สตาร์ทอัพการศึกษา Edsy ผนึกกำลังสถาบันปัญญาภิวัฒน์ – มูลนิธิ รร. วันเสาร์ – กทม. ติดปีกภาษาอังกฤษ เตรียมเด็กไทยเป็นพลเมืองโลก

เป็นที่รู้กันมาตลอดว่าคนไทยกับภาษาอังกฤษไม่ใช่ของคู่กัน และอันดับทักษะภาษาอังกฤษของเราก็ดูเหมือนจะย่ำแย่ลงทุกปี จากการประเมินล่าสุดของ Education First องค์กรนานาชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 97 จาก 111 ประเทศทั่วโลก ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา

Advertisment

“เบื่อแล้ว I’m fine, thank you. And you? ถ้าหนูอยากคุยกับเพื่อนเรื่องคอนเสิร์ต Blackpink ต้องพูดยังไง?” – เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนจากนักเรียนมัธยมหลายๆ คน

เพราะเราก็น่าจะคุ้นเคยกับคลาสภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทยเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนได้แค่นั่งฟังคุณครูสอน จดตามกระดานและท่องจำ โดยไม่มีโอกาสได้ฝึกพูดโต้ตอบหรือใช้ภาษาจริงๆ เสียด้วยซ้ำ

Advertisement

“จุดประสงค์ของการเรียนภาษา แท้จริงแล้วควรเป็นการตั้งใจให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้จริง ไม่ใช่เพียงการจำข้อมูลเพื่อไปทำข้อสอบ” อาจารย์ Derek Hopper ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Oxford และที่ปรึกษาของ Edsy กล่าวย้ำอยู่เสมอ แต่ทุกวันนี้ เด็กนักเรียนก็ยังถูกบังคับให้ท่องจำประโยคมาตรฐานอย่าง “I’m fine, thank you. And you?” จากหัวข้อบทเรียนที่ซ้ำซากจำเจ เช่น เรื่องดินฟ้าอากาศและเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่สามารถทำให้นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นหรือมีแรงจูงใจที่จะนำไปฝึกใช้ เมื่อขาดแรงจูงใจก็ไม่เกิดการพัฒนาและทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้จริง

เปลี่ยนโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยกว่า 1,000 หัวข้อให้เลือกฝึกฝนตาม Passion ในแพลตฟอร์มเดียว

หนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นปัญหานี้และพร้อมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคือ Edsy สตาร์ทอัพด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ผู้พลิกโฉมการเรียนการสอนรูปแบบเดิมๆ ด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนและฝึกสื่อสารในหัวข้อที่ตรงตาม Passion เช่น “Exploring Pokemon’s World” “How to Become a K-Pop Idol” และอีกกว่า 1,000 บทเรียนจากหลายหมวดหมู่ ทั้ง Adventure & Fantasy, World Travels, Science & Nature, Future Skills และอื่นๆ

Advertisement

“เราพบว่าสิ่งที่เด็กไทยส่วนใหญ่ขาดจริงๆ คือแรงจูงใจที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนไปฝึกใช้ จนมีความกล้าและมั่นใจในการพูด ซึ่งถ้าเรายังสอนแต่เรื่องที่เขาไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นพอ เขาก็จะไม่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้เหมือนผู้ที่มีโอกาสเรียนในต่างประเทศหรือในโรงเรียนนานาชาติ” คุณพริษฐ์ เที่ยงธรรม ผู้ก่อตั้ง Edsy อธิบาย

ด้วยเหตุนี้ Edsy จึงไม่ได้สอนภาษาอังกฤษด้วยการให้นักเรียนท่องจำเหมือนในคลาสภาษาอังกฤษทั่วไป แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ (Authentic English Speaking Environment) ด้วยบรรยากาศเสมือนเวลาบินไปซัมเมอร์ต่างประเทศ ให้นักเรียนได้เรียนรู้-ฝึกสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การผจญภัย Virtual Adventure และการเดินทาง Virtual Field Trip ไปสถานที่มหัศจรรย์ทั่วโลก

ปัจจุบัน Edsy มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยม หลายพันคนจากโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลทั่วประเทศ สอนโดยคุณครูรุ่นใหม่ทั้งชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและชาวไทยที่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

เปิดตัวโครงการ English for Young Global Citizens เพื่อเข้าถึงนักเรียนนับแสนคนทั่วประเทศ

เป้าหมายของ Edsy ไม่ได้หยุดเพียงการสร้างการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังรวมถึงการสร้าง Ecosystem ให้องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบคลาสเรียนและกิจกรรมที่สนุก-ได้ฝึกใช้ภาษาจริง ตามหลักการสอน (Pedagogy) ของ Edsy โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับองค์พันธมิตร อาทิ อุทยานการเรียนรู้ TK Park หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ สถาบันวิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC สถาบันสอนโค้ดดิ้ง Code Genius สตาร์ทอัพด้านการลงทุน Jitta และแหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ B2S

ด้วยความตั้งใจที่จะต่อยอดและร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปในวงกว้าง จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง Edsy และ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM CONNEXT ED) เพื่อเปิดตัวโครงการ “English for Young Global Citizens” ให้นักเรียนจากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษทั้งรูปแบบสดและรูปแบบการเรียนด้วยตนเอง ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจและตรงตาม Passion โดยมีองค์กรพันธมิตรอื่นๆ เช่น มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์-สำนักการศึกษา กทม. (SSBKK) และโครงการครูอาสา Speaking Hub ร่วมช่วยเหลือและดำเนินการเผยแพร่

“ความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสในการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ Edsy และองค์กรต่างๆ ในการผลักดันให้เด็กไทยในวงกว้างเข้าถึงได้มากขึ้น” อาจารย์ ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ คณบดีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหัวหน้าคณะทำงาน PIM CONNEXT ED กล่าว

สำหรับโรงเรียนและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้ทาง www.edsy.co/impact