadiusz Gaik ประธานสมาคมผลไม้กล่าวว่า “ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แอปเปิ้ลจากโปแลนด์จากฤดูเก็บเกี่ยวในปีนี้ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทางเราจึงจัดงานอีเวนท์หลายงาน เช่น งานชิมแอปเปิ้ลที่เปิดให้สื่อและผู้เข้าชมเข้ามาลิ้มลองแอปเปิ้ลที่สวนลุมพินี ในงานวันนี้ ทางเราต้องการจะแสดงให้เห็นว่า แอปเปิ้ลไม่ได้เป็นเพียงของว่างเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนประกอบหลักในเมนูอาหารหลายเมนูได้อีกด้วย โดยในตอนที่ฤดูใบไม้ร่วงของยุโรปสิ้นสุดลง จะเป็นช่วงที่มีการอบแอปเปิ้ลและประกอบอาหารที่ใช้แอปเปิ้ลเป็นวัตถุดิบกันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ครัวเรือน”

แคมเปญ “Fresh from Polish Orchards. Apples from the heart of Europe” ที่จัดขึ้นเป็นปีแรกในประเทศไทยครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้ดำเนินการตลอดเป็นเวลา 12 เดือนในประเทศไทยและมีการจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ มากมายในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการจัดงานอีเวนท์โปรโมทแอปเปิ้ลโปแลนด์ครั้งแรกในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงาน Apple Day, งานแฟลชม็อบตามสถานที่ต่าง ๆ และงาน Apple Tastings ที่สวนลุมพินี โดยมีสื่อไทยนำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

หลังจากมีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ชาวสวนโปแลนด์จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแฟร์และงานติดต่อทางธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ สมาชิกสมาคมผลไม้จากโปแลนด์ได้เข้าร่วมงานจัดแสดง THAIFEX-Anuga Fair ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีการนำแอปเปิ้ลสายพันธุ์โปแลนด์หลายร้อยกิโลกรัมเข้ามาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ลองชิม นอกจากนี้ ยังมีการจัดงาน Apple Day ที่โรงแรม Athenee โดยในงานจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นทางผู้แทนจากฝั่งโปแลนด์และฝั่งไทย รวมไปถึงผู้นำเข้าผลไม้และสื่อไทย ได้ลิ้มรสแอปเปิ้ลสดใหม่ส่งตรงจากโปแลนด์และได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการปลูกผลไม้จากโปแลนด์อีกด้วย

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ทางเราได้ประกาศให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รู้ถึงข้อดีของแอปเปิ้ลสายพันธุ์ยุโรปที่นำเข้าจากโปแลนด์ผ่านทางเว็บไซต์ www.bestapples.eu รวมไปถึงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Instragram, Twitter, Facebook และ LinkedIn

ส่วนที่สำคัญที่สุดในแคมเปญโปรโมทแอปเปิ้ลครั้งนี้จากมุมมองของผู้ปลูกแอปเปิ้ลในโปแลนด์ คือ การได้เข้าร่วมร่วมงานแฟร์และงานติดต่อทางธุรกิจ ทางผู้แทนจากโปแลนด์ได้จัดงานจับคู่ทางธุรกิจ B2B หลายงานระหว่างผู้ปลูกแอปเปิ้ลและผู้นำเข้าผลไม้ในไทย ในส่วนของการเจรจาการค้าเกี่ยวกับการส่งออกแอปเปิ้ลจากโปแลนด์มายังประเทศไทย ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าปีหน้าจะสามารถนำเข้าแอปเปิ้ลโปแลนด์ได้เต็มรูปแบบ