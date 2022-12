OATSIDE จับมือพาร์ทเนอร์แบรนด์ดังเดินสายคริสต์มาสฟู้ดทรัค

เตรียมเมนูลับสุดพิเศษจากนมโอ๊ต ส่งตรงสู่ออฟฟิศ ย่าน ฮิปทั่วกรุง

OATSIDE(โอ๊ตไซด์) แบรนด์นมโอ๊ตจากประเทศสิงคโปร์ จับมือพาร์ทเนอร์คาเฟ่ และร้านเบเกอรี่ชื่อดังร่วมจัด OATSIDE Christmas Food Truck (โอ๊ดไซด์คริสต์มาสฟู้ดทรัค) บุกออฟฟิศ ย่านฮิปทั่วกรุงเทพ ส่งตรงความอร่อยจากนมโอ๊ตคุณภาพ ชูจุดเด่น ‘อร่อย หอมมัน ดื่มง่าย รังสรรค์ได้หลากหลายเมนู ยกขบวนเครื่องดื่มสูตรพิเศษ พร้อมกิจกรรมลุ้นรับรางวัล LIMITED EDITION จาก OATSIDE แทนคำขอบคุณที่ลูกค้าให้การตอบรับ OATSIDE เป็นอย่างดี โดยขบวน Christmas Food Truck จัดขึ้นตลอดในช่วงเดือนธันวาคม 2565

นมโอ้ต OATSIDEทั้งสามรส ได้แก่ Barista Blend, Chocolate และ Chocolate Hazelnut

นายเบเนดิกต์ ลิม (Mr. Benedict Lim) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ OATSIDE กล่าวว่า “หลังจากที่ OATSIDE ได้เปิดตัวในเมืองไทยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภค เป็นอย่างดี ตอบโจทย์การรังสรรค์เมนูสุดอร่อย ไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และอาหาร ก็สร้างสรรค์ให้รสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ถูกใจของคนที่ได้ลิ้มลอง การร่วมจัด OATSIDE Christmas Food Truck กับพาร์ทเนอร์ต่างๆ พร้อมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ร่วมทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล และของขวัญ Limited Edition ถือ เป็นการขอบคุณลูกค้าทุกคนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่จะมาถึง”

ล่าสุด OATSIDE เดินหน้าขยายฐานลูกค้าร่วมกับร้านคาเฟ่ และเบเกอรี่ ที่เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ยกตัวอย่าง เช่น ชาตรามือ, Tim Hortons, ChaEn, The Coffee Club, Plantae, Kamu, Rolling Roaster, Kaichong หรือแม้แต่กระทั่งร้านโดนัท Drop by Dough ร่วมจัด OATSIDE Christmas Food Truck พร้อมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ร่วมทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล และของขวัญ Limited Edition แทนคำขอบคุณในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ สามารถติดตามตารางกิจกรรม OATSIDE Christmas Food Truck ได้ตามวันและเวลาดังนี้

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน สามย่านมิตรทาวน์ 12.00 – 20.00 น. ร่วมกับ ชาตรามือ

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน อาคาร G Tower เวลา 15.00 – 22.00 น. ร่วมกับ Tim Hortons

วันที่ 1 ธันวาคม อาคาร United Center Silom เวลา 08.00 -15.00 น. ร่วมกับ Tim Hortons

วันที่ 2-5 ธันวาคม Good Food at Sermsuk Warehouse เวลา15.00 – 24.00 น. ร่วมกับ ChaEn

วันที่ 6-7 ธันวาคม Pearl Ari เวลา 08.00 – 15.00 ร่วมกับ The Coffee Club

วันที่ 8-9 ธันวาคม อาคาร Singha Complex เวลา 08.00 – 15.00 น. ร่วมกับ Plantae

วันที่ 10-11 ธันวาคม Center Point SiamSquare เวลา 12.00 – 20.00 น. ร่วมกับ Kamu

วันที่ 13 ธันวาคม อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เวลา 08.00-15.00 น. ร่วมกับ Rolling Roaster

วันที่15-18 ธันวาคม งาน Wonderfruit Festival เวลา 10.00-18.00 น. ร่วมกับ Kaichong

วันที่ 20 ธันวาคม SWU Market ตลาดนัด มศว เวลา 08.00-15.00

วันที่ 21-23 ธันวาคม Out Of Box at K Village เวลา 15.00-22.00 น. ร่วมกับ Drop by Dough

วันที่ 24 -25 ธันวาคม Out Of Box at K Village เวลา 11.00-22.00 น. ร่วมกับ Drop by Dough

ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อ OATSIDE มีวางจำหน่ายแล้วทั้งสามรสชาติ ได้แก่ Barista Blend, Chocolate และ Chocolate Hazelnut ในราคา 115 บาท และ 130 บาท ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำใกล้บ้านคุณแล้ว รวมถึงช่องทางออนไลน์ Shopee (https://bit.ly/OatsideShopee) และ Lazada Official Store (https://bit.ly/OatsideLazada) และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในช่องทาง Facebook: OATSIDE Thailand แล้วคุณจะไม่อยากเชื่อว่านี่คือรสชาติและสัมผัสของนมจากพืช!!!

OATSIDE มีวางจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำและช่องทางออนไลน์ต่างๆ