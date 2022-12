เปิดตัวรับไฮซีซั่น “GO! Hotel” โรงแรม Premium Budget แห่งแรกในไทย

ภายใต้การพัฒนาและบริหารโดย “เซ็นทรัลพัฒนา” ปักหมุดที่แรกบ่อวิน ชลบุรี พร้อมให้สัมผัสกับดีไซน์และบริการที่ได้มาตรฐาน

สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโรงแรมราคาประหยัด ( Budget hotel) ทั่วประเทศ ด้วยการดีไซน์สถาปัตยกรรมและการบริการที่โดดเด่น มอบประสบการการพักผ่อนสำหรับกลุ่มธุรกิจและนักเดินทาง ให้พร้อมทำงานหรือท่องเที่ยวได้เต็มที่

GO! Hotel Bowin (โกโฮเทล บ่อวิน) อยู่ติดกับโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน เพียง 20 ก้าว และเดินทางสะดวกใกล้เซ็นทรัล ศรีราชา เพียง 20 นาที

ตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้ง Business และ Leisure ให้บริการห้องพัก 79 ห้อง ทั้ง GO! Double Bed, GO! Twin Bed และห้องพัก Pet Friendly สำหรับสัตว์เลี้ยงน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. Staycation ได้สะดวกสบายกับ Co-Working Space พร้อมพบกับกาแฟ Nitro Cold Brew แห่งแรกในบ่อวิน ห้องประชุมและพื้นที่สวนนั่งชิลตลอด 24 ชม.

เตรียมฉลองเปิดอย่างเต็มรูปแบบพร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายในเดือน ม.ค. 66

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจ “Retail-Led Mixed-Use Development” ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ เดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรม เปิดตัวแบรนด์ใหม่ GO! Hotel ภายใต้แนวคิดการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโรงแรมราคาประหยัด (Budget hotel) ทั่วประเทศโดยเปิดที่แรก GO! Hotel Bowin จังหวัดชลบุรี เจาะโลเคชั่นใจกลางเมืองอุตสาหกรรม EEC อยู่ติดโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน และเดินทางสะดวกใกล้เซ็นทรัล ศรีราชา ตอบโจทย์ทั้ง Business และ Leisure เติมเต็มช่องว่าง Budget Hotel ด้วยประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับและมีสไตล์

ในด้านการพัฒนาโรงแรม เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้วางแผนการลงทุน 5 ปี เพื่อพัฒนาโรงแรมกว่า 37 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้ายกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วไทยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้ง Business และ Leisure ภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ Centara (Upscale Hotel), Centara One (Lifestyle Midscale Hotel) และ Go! Hotel (Premium Budget Hotel)

คุณภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Property บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “แบรนด์ GO! Hotel เป็นการบุกเบิก Premium Budget Hotel ที่มาพร้อมราคาคุ้มค่า มีดีไซน์และการบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ โดยเราเปิดที่แรก GO! Hotel Bowin ด้วยจุดเด่นของโลเคชั่นที่อยู่ติดโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวินเพียง 20 ก้าว และใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที อีกทั้งยังตั้งอยู่ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศมากมาย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและงาน MICE ตลอดปี นับเป็นพื้นที่ศักยภาพที่เซ็นทรัลพัฒนาเลือกให้เป็น Role Model ของการพัฒนา GO! Hotel ทั่วประเทศ”

GO! Hotel พัฒนาขึ้นเพื่อตอบทุกจุดประสงค์ของนักเดินทาง ด้วยการสร้างประสบการณ์การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและการออกแบบตัวโรงแรมและห้องพักด้วยไตล์ที่โดดเด่น โดยชู 4 Key Values หลัก ได้แก่

Central Location: มุ่งเน้นการสร้างโรงแรมในจุดศูนย์กลางของแต่ละพื้นที่ ติดศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลหรือโรบินสัน สะท้อนแนวคิด Center of Life ของเซ็นทรัลพัฒนา และ Synergy ภายในกลุ่มเซ็นทรัล Safe, Clean, Comfortable: พร้อม Recharge ได้เต็มที่ด้วยการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ด้วยเตียงกว้างพิเศษ, Blackout Curtain และ Noise Cancellation เพื่อสร้างบรรยากาศการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ พร้อมพื้นที่ทำงานสะดวกสบายในห้องพัก ด้วยชุดโต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กเสียบรอบห้อง พร้อม Wi-Fi Ultra Fiber ความเร็วสูง ให้ Business Travelers เปลี่ยนสถานที่ทำงานและพักผ่อน Staycation ได้อย่างไรกังวล Value with Design: เปลี่ยนแนวคิดโรงแรมราคาประหยัดให้มีดีไซน์ในทุกการอยู่อาศัย ทำงาน หรือพักผ่อน พร้อมมุมถ่ายภาพลงโซเชียลได้ทุกมุม Cashless and Touchless: สนับสนุนสังคมไร้เงินสดและลดการสัมผัส ด้วยการให้บริการแบบ Cashless 100% รองรับการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วย Card และ QR Payment ให้ Check in-out ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมออกเดินทางได้ทันที

LETZZZGO! ไปพร้อมกับ GO! Hotel Bowin ด้วยบริการห้องพักรวม 79 ห้อง แบ่งเป็น 2 รูปแบบได้แก่ GO! Double Bed และ GO! Twin Bed มีห้องบริการเสริมสำหรับผู้พิการ พร้อมทั้งมีห้องพักพิเศษสำหรับให้บริการ Pet friendly พร้อมรับครอบครัวสัตว์เลี้ยงทุกครอบครัว (สำหรับสัตว์เลี้ยง 1 ตัว ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม)

พิเศษไปกว่านั้น GO! Hotel Bowin ให้บริการพื้นที่ Co-Working Space ด้วยคาเฟ่ พื้นที่ประชุม และสวนสำหรับนั่งชิล ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้ชาวชลบุรีได้ลิ้มลองกาแฟ Nitro Cold Brew เจ้าแรกของบ่อวิน ด้วยเมนูพิเศษหลากหลายเมนูที่รังสรรค์มาเพื่อลูกค้า GO! Hotel โดยเฉพาะ พร้อมบริการ Grab and GO ตลอด 24 ชั่วโมง

“GO! HOTEL” พร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่าง เพลิดเพลินไปกับความสุขเหนือระดับ และสร้างความทรงจำที่ดีไปกับเรา Explore & Book:

💻 : https://letzzzgo.co/

📱 : https://lin.ee/LjMEsBR

📧 : contact@letzzzgo.co