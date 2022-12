เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งองค์กรอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืน

สมาชิก DJSI ดัชนีความยั่งยืนระดับโลกต่อเนื่อง 9 ปี พร้อมคว้ารางวัลระดับเอเชียและระดับประเทศการันตีความเป็นเลิศรอบด้านในปี 2565

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้พัฒนาธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล,ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าและรีเทล คว้ารางวัลจากหลายองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับเอเชียและระดับประเทศในปี 2565 อีกทั้งได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกในกลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีทื่ 5 และ DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สะท้อนการเป็นองค์กรยั่งยืนและมีความเป็นเลิศรอบด้านทั้งการบริหารจัดการ, การสื่อสารการตลาด, การพัฒนาสินค้าและบริการ, การพัฒนาโครงการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นและไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาพื้นที่แห่งการใช้ชีวิต หรือ Center of Life เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคน ด้วยบทบาทการเป็น Place Maker ‘นักพัฒนา’ พื้นที่แห่งอนาคตที่บุกเบิก Retail Landscape พัฒนาพื้นที่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆ หรือ Center of Life ที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างการเปลี่ยนแปลงและความเจริญให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับรางวัลที่ได้รับทั้งหมดในปีนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร และทีมงานเซ็นทรัลพัฒนาทุกคนจากความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับสังคมและประเทศไทย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกคน และรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

โดยในปี 2565 เซ็นทรัลพัฒนาได้รับการการันตีด้วย 2 มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก และได้รับรางวัลความเป็นเลิศรอบด้านรวม 8 รางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารจัดการ, การสื่อสารการตลาด, การพัฒนาสินค้าและบริการ, การพัฒนาโครงการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล และความยั่งยืน ดังนี้

Member of Dow Jones Sustainability Indices บริษัทอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีทื่ 5 และ DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนา บริหารจัดการศูนย์การค้ารวมทั้งหมด 39 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 แห่ง (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ ต่างจังหวัด 21 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ) ศูนย์การค้าเอสพลานาด 1 แห่ง และศูนย์การค้าเมกะ บางนา (ภายใต้กิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง) และคอมมูนิตี้ มอลล์ 17 แห่ง มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังบริหารศูนย์อาหาร 33 แห่ง อาคารสำนักงาน 10 อาคาร โรงแรม 3 แห่ง โครงการที่พักอาศัย 25 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL และ BELLE GRAND RAMA 9 และโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ ESCENT TOWN (ทาวน์โฮม) ESCENT AVENUE (โฮมออฟฟิศ) นินญา กัลปพฤกษ์ (บ้านแฝด) โครงการนิยาม บรมราชชนนี (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) และโครงการแนวราบหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ “นิรติ” ที่เชียงราย บางนา และดอนเมือง นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” big project ที่ร่วมพัฒนากับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการในปี 2566-2567 เป็นต้นไป