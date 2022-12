รีวิว AMAZFIT GTS 4 สมาร์ทวอทช์ ที่มีฟังก์ชันออกกำลังกาย โดยอัตโนมัติมากกว่า 150 โหมด

หลังจากที่ Amazfit แบรนด์อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกในเครือ Zepp (NYSE: ZEPP) ได้เปิดตัว Amazfit GTS 4 ในประเทศไทยเพียงไม่นาน ก็มีกระแสตอบรับจากผู้บริโภคดีมาก ส่วนใหญ่ชื่นชอบฟังก์ชันติดตามการออกกำลังกายที่มีให้เลือกมากกว่า 150 โหมด

ด้วยความโดดเด่นของสมาร์ทวอทช์ Amazfit GTS 4 ทำให้ต้องหามารีวิวกันสักหน่อย สำหรับรุ่นที่ได้รับมา รีวิวอยู่ในโทนสี MistyWhite สไตล์มินิมอล ดูหรูหรา แมทซ์ได้ทุกลุค โดดเด่นด้านการดีไซน์ออกแนวแฟชั่น ทันสมัย คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ให้มา เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพเกินคุ้ม

ส่วนการรับ-ส่งสัญญาณ สร้างด้วยเทคโนโลยีเสาอากาศ GPS พาราไรซ์แบบวงคู่ สามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้น 2 เท่า ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Zepp OS 2.0 ตัวเครื่องมีลำโพงและไมโครโฟนพร้อมรองรับการโทรผ่านบลูทูธทำให้เล่นเพลงได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ลำโพงจากสมาร์ทโฟน

Amazfit GTS 4 สามารถจัดการสุขภาพได้แสนง่าย ด้วยการเพิ่มเซ็นเซอร์ออปติคัล 4PD BioTracker 4.0 PPG ช่วยให้การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด และระดับความเครียดตลอดทั้งวันที่แม่นยำยิ่งขึ้น

อีกความโดดเด่นด้านดีไซน์ของ Amazfit GTS 4 คือ ขนาดของหน้าจอที่ 1.43 นิ้ว แบบ HD AMOLED ที่มีให้เลือกกว่า 200 แบบ และแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานทั่วไปได้นาน 14 วัน สามารถติดตามฟังก์ชั่นการเล่นกีฬา การดูแลสุขภาพ และติดตามการนอนหลับได้ยาวนานไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอร์รี่จะหมด ส่วนตัวเรือนได้รับการออกแบบด้วยโลหะ มีปุ่มด้านข้างและปุ่มเม็ดมะยมทางด้านขวาเพื่อการควบคุมหน้าจอแทนการสัมผัส

นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชัน Morning Update เช่น การพยากรณ์อากาศ, กิจกรรมในปฏิทิน และข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ ที่ช่วยติดตามด้านสุขภาพได้ทุกวัน

รวมทั้งระบบการแจ้งเตือนความผิดปกติ เพียงแค่ไปที่การตั้งค่า เช่น อัตราการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำ, ระดับค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำ และระดับความเครียดสูง โดยแจ้งเตือนให้ออกกำลังกาย เพื่อลดความเครียด หรือเตือนให้ลุกขึ้นเดิน หรือวิ่ง ให้ความรู้สึกใส่ใจสุขภาพอย่างใกล้ชิด

Amazfit GTS 4 วางจำหน่ายในราคา 6,990 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ Amazfit Official Store Shopee: https://bit.ly/3SSXvPs Zepp Official Store Shopee: https://bit.ly/3fX86dz และ Dotlife / Banana / JIB / PowerBuy / B2S / IT City / N-Smart / Morefun และร้านสินค้า IT โซน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ https://www.amazfit.com/en/ และ Facebook, Instagram และ YouTube