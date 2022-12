แนะนำวิธีเลือกรถบัสนำเที่ยว เลือกอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ราคาคุ้มค่า

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ และสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ทำให้ในปัจจุบันมีบริษัทรถบัสนำเที่ยวเปิดให้บริการแข่งขันกันมากขึ้น วันนี้ภัสสรชัยทัวร์จะมาแนะนำวิธีเลือกใช้บริการรถบัสนำเที่ยว ราคามาตรฐานอย่างไรให้คุ้มค่า และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

Advertisment

เลือกรถบัสนำเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยและคุมค่า

Advertisement

การเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลาง หรือภาคใต้ การเดินทางหรือเส้นทางในแต่ละแห่งก็ล้วนมีความแตกต่างกัน ทำให้ต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นดังนี้

1.เลือกรถบัสนำเที่ยวพร้อมคนขับที่มีประสบการณ์

พนักงานขับรถที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทาง จะทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี หากเกิดปัญหา หรือหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ เพื่อเป็นการรักษาเวลาและความปลอดภัยของผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด

Advertisement

2.เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ

บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือจะมีการรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการของตัวเอง เช่นมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนให้บริการทักครั้ง มีอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่บนรถ และการปล่อยลอยแพลูกค้าจะไม่เกิดขึ้นกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอน

3.เลือกรถบัสนำเที่ยวรุ่นใหม่ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

รถบัสนำเที่ยวที่ดีควรเป็นรถรุ่นใหม่ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เพื่อให้มีสมรรถนะที่ดี มีการ ตรวจเช็คสภาพรถตามระยะทางที่ขนส่งกำหนด สภาพรถทั้งภายในและภายนอกต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการใช้งาน สะอาด ไม่มีกลิ่นอับชื้น และ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันพร้อมให้บริการ

4.มีการทำสัญญาชัดเจน

เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค บริษัทเช่ารถบัสนำเที่ยวควรต้องมีการทำสัญญาที่รัดกุม ระบุรายละเอียดข้อตกลงต่างๆรวมถึงระบุราคาที่ชัดเจนโดยไม่มีการบวกเพิ่มภายหลัง

แนะนำประเภทรถบัสนำเที่ยวนำเที่ยว

1.รถบัสนำเที่ยว Galaxy Patsornchai 51 ที่นั่ง

รถบัสนำเที่ยวชั้นเดียว ที่มีความยาวพิเศษ 14 เมตร จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง MAN ประเทศเยอรมนี ถือเป็นรถโดยสารใหม่ที่มีคุณภาพสูงสุดในไทย ภายนอกถูกออกแบบมาให้มีลักษณะสีขาวทั้งคัน เพื่อความหรูหราและความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ระบบเครื่องยนต์ Euro 3 มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันที่พร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

2.รถบัสนำเที่ยว The New Deluxe Coach 2 44 ที่นั่ง

เพื่อยกระดับการเดินทางท่องเที่ยวให้เป็นเรื่องที่สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยรถบัส High Decker ขนาด 44 ที่นั่ง รถใหม่ปี 2020-2021 ดีไซน์เรียบหรู ที่มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงคุณภาพ วิทยุ Android, ลำโพงจาก Pioneer และ ช่องชาร์จ USB ที่จะทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน

3.รถบัสนำเที่ยว Hino Patsornchai ขนาด 43 ที่นั่ง

Hino Patsornchai รถบัสนำเที่ยวที่มีห้องโดยสารระดับเฟิร์สทคลาส ภายในกว้างขวาง เรียบหรู เพื่อรองรับการเดินทางที่มีหลายรูปแบบ ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายแบบจัดเต็มและความปลอดภัยสูง ด้วยมาตรฐานรถโดยสารชั้นนำแบนด์ Hino จากญี่ปุ่น

4.รถบัสนำเที่ยว The New Galaxy Patsornchai S ขนาด 43 ที่นั่ง

รถบัสนำเที่ยว The New Galaxy Patsornchai S เป็นรถบัสโดยสารชั้นเดียว Premium Coach คุณภาพสูงจากแบรนด์ Mercedes-Benz ที่ย่อขนาดมาจาก The New Galaxy Patsornchai แต่ยังคงเน้นความหรูหราและครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Free Wi-Fi , ช่อง USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ แบบ Fast Charging, เบาะนั่งที่รองรับสรีระร่างกาย เพื่อลดความเมื่อยล้าในการเดินทาง

5.รถบัสนำเที่ยว MAN Patsornchai ขนาด 40 ที่นั่ง

รถโค้ชที่มีการออกแบบมาให้มีขนาด 40 ที่นั่ง + 4 ที่นั่งพิเศษ มีจุดเด่นในด้านสมรรถนะสูงและมีเทคโนโลยีต่างๆใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมนี ความสูงของรถโดยสารประมาณ 3.80 เมตร จึงทำให้มีโอกาศในการพลิกคว่ำได้น้อย มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถที่สมบูรณ์แบบถือเป็นมิติใหม่ของการรถบัสนำเที่ยวก็ว่าได้

6.รถบัสนำเที่ยว The New White Pearl Patsornchai ขนาด 39 ที่นั่ง

รถโดยสารชั้นเดียวใหม่ 100% จากภัสสรชัยทัวร์ ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยและความบันเทิงแบบครบครัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ปล่อยมลพิษน้อยช่วยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการเดินทาง พิเศษด้วยเบาะนั่งโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระ Ergonomic Seat สามารถปรับตามแนวข้าง ทำให้นั่งได้อย่างสบายแม้จะเป็นการเดินทางระยะไกลแบบขึ้นเหนือ ล่องใต้ ก็ตาม

7.รถบัสนำเที่ยว Eco S ขนาด 30 ที่นั่ง

Eco S เป็นรถมินิบัสขนาดกลางที่มีการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้เดินทางได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น มีห้องโดยสารที่กว้างขวาง เบาะนั่งสามารถปรับเอนได้อย่างสบาย พร้อมเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ 3 จุด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายที่ครบครัน มีความนิ่มนวลสูงด้วยระบบช่วงล่างถุงลม จึงเหมาะแก่การเดินทางไปกับคุณในทุกเส้นทาง

8.รถบัสนำเที่ยว The New Plan S ขนาด 20 ที่นั่ง

รถบัสนำเที่ยวมินิบัสใหม่ล่าสุดจากภัสสรชัยทัวร์ ขนาด 20 ที่นั่ง (สูงสุด 24 ที่นั่ง) ที่มีใหญ่กว่ามินิบัสทั่วไปแต่ให้บริการในราคาค่าบริการเท่ากัน มีเทคโนโลยีๆช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบครัน และมีความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการเดินทางทุกรูปแบบ

9.รถบัสนำเที่ยว Toyota Commuter ขนาด 14 ที่นั่ง

รถตู้ขนาด 14 ที่นั่ง (สูงสุด 15 ที่นั่ง) ที่มาพร้อมกับจอ TV และระบบเครื่องเสียงคุณภาพเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนโดยเชื้อเพลิงดีเซลมีความปลอดภัยสูง มีความคล่องตัวว่องไวในการขึ้น-ลงทางลาดชัน และปล่อยมลภาวะต่ำ ที่ให้บริการพร้อมพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์สูง

ข้อดีของการใช้บริการรถบัสนำเที่ยวจากภัสสรชัยทัวร์

มีบริการรถบัสนำเที่ยวให้เลือกหลายรูปแบบทั้งรายวัน รายเดือน และ รายปี ด้วยรถโดยสารคุณภาพ แบนด์ชั้นนำจากประเทศเยอรมนี และ ญี่ปุ่น เช่น MAN Scania Hino และ Mercedes Benz ที่ให้บริการพร้อมพนักงานขับรถประสบการณ์สูง มีระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน ตัวรถถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้มีความแข็งแรงสามารถซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และสามารถ ตัดเสียงรบกวนจากภายนอก (รวมถึงเสียงจากเครื่องยนต์) เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ และมีทัศนวิสัยที่ดีในการเดินทาง กระจกใสรอบรถโดยสาร รถบัสนำเที่ยวของภัสสรชัยทัวร์ เป็นกระจกใสทุกคันตามกฏของกรมขนส่งทางบก เพื่อให้พนักงานขับรถมีทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ และให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัวรถได้ตลอดการเดินทาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบเครื่องยนต์ Euro 3 ที่ปล่อยมลภาวะต่ำ ทำให้เกิดมลพิษในอากาศน้อยกว่ารถโดยสารรุ่นอื่น และช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากกว่ารถโดยสารแบบทั่วไปถึง 2 เท่า

เส้นทางสำหรับรถบัสนำเที่ยวของภัสสรชัยทัวร์

ภัสสรชัยทัวร์ให้บริการรถนำบัสเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ชลบุรี พัทยา ภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ด้วยรถบัสนำเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมพนักงานขันรถที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในเส้นทาง และมีความทันสมัยสามารถใช้ระบบ Google map ได้เป็นอย่างดี

สรุป

หากใครที่ต้องการใช้บริการรถบัสนำเที่ยว แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกที่ไหนดี ภัสสชัยทัวร์เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการรถบัสนำเที่ยวด้วยรถรถรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะความปลอดภัยสูง พร้อมด้วยพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญเส้นทาง และมีความรู้ในการซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ช่วยให้การเดินทางของผู้ใช้บริการเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดการเดินทาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการจองและเช่ารถบัสได้ที่ ภัสสรชัยทัวร์

เว็บไซต์ : PatsornchaiTour.com



ติดต่อภัสสรชัยทัวร์ : 02-537-8881

แอดไลน์ : @patsornchai