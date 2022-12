เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยโฉม ORA Grand Cat ครั้งแรกในไทย ในงาน Motor Expo 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยโฉม ORA Grand Cat ครั้งแรกในไทย

เปิดตัว ORA Good Cat 500 PRO กับเฉดสีใหม่ พร้อมเปิดจองสิทธิในราคาใหม่อีก 2,000 คัน ร่วมด้วย New HAVAL H6 HEV และ TANK 500 HEV

และยนตรกรรมอัจฉริยะหลากหลายรุ่นในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 39

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการยานยนต์ไทยส่งท้ายปีในฐานะบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) จัดทัพยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยร่วมแสดงในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 (The 39th Thailand International Motor Expo 2022) ชูแนวคิด “GWM Light the Future” สะท้อนความเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (xEV Leader) ด้วยไฮไลท์พิเศษมากมาย อาทิ การเผยโฉม ORA Grand Cat ครั้งแรกในไทย การเปิดตัว ORA Good Cat 500 PRO รุ่นย่อยใหม่ของเจ้าเหมียวไฟฟ้าขวัญใจมหาชนที่มาพร้อมสีใหม่ Pistachio Green พร้อมเปิดให้จองสิทธิ ORA Good Cat ในราคาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565สำหรับการส่งมอบรถยนต์รอบใหม่จำนวน 2,000 คัน การเปิดตัว New HAVAL H6 Hybrid SUV โฉมใหม่ ที่หรูหรายิ่งขึ้น และการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งของรถยนต์เอสยูวีออฟโรดสุดหรูสำหรับนักขับขี่สายลุย TANK 500 HEV พร้อมด้วยการจัดแสดงทัพรถยนต์ยอดนิยมอีกหลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV, HAVAL H6 Hybrid SUV, HAVAL JOLION Hybrid SUV, ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT รวมไปถึงเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะสุดล้ำ ข้อเสนอสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์ ตลอดจนกิจกรรมสนุกๆ มากมายภายในบูท เกรท วอลล์ มอเตอร์

มร.เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ อาเซียน กล่าวว่า “นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ยึดมั่นในกลยุทธ์หลักด้านการสร้างความแตกต่างโดยได้สร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ ประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยให้กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่ 5 รุ่น จาก 2 แบรนด์และ 3 ซีรีส์เข้าสู่ตลาดประเทศไทย การันตีด้วยจำนวนผู้ใช้งานรถยนต์ของเรามากกว่า 13,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HAVAL H6 Hybrid SUV และเจ้าเหมียวไฟฟ้า ORA Good Cat ที่ครองอันดับหนึ่งในแต่ละเซ็กเมนต์ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่เพียงเท่านั้น เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังให้ความสำคัญกับการยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (User-centric) เพื่อที่จะเป็นแบรนด์ของผู้ใช้อย่างแท้จริง โดยในประเทศไทยเราได้เปิดบริการ GWM Experience Center แห่งแรกในตลาดต่างประเทศสำหรับจัดกิจกรรมพิเศษ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ รวมถึงจัดตั้ง GWM User Committee เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการรับฟังและการเคารพต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ เรามีผู้ใช้งาน GWM Application มากกว่า 130,000 ราย และมีผู้ติดตามข่าวสารบนโซเชียลมีเดียของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ รวมมากกว่า 1 ล้านคนอีกด้วย นับเป็นแบรนด์ที่มีจำนวนผู้ติดตามในแพลตฟอร์มออนไลน์เติบโตรวดเร็วที่สุดของวงการยานยนต์ไทยในขณะนี้”

“ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า G-Charge Supercharging Station และการขยายสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วให้ได้ทั้งสิ้น 55 แห่งทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพื่อเชื่อมโยงแผนที่โครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะมาอยู่ในแผนที่การชาร์จใน GWM Application ครอบคลุมไปแล้วกว่า 70% ยิ่งไปกว่านั้น เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้รับเกียรติในฐานะพันธมิตรด้านโมบิลิตี้และโลจิสติกส์ของการประชุมเอเปคเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับคณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปคตลอดระยะเวลาจัดการประชุมในประเทศไทยอีกด้วย ที่สำคัญ ในวันนี้ เรามีความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ อย่าง TANK 500 HEV รถยนต์รุ่นแรกจากแบรนด์ TANK ซึ่งเป็นเอสยูวีออฟโรดขนาดใหญ่ที่มาพร้อมรูปลักษณ์และดีไซน์ระดับพรีเมียม ผสมผสานความสง่างามเข้ากับห้องโดยสารที่กว้างขวาง การตกแต่งภายในที่ทันสมัยและหรูหรา และสมรรถนะอันทรงพลังไว้อย่างลงตัว พร้อมตอบโจทย์ความต้องการในทุกๆ มิติ และจะเข้ามาสร้างนิยามใหม่ให้กับตลาดรถยนต์ออฟโรดขนาดใหญ่ได้อย่างแน่นอน” มร.เอลเลียต กล่าวเสริม

ด้าน นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “​เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมยึดแนวคิดการรับฟังเสียงผู้บริโภคและการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงาน โดยในปี 2566 เป็นต้นไป เรามีพันธกิจที่จะนำรถยนต์อีก 4 รุ่นเข้ามาสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย อัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับตลาดเมืองไทย ซึ่งเราขอรับรองว่าจะเป็นที่ถูกตาต้องใจแฟนๆ ชาวไทยอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ เราได้นำผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมากมายมาจัดแสดงให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ประเดิมด้วย ORA Grand Cat เจ้าเหมียวไฟฟ้าพรีเมียมคูเป้รุ่นแรกจากแบรนด์ ORA มาปรากฏโฉมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมสะกดทุกสายตาในงานด้วยดีไซน์โดดเด่น หรูหรา ครบครันด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะเหนือระดับ ตามด้วย ORA Good Cat 500 PRO อีกหนึ่งรุ่นย่อยของเจ้าเหมียวไฟฟ้า 100% ขวัญใจมหาชน ที่ยังคงอัดแน่นด้วยนวัตกรรมสำหรับทุกการขับขี่ พร้อมเปิดตัวสีใหม่สไตล์รักษ์โลกอย่างสีเขียว Pistachio Green นอกจากนี้ สำหรับคำสั่งจอง ORA Good Cat ที่เรามีอยู่ในขณะนี้ เรามีรถอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดแล้วและพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าภายในปีนี้อย่างแน่นอน และสำหรับแฟนๆ ที่รอคอยการกลับมาของ ORA Good Cat เราจะมีการเปิดให้จองสิทธิในราคาใหม่ สำหรับการส่งมอบรถยนต์รอบใหม่จำนวน 2,000 คัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเราคาดว่าจะส่งมอบรถทั้งหมดได้ภายใน 31 มีนาคม 2566 ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์คือ New HAVAL H6 Hybrid SUV โฉมใหม่ ที่มาพร้อมรูปลักษณ์หรูหรายิ่งกว่าที่เคย พร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายมากมาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมอื่นๆ จากแบรนด์ HAVAL และ ORA ที่กวาดยอดขยายถล่มทลายในประเทศไทยมาจัดแสดงอย่างครบครัน ทั้ง All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV, HAVAL JOLION Hybrid SUV, ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT รถยนต์ทุกรุ่นที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ไม่เพียงจะสร้างสีสันความคึกคักให้กับงาน แต่ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและการเดินหน้าเต็มกำลังของเกรท วอลล์ มอเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ”

การอวดโฉมครั้งแรกในประเทศไทยของ ORA Grand Cat

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการปรากฏโฉมอย่างเป็นทางการของ ORA Grand Cat เจ้าเหมียวพรีเมียมคูเป้ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกจากแบรนด์ ORA ซึ่งโดดยิ่งกว่าที่เคยในทุกๆ มิติทั้งดีไซน์สปอร์ตอันโฉบเฉี่ยวเร้าใจ สมรรถนะเหนือระดับเพื่อการขับขี่ที่สนุกสนาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยมาพร้อมระบบการขับเคลื่อน 4 ล้อด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อน 2 ตัว มอบพละกำลังสูงสุดถึง 408 แรงม้า แรงบิดรวมสูงสุด 680 นิวตันเมตร ทำความเร็วระหว่าง 0-100 กม./ชม. ภายใน 4.3 วินาที และวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง 550 กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ (ตามมาตรฐาน NEDC) รูปลักษณ์ภายนอกสง่างามสะกดทุกสายตากับความหรูหราและทันสมัยด้วยหลังคากระจก (Glass Roof) กระจังหน้าพร้อมระบบ Active Air Intake (Active Air Inlet Grille) สปอยเลอร์หลังไฟฟ้า (Electric Rear Spoiler) พร้อมเสียงท่อไอเสียสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความสปอร์ตในการขับขี่ (Exhaust Synthetic Noise) นอกจากนี้ ORA Grand Cat ยังมาพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะ ORA Autopilot 3.0 เซ็นเซอร์รอบคันถึง 28 จุด และเรดาร์อัลตราโซนิก 12 ตัว เพื่อยกระดับความอัจฉริยะของการขับขี่ไปอีกขั้น ภายในดูเรียบหรูด้วยจอ Multimedia Touch Screen ขนาดใหญ่ 12.3 นิ้ว พร้อมลำโพง Infinity 11 ตัวและแอมพลิไฟเออร์แยกอิสระ เบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า พร้อมระบบคูลลิ่งและนวดไฟฟ้า อำนวยความสะดวกสบายได้อย่างครบครัน

การเปิดลงทะเบียนสำหรับ ORA Good Cat ล็อตใหม่ การเปิดตัวรุ่นย่อย 500 PRO พร้อมเฉดสีใหม่ และการเปิดจอง ORA Good Cat GT สีขาว

หลังจากได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะเปิดให้จองสิทธิในราคาใหม่ของ ORA Good Cat สำหรับการส่งมอบรถยนต์รอบใหม่ จำนวน 2,000 คัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่าน GWM application และเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากช่องทางดังกล่าว) รถทั้ง 2,000 คันนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะทำการส่งมอบได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว ORA Good Cat 500 PRO รุ่นย่อยของเจ้าเหมียวไฟฟ้าที่มาพร้อมเฉดสีใหม่ถูกใจสายรักษ์โลก Pistachio Green เจ้าเหมียว ORA Good Cat 500 PRO ยังมาพร้อมแบตเตอรี่ Lithium Ternary 63.1 Kwh ให้ระยะทางการขับขี่สูงถึง 500 กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ (มาตรฐาน NEDC) รองรับระบบการขับขี่ 5 รูปแบบ (แบบมาตรฐาน/ สปอร์ต/ ECO/ ECO+/อัตโนมัติ) และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 2+ พร้อมกล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา และหลังคา Panoramic Sunroof รวมถึงเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอีกมากมาย ที่จะอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันหลากหลายได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะ (Intelligent ACC) ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยก (AEBI) ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง (WDS) ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลน (LCK) นอกจากนี้ สำหรับสาวกเจ้าเหมียวสายสปอร์ต ORA Good Cat GT เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดให้จองสีใหม่ สีขาว Hamilton White ด้วยราคาเดิม 1,286,000 บาท ภายในงานอีกด้วย

พบกับ New HAVAL H6 Hybrid SUV โฉมใหม่ โฉบเฉี่ยวยิ่งกว่าที่เคย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ สานต่อตำนานความสำเร็จของ HAVAL H6 ที่ครองตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์คอมแพคเอสยูวีอย่างเหนียวแน่นต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานถึง 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม 2565) ด้วยการปรับโฉมให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบายขึ้นไปอีกขั้น โดย New HAVAL H6 Hybrid SUV – DARE TO BE ELITE กล้าเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่เหนือระดับ มาพร้อมกระจังหน้าแบบ Star Matrix และยังคงอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย ที่เป็นทั้ง Best-in-class และ First-in-class พร้อมเพิ่มระบบฝาท้ายไฟฟ้าแบบ hand-free นอกจากนี้ New HAVAL H6 Hybrid SUV โฉมใหม่ ยังโดดเด่นด้วยสมรรถนะการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 1.5 Turbo ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด 243 แรงม้า ให้แรงบิดรวมสูงสุด 530 นิวตันเมตร ระบบเกียร์แบบ DHT ที่รองรับระบบการขับเคลื่อนที่หลากหลายของรถยนต์ไฮบริด และสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม GWM L.E.M.O.N แพลตฟอร์มโมดูล่าร์อัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับเครื่องยนต์ได้หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านระบบออนไลน์อัจฉริยะ (FOTA) การสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ และการสั่งการและควบคุมรถผ่าน GWM Application พร้อมให้แฟนๆ เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในราคา 1,349,000 บาท

การปรากฏโฉมอีกครั้งในประเทศไทยของ TANK 500 HEV

หลังจากที่เคยปรากฏตัวสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ นักขับขี่ขาลุยในไทยเป็นครั้งแรกของโลกในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ผ่านมา TANK 500 HEV กลับมาสะกดสายตาทุกคนอีกครั้งในปีนี้เพื่อตอกย้ำความร้อนแรงในเซ็กเมนต์เอสยูวีดีด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการผสานความหรูหราสง่างามเข้ากับสมรรถนะทรงพลังตามแบบฉบับของรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อระดับไฮเอนด์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยระบบส่งกำลังแบบไฮบริด 2.0T+9HAT ให้กำลังเครื่องยนต์สูงสุด 258 กิโลวัตต์ และแรงบิดสูงสุด 615 นิวตันเมตร ร่วมด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด อาทิ TANK Turn ที่ช่วยให้การเลี้ยวในที่แคบเป็นไปได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยระบบล็อกเฟืองไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลังที่ส่งถ่ายกำลังของล้อเพื่อช่วยป้องกันการลื่นไถล และยังมีโหมดการขับชขี่แบบออฟโรดอีกมากมายซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติตามสภาพพื้นถนน TANK 500 HEV ยังโดดเด่นด้วยการออกแบบภายใน ลำโพงคุณภาพระดับพรีเมียม และเบาะหนังที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่หรูหราเหนือระดับ ทั้งยังมีหน้าจอดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้ว หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว พร้อมแพลตฟอร์มช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะสามารถรับรู้ฟังก์ชันต่างๆ ตามการนำทาง เช่น ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ระบบช่วยเหลือการเปลี่ยนเลนและการเปลี่ยนฉุกเฉิน ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ และระบบช่วยหยุดรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ช่วยเสริมความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่พร้อมลุยในทุกเส้นทาง

พิเศษ! เกรท วอลล์ มอเตอร์ มอบข้อเสนอและสิทธิประโยชน์สุดคุ้มสำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์ที่เปิดตัวขายในประเทศไทยแล้ว เฉพาะในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ Great Wall Great Deal สำหรับรถยนต์แบรนด์ HAVAL ทั้ง 4 รุ่น และแคมเปญ PREMIERE DEAL สำหรับเจ้าเหมียวไฟฟ้าดีไซน์สปอร์ต ORA Good GT

New HAVAL H6 Hybrid SUV

รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% นาน 48 เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ฟรี น้ำมันมูลค่าสูงสุด 2,000 บาท บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 5 ปี กรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 96,000 บาท

All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV

รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% นาน 48 เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม ฟรี GWM โฮม ชาร์จ พร้อมติดตั้ง มูลค่าสูงสุด 60,000 บาท บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 5 ปี แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการรับหรือส่งรถเพื่อเข้าบริการบำรุงรักษาตามระยะทาง และ/หรือ บริการเช็คระยะนอกสถานที่ (GWM Mobile Service) จำนวน 2 ครั้ง ฟรี น้ำมันมูลค่าสูงสุด 2,000 บาท รับคะแนนสะสม GWM Point 15,000 คะแนน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 167,000 บาท

HAVAL H6 Hybrid SUV

รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 15,000 บาท ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 5 ปี และกรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 157,000 บาท

HAVAL JOLION Hybrid SUV

รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม ประกันคุณภาพรถใหม่ 7 ปี รับประกันแบตเตอร์รีไฮบริด 8 ปี แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 5 ปี รับฟิล์มกรองแสงลามิน่ารอบคัน กรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 172,000 บาท

ORA Good Cat GT

รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.79% เมื่อดาวน์ 25% และผ่อน 48 เดือน มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 23,000 บาท ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ฟรี GWM โฮมชาร์จเจอร์พร้อมการติดตั้งในระยะสายไฟยาวไม่เกิน 20 เมตร (จากตู้เมน) จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าแท่นชาร์จ) ฟรี ค่าแรงและค่าอะไหล่งานบำรุงรักษาตามระยะทาง (GWM PRO Service Inclusive: GPSI) จำนวน 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance) เป็นระยะเวลา 5 ปี และ ฟรี กรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอและเงื่อนไขของแคมเปญ Great Wall Great Deal และ PREMIERE DEAL ได้ที่ WWW.GWM.CO.TH หรือ GWM Application หรือ Official Facebook Page : GWM Thailand

นอกจากการจัดแสดงขบวนทัพรถยนต์หลากหลายรุ่นแล้ว เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้เลือกซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์และของที่ระลึก รวมถึงลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย และพักผ่อนหย่อนใจได้ที่ GWM Bar และ Lifestyle Lounge โดยมีน้อง Intelligent Ambassador (iAM) พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นตลอดทั้งงาน

สำหรับผู้ที่สนใจทดลองขับรถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV รถยนต์ All New HAVAL JOLION Hybrid รถยนต์ ORA Good Cat และ รถยนต์ ORA Good Cat GT สามารถลงทะเบียนและทดลองขับได้ที่งานเช่นกัน

สัมผัสกองทัพรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ มากมายจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 – 22.00 น. (วันธรรมดา) และ 11.00 – 22.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่บูธเกรท วอลล์ มอเตอร์ หมายเลข A11 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี