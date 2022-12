เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารซิตี้แบงก์ มอบความสุขส่งท้ายปี จัดแคมเปญ “UOB & Citi SHOPPINESS”

พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB และ Citi แลกรับส่วนลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืน

รวมสูงสุด 36% พร้อมรับเพิ่มบัตรกำนัลห้างฯ 500 บาท

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารซิตี้แบงก์จัดแคมเปญ “UOB & Citi SHOPPINESS” ระหว่างวันที่ 8 -12 ธ.ค.65 มอบโปรโมชั่นพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ต้อนรับเทศกาล ปีใหม่ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB และ Citi ตลอด 5 วันเต็ม รับส่วนลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืน รวมสูงสุดรวม 36% พร้อมรับเพิ่มบัตรกำนัลห้างฯ อีก 500 บาท ที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

นางสาวนงลักษณ์ โลหะมาณพ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด Corporate Promotion บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Nonglak Lohamanop, Vice President of Corporate Promotion, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า สำหรับแคมเปญ “UOB & Citi SHOPPINESS” ห้างฯ กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับบัตรเครดิต UOB และ Citi มอบความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับลูกค้าบัตรเครดิต UOB และ Citi รับความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย โดยอัดความพิเศษสุดคุ้ม เอาใจขาช้อปกับโปรแรงส่งท้ายปี ตลอด 5 วันเต็ม ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พบโปรแรงถึง 2 ต่อ อาทิ

ต่อที่1 : รับส่วนลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 36% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ โดยสมาชิกบัตร M Card รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ Citi เท่านั้น, และคุ้มเพิ่มจากบัตรเครดิต UOB แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% และบัตรเครดิต Citi แลกรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 20%

ต่อที่2 : รับเพิ่ม!!บัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต Citi เท่านั้น

พิเศษช่วงเทศกาลแห่งความสุข กับโปรแรงส่งท้ายปี 5 วันเท่านั้น! เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต UOB หรือ Citi กับแคมเปญพิเศษ “UOB & Citi SHOPPINESS” ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565 ที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์