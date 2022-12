EMPORIUM HAPPINESS++ CELEBRATION ฉลองเทศกาลแห่งความสุข กับเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ โฉมใหม่

สร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจกับประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ

ด้วยโซนใหม่ แบรนด์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ บริการสุดพิเศษ

ยกขบวนโปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์คับคั่ง ที่คัดสรรมาเพื่อนักช้อปทุกรูปแบบ

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เริ่มต้นสร้างประวัติศาสตร์โครงการ ดิ เอ็ม ดิสทริค (THE EM DISTRICT)

ครั้งแรกของโลกกับการผนึกกำลังของ 3 โครงการศูนย์การค้าระดับเวิลด์คลาส พร้อมกับโฉมใหม่ล่าสุดของเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (Emporium Department Store) รับเทศกาลแห่งความสุข

อัดแน่นด้วยนวัตกรรมไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับ

ผ่านรูปแบบการจัดแบ่งโซนช้อปอย่างไร้รอยต่อ พร้อมสินค้าที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ แบรนด์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมไปถึงบริการใหม่ๆ ในทุกแผนก เพื่อให้นักช้อปได้สนุกไปกับทุกนาทีแห่งการช้อป ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ ดิ เอ็ม ดิสทริค (THE EM DISTRICT) ภายใต้แนวคิด “Future Retail” พื้นที่สำหรับการสร้างแรงบันดาลใจและใช้ชีวิต เพื่อการค้าปลีกแห่งอนาคต ที่เป็นมากกว่า Shopping Center แต่คือการยกระดับกรุงเทพฯ

สู่มหานครแห่งใหม่ของโลก

เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (Emporium Department Store) รูปโฉมใหม่สะท้อนวิสัยทัศน์ของดิ เอ็ม ดิสทริค ผ่านการออกแบบเพื่อชีวิตที่ทันสมัย การเปิดรับเทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ สะท้อนผ่านการจัดรูปแบบโซนต่างๆ รวมไปถึงสินค้า และบริการใหม่ อาทิ “GOURMET CURATION” คัดสรรวัตถุดิบ และอาหารชั้นนำระดับโลกมาไว้ใจกลางสุขุมวิท ที่แผนกกูร์เมต์มาร์เก็ต (Gourmet Market) และ กูร์เมต์อีทส์ (Gourmet Eats), “BEAUTY & WELLNESS HUB” ศูนย์รวมประสบการณ์ และบริการความงาม ตอบครบทุกความต้องการ ที่แผนกบิวตี้ฮอลล์ (Beauty Hall) ที่เตรียมยกบูติคน้ำหอมระดับโลกมาไว้กลางใจเมือง Niche Perfume Zone by Atelier de Prestige พร้อมสกินแคร์ เมคอัพ แบรนด์ใหม่อีกมากมายแบบจัดเต็ม, “FASHION & LIFESTYLE HUB” แฟชั่นสะท้อนความเป็นตัวตนในหลากไลฟ์สไตล์ ที่แผนก Fashion และ Sports Mall, “CREATIVE & LIFESTYLE HUB” ที่ BeTrend, Kids’ Planet และ The Living รวมไปถึง “DIGITAL & TECHNOLOGY HUB” ที่ Power Mall ซึ่งล้วนออกแบบ มาเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและความสนุกของประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การช้อปปิ้ง พร้อมเชิญพาร์ทเนอร์แบรนด์ดังต่างๆมากมาย มาร่วมกันเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุข กับสิทธิพิเศษ ส่วนลด โปรโมชั่น ของขวัญ รวมไปถึงเซอร์ไพรส์และบริการสุดพิเศษมากมาย

คอนเซ็ปต์ใหม่ เพื่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจไม่รู้จบ

เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ โฉมใหม่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการ ใช้ชีวิต โดยยึด “ผู้คน” เป็นศูนย์กลาง เริ่มตั้งแต่การจัดวางโซนและชั้นต่างๆใหม่ เพื่อประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ หลอมรวมแผนกต่างๆ ผ่านรูปแบบช้อปอินช้อป (shop-in-shop) หรือร้านป๊อปอัพคอนเซปต์ใหม่ๆ (pop-ups) ในแผนก ควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างพื้นที่ให้คนมาพบปะแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ

นอกจากนี้ห้างฯเอ็มโพเรียมโฉมใหม่ได้ปรับแนวคิดการคัดสรรสินค้าและบริการรูปแบบใหม่โดยยึดผู้บริโภคเป็นแกนหลัก (consumer-centric curation) เพื่อให้เหล่านักช้อปได้สัมผัสถึงความพิเศษของประสบการณ์การช้อปที่ เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตั้งแต่แบรนด์และมุมสุดพิเศษ คอลเลคชันเอ็กซ์คลูซีฟ ป๊อปอัพโดยแบรนด์สุดฮอต ไปจนถึงบริการพิเศษ เพื่อให้นักช้อปได้รับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละคนมากที่สุด

ความโดดเด่นของคอนเซ็ปต์ใหม่เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ อยู่ที่การออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปแบบไร้รอยต่อ ผ่านการจัดโซนที่หลอมรวมความพิเศษแบบครบวงจร อาทิ “GOURMET MARKET” ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ของ Premium Supermarket ในย่านสุขุมวิท ที่สุดของซูเปอร์มาร์เก็ต มาตรฐานระดับโลก แหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารชั้นเลิศที่ดีที่สุด ที่คัดสรรแล้วจากทั่วโลก หลากหลายและครบครัน ทุกความต้องการกว่า 10,000 รายการ ด้วยการเพิ่มสินค้า และบริการระดับพรีเมียม “JAPANESE HUB” ที่คัดสรรวัตถุดิบ และอาหารจากญี่ปุ่น ที่จะทำให้มื้ออาหารของคุณได้รสชาติแบบญี่ปุ่นดั่งเดิมโดยไม่ต้องตีตั๋วไปต่างประเทศ ตบท้ายด้วยบริการสุดพิเศษ “GOURMET SMART SHOPPER” ผู้ช่วยที่ได้ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาเพื่อให้คุณเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการประกอบอาหารได้อย่างง่ายดาย ทั้งบริการให้คำแนะนำในการเลือกสินค้าหรือแม้กระทั่งวิธีการหั่นเนื้อ เลือกไวน์ และชีส วัตุดิบต่างๆให้เหมาะกับเมนูอาหาร และ บริการ “CUSTOMIZE BY YOUR STYLE” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า อาทิ Cutting Beef & Premium Butcher Shop จาก James Madison และ Bio Choice PAAK ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ด้วยบริการตัดแต่งผัก และผลไม้ในรูปแบบ DIY สร้างสรรค์เป็นเมนูพิเศษเฉพาะตัวคุณ, “GOURMET EATS” ศูนย์รวมสรีทฟู้ดร้านดังกว่า 100 ร้านค้า ใจกลางสุขุมวิท คัดสรรร้านค้า ร้านอาหารสรีทฟู้ดชั้นนำ พร้อมมีรางวัลการันตีจากทั่วกรุงเทพ อาทิ โกอ่างข้าวมันไก่, ยี่สับหลก, ผัดไทยไฟทะลุ, คนชงคนปรุง, และนายอ้วนเย็นตาโฟ รวมไปถึง ร้านค้าแบรนด์ดัง อาทิ ร้าน รสนิยม, Piri Piri, Eric Kayser, Noods by Metro Square และสตรีทฟู้ดสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ Anri Bakery, Oni Onigirazu, IPPUDO และ SATO NO UDON มาเสิร์ฟในรูปแบบอาหารจานด่วน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า FAST CASUAL LIFESTYLE, โซนแต่งเติมบ้านด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ที่แฝงความแฟนตาซีเอาไว้ในทุกๆ ชิ้น จาก Sretsis Table ด้วยคอนเซปต์ Living The Sretsis Fantasy ที่ชั้น 1 WOMEN’S FASHION, Oris Café ส่วนหนึ่งของแฟล็กชิพสโตร์แบรนด์นาฬิกา Oris แห่งแรกในประเทศไทย ที่บริเวณ WATCH GALLERIA ชั้น 2, โซน “Ultimate Sound Experience” ที่มอบประสบการณ์เครื่องเสียงเหนือระดับ และร้าน Nespresso คอนเซปต์ใหม่ล่าสุด พร้อมเปิดตัวกาแฟแคปซูลรสชาติใหม่สุดเอ๊กซ์คลูซีฟที่ POWER MALL ชั้น 3 จนไปถึง THE LIVING ที่ชั้น 4 ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ The Living Life Inspired โดยให้ความรู้สึกเหมือนกับการอยู่ในบ้านของตัวเอง โดยเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ โฉมใหม่จะมีการจัดแบ่งชั้น และแผนก พร้อมบริการเอ๊กซ์คลูซีฟ โดยคำนึงถึงรูปแบบการช้อปและใช้ชีวิตแบบโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ของคนเมือง

อัดแน่นด้วยกิจกรรม โปรโมชั่น ของขวัญ และบริการสุดพิเศษตลอดช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง

เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์โฉมใหม่ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข เอ็มโพเรียมควงแขนมากับสารพันแบรนด์และพาร์ทเนอร์มากมาย จัดเต็มบริการและสิทธิพิเศษแบบพลัสๆ เพื่อให้นักช้อปและคนเมืองผู้หลงรักการใช้ชีวิตสมัยใหม่ในสไตล์ของตัวเอง ได้รับความสุขและสร้างช่วงเวลาพิเศษไปพร้อมๆ กับเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตั้งแต่สินค้า Holiday Gift Set จากแบรนด์ความงามระดับโลก พร้อมสินค้าลิมิตเต็ทคอลเล็คชั่นทั้งแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ไอเท็ม พร้อมกิจกรรมพิเศษๆในช่วงเทศกาลแห่งความสุขอีกมากมาย พิเศษกับบริการห่อของขวัญด้วยผ้าสไตล์ญี่ปุ่น (Furoshiki Gift Wrapping) ที่มาพร้อมกับแท็คหนังและบริการเพ้นท์ชื่อหรือคำอวยพรโดยศิลปินชื่อดังทุกสุดสัปดาห์ มูลค่า 1,080 บาท พิเศษ! เพียงช้อปภายในห้างฯเอ็มโพเรียมและเอ็มควอเทียร์ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภท หรือ ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าทั่วไป รับบริการห่อของขวัญสุดพิเศษได้ที่เอ็มโพเรียม ชั้น 2 ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 ตบท้ายด้วยขบวนช้าง EMPORIUM CELEBRATION PARADE ขนความสุขแจกรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท พบกับดาราศิลปินที่มาร่วมขบวนพาเหรดช้าง เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข เพียงโชว์บิล รับเลยของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ทุกสุดสัปดาห์ เวลา 14:00 – 19:00 น.

ปิดท้ายด้วย EMPORIUM HAPPINESS++ CELEBRATION โปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง 5 วัน เท่านั้น (8 -12 ธ.ค. 65) สมาชิก M Card เท่านั้น ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะดีพาร์ทเม้นท์สโตร์เท่านั้น รับ M Cash Coupon สูงสุด 1,000 บาท, ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะ Power Mall รับ M Cash Coupon สูงสุด 1,500 บาท หรือ ช้อปครบ 2,000 บาท/ใบเสร็จ ที่แผนก Gourmet Market รับ Extra Happiness Bag มูลค่า 390 บาท

พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข และมาสร้างโมเม้นต์สุดพิเศษกับ EMPORIUM HAPPINESS++ CELEBRATION ที่เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 65 – 12 ม.ค. 66