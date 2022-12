6 สถานที่จัดงานแต่งงานไม่แพง ราคาประหยัด ยอดนิยมในกรุงเทพฯ 2565

การจัดงานแต่งงานคุณจะต้องมองหาสถานที่สำหรับวันสำคัญนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เก็บภาพบรรยากาศเหล่านั้น ไว้ในความทรงจำ และแน่นอนว่าคู่บ่าวสาว อาจจะต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เอาไว้ด้วย เพราะในการจัดงานแต่งงาน และงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนั้น ไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายส่วนของค่าเช่า สถานที่จัดงานแต่งงาน ค่าจัดพิธีแต่งงาน ค่าตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกที่มางานเพียงอย่างเดียว แต่เบื้องหลังนั้นยังจะมี ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ อีกด้วย เช่น ค่าแต่งหน้าทำผมเจ้าสาว ค่าเช่าชุดไทยพิธีเช้า และเช่าชุดแต่งงานสำหรับงานเลี้ยงของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ชุดเพื่อนเจ้าสาว ของชำร่วยสำหรับแจกแขก การ์ดแต่งงาน ช่างภาพงานแต่งงาน เป็นต้น โดยแต่ละโรงแรมหรือสถานที่สำหรับจัดงานแต่งงานก็จะมีหลายแบบหลายราคาที่แตกต่างกัน และหากคุณมีงบประมาณที่จำกัด ไม่อยากจะหมดเงินไปกับค่า เช่า สถานที่แต่งงานมาก

Advertisment

แต่ก็อยากได้ความหรูหราในระดับราคาที่คุ้มค่าที่คุณจ่ายไป ทางเราขอแนะนำสถานที่ยอดนิยมสำหรับการจัดงานแต่งงานที่ไม่แพง อีกทั้งยังราคาเบาๆ สบายกระเป๋าในกรุงเทพฯ มาให้คุณได้เลือกชมกัน ขอรับรองว่าสุดคุ้มไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน จะมีที่ไหนบ้างนั้นมาดูกันเลย

1. VIVACE Opera House (วิวาเช่ โอเปร่า เฮ้าส์)

สถานที่จัดงานแต่งงานย่านพระราม 3 วิวาเช่นั้นขึ้นชื่อในเรื่องของความหรูหรา อยู่แล้ว โดยที่นี่จะให้บรรยากาศที่ดูหรู ดูอบอุ่น โรแมนติก และดูเป็นกันเอง บรรยากาศภายในตกแต่งเป็นแบบศิลปะสไตล์วิคตอเรียนมองแล้วรู้สึกถึงความ ตระการตา อลังการ เหมือนกับว่าเรากำลังมางานแต่งที่จัดขึ้นที่พระราชวัง มีการตกแต่งด้วยโคมไฟ ผ้าม่าน เก้าอี้และโต๊ะที่ดูลงตัวดอกไม้สีสันต่างๆ มองโดยภาพรวมแล้วเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศงานแต่งแบบหรูหราเป็น อย่างยิ่ง

Advertisement

นอกจากราคามิตรภาพแล้วที่นี่เรียกเต็มปากได้เลยว่าเป็นสถานที่จัดงานแต่งที่ครบวงจรจริงๆ เหมาะทั้งงานแต่งแบบไทยและแบบตะวันตก ทั้งการจัดพิธีหมั้น พิธีทางสงฆ์ พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ พิธีการปูเตียง และการจัดขบวนขันหมาก ที่วิวาเช่มีบริการเหล่านี้แบบมืออาชีพ สำหรับความจุของสถานที่สามารถรองรับ แขกแบบนั่งได้ 200 คน และแบบค็อกเทลได้ 400 คน และค่าเช่าสถานที่ราคา 35,000 บาท



2. Buddy Oriental Riverside Hotel (โรงแรมบัดดี้โอเรียนทัล ริเวอร์ไซด์)

เป็นโรงแรมที่มีทำเลอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่แต่งงานชื่อดังของชาวนนทบุรี ที่ให้บรรยากาศที่ดูผ่อนคลายแต่แฝงไปด้วยความหรูหรา ตัวอาคารของโรงแรม ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบโคโลเนียล บรรยากาศล้อมรอบไปด้วย ต้นไม้ สวนหย่อม ดูร่มรื่นเย็นสบายตา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคู่บ่าวสาวที่ชื่นชอบการ จัดงานวิวาห์ที่เน้นความหรูหราและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ

โดยสถานที่สำหรับจัดงานมีทั้งภายในตัวอาคารและภายนอกอาคาร โดยหากเป็นภายนอกคุณและแขกผู้มาร่วมงานจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกับรับลมธรรมชาติเย็นสบาย ผู้มาร่วมงานจึงสัมผัสได้ถึงบรรยากาศ ที่ดูผ่อนคลายและเป็นกันเองมากๆ โดยราคาพิธีหมั้นจะเริ่มต้นที่ 65,000 บาท และงานแต่งเริ่มต้นที่ 150,000 บาท

3. Dusit Princess Srinakarin (โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์)

โรงแรมที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ติดกับห้างซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ มีการออกแบบที่ดูทันสมัยมีความเรียบง่าย เงียบสงบและพร้อมสำหรับสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ บรรยากาศร่มรื่ม มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่พร้อมต้อนรับ สำหรับแขกที่มาเข้าพักตลอดเวลา เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่ห้องประชุม จัดเลี้ยง และการจัดงานแต่งงาน

Advertisement

สำหรับสถานที่จัดงานแต่งงานนั้นมีห้อง The Srinakarin Hall ที่สามารถรองรับแขกผู้มาร่วมงานได้ถึง 600 คน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดงาน เลี้ยงฉลองมงคลสมรสในแบบตะวันตก ห้อง The Library 1 และ The Library 2 เหมาะสำหรับงานแต่งแบบไทยๆ ในส่วนของพิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ คุณจะได้บรรยากาศของความเป็นกันเองมาถึงส่วนของห้อง The Princess 1, The Princess 2, และ The Princess 3 จะสามารถจัดงานแต่งทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยได้ โดยสามารถรองรับแขกได้ สูงสุด 200 ท่าน



4. The HALLS Bangkok (เดอะฮอลล์ แบงคอก)

สถานที่จัดงานแต่งงานสุกทันสมัยย่านวิภาวดี-รังสิต โดยรูปแบบของอาคาร เดอะฮอลล์ แบงคอก จะเป็นอาคารสองชั้น มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในตัวอาคารโอ่โถง เพดานสูง ทำให้ดูโล่งไม่อึดอัด พื้นที่ชั้น 1 เหมาะสำหรับ ประกอบพิธีเช้าและสำหรับงานเลี้ยง ฉลองมงคลสมรสสามารถจัดได้ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนแขกที่มาร่วมงาน โดยที่ความพิเศษของที่นี่ก็คือจะรับ การจัดงานแต่งเพียง 1 คู่ต่อช่วง (เช้า/เย็น) ซึ่งหมายความว่างานแต่งของคุณ จะเป็นงานที่พิเศษที่สุดเพราะจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพียงแค่งานคุณเท่านั้น อีกทั้งยังรับจัดงานประชุมต่างๆ งานสัมมนา งานจัดเลี้ยงสังสรรค์อื่นๆอีกด้วย

ซึ่งที่ The Halls Bangkok จะมีบริการจัดงานแต่งแบบครบวงจร โดยที่งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสราคาจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อท่าน และจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนเริ่มต้น 11,000 บาท/โต๊ะ ซึ่งราคานั้นรวมทั้งค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่แล้วด้วย ในส่วนของอาหารก็จะมีทั้งบุฟเฟ่ต์ โต๊ะจีน ค็อกเทล และแบบ After Party วัตถุดิบในการปรุงอาหารมีความสดใหม่ปรุงด้วยเชฟระดับ มืออาชีพ

5. The Gardens of Dinsor Palace (เดอะ การ์เดนส์ ออฟ ดินสอ พาเลซ)

ที่นี่เป็นวังเก่าตั้งแต่สมัยรชกาลที่ 5 ปัจจุบันเปิดเป็นร้านอาหารแวดล้อมไปด้วย ธรรมชาติสวนสวยๆ และมีบริการรับจัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน ภายใต้บรรยากาศ อันร่มรื่นและดูอบอุ่น โดยพื้นที่สำหรับการจัดงานแต่งของที่นี่จะมีทั้งแบบภายใน อาคารและในสวนสวย โดยถ้าจัดด้านในอาคารก็จะสามารถรองรับแขกได้ 40 ท่าน แต่หากคู่บ่าวสาวอยากจัดงานโดยมีบรรยากาศของสวนรายล้อมสวยๆแล้วล่ะก็จะสามารถรองรับแขกผู้มาร่วมงานได้ถึง 450 ท่าน

หากคุณอยากที่จะมาจัดงานแต่งงานที่ The Gardens of Dinsor Palace ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 250,000 บาท ต่อจำนวน 250 ท่าน ซึ่งก็ตกท่านละ 1,000 บาท ซึ่งหากมองโดยภาพรวมแล้ว ทั้งด้านอาหาร และการบริการก็ถือว่าคุ้มค่า



6. Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์ พาเลซ)

โรงแรมแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความหรูหราโอ่อ่า ถ้าคุณได้มาจัดงานแต่งที่นี่ จะเหมือนกับคุณมาจัดงานแต่งงานที่ปราสาทแห่งหนึ่งเลยทีเดียว ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซนั้นมีห้องจัดเลี้ยงทั้งหมดด้วยกัน 14 ห้อง โดยห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถรองรับแขกแบบค็อกเทลได้ 1,500 คน ส่วนแบบโต๊ะจีนและบุฟเฟ่ต์ รองรับได้ 1,000 คน จุดเด่นของการจัดงานเลี้ยงมงคลสมรสที่นี่คืออาหารจีน เพราะที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน ซึ่งอาหารรสชาติถูกปากถูกคอจนเป็นที่ เลื่องลือชื่อเป็นเรื่อยมา หากคุณชอบงานแต่งที่ดูหรูหราดั่งกับวัง ที่ Prince Palace Hotel สามารถตอบ โจทย์ความต้องการคุณได้อย่างแน่นอน

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสถานที่จัดงานแต่งที่เราแนะนำโดยราคานั้นถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าในการบริการ หากคุณมีแพลนจะจัดงานแต่งก็สามารถ นำสถานที่เหล่านี้ไปพิจารณาดูได้เลย รับรองว่าคุณจะมีความสุขและพึงพอใจกับ งานแต่งงานของคุณที่จัดออกมาได้สมบูรณ์แบบไร้ที่ติอย่างแน่นอน