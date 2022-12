‘FEED X MATICHON TV’ แข่งขันกอล์ฟการกุศล ท้าชิง ‘นิสสัน อัลเมร่า’ รางวัลโฮลอินวัน

เริ่มแล้ว! กอล์ฟการกุศล FEED X MATICHON TV 2022 CHARITY GOLF จัดโดย FEED และ MATICHON TV สื่อออนไลน์ภายใต้ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือ เครือมติชน ที่สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล FEED X MATICHON TV 2022 CHARITY GOLF เต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้บริหารธุรกิจชั้นนำ รวมทั้งผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ จัดทีมมาร่วมดวลวงสวิงกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง รวม 36 ทีม 144 คน อาทิ นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วย นายศักดา โควิสุทธิ์ อดีตนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และผู้ก่อตั้งบริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด หนึ่งในบริษัทรับสร้างบ้านที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี เจ้าของสโลแกน ‘สร้างบ้านด้วยสมอง’



นายฐากร ชัยสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายเจริญ แก้วยอดหล้า, นายจิรศักดิ์ สุคนธ์ชาติ, นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), นายพรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล ดีกรีโปรกอล์ฟรุ่นเยาว์ รองแชมป์สนาม ไทยแลนด์ มิกซ์โฮสต์บาย ทรัสต์กอล์ฟ พร้อมด้วย นายณัฐกิตติ์ คยางคนนท์, นายภัสธกิต สังขะมาน และ นายสมรัตน์ ฤชุทัศน์สกุล ก๊วนเพื่อนจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ, นายปราณพร บวรสุวรรณ, นายฐปนิพันธ์ ปริฉัตต์กุล, นายฌาวิน แซ่ก๊วย จากทีม A.J.Plast งานนี้ มีผู้บริหารเครือมติชน นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ, นายปราปต์ บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย, นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและงานสนับสนุน, นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษากลุ่มสื่อดิจิทัล, นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท งานดี จำกัด ในเครือมติชน, นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิทัล-มติชนทีวี ให้การต้อนรับนักกอล์ฟทุกคนอย่างเป็นกันเอง

นายสมปรารถนา เผยว่า ความพิเศษของงานนี้ คือ เป็นจังหวะการเดินร่วมกันระหว่างการเปิดตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์ FEED สื่อออนไลน์เครือมติชน ซึ่งนำเสนอคอนเทนต์ปรากฏการณ์สังคม รวมถึงเรื่องที่ไม่ใช่กระแสข่าวหลักๆ ทั่วไป แต่หลากหลายไปด้วยคอนเทนต์บันเทิง กีฬา สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ แตกต่างไปจากสื่ออื่นๆ ในเครือมติชน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นงานข่าว ประกอบกับ มติชนทีวี เดินทางมาครบรอบ 10 ปี จึงนำ 2 โอกาสนี้มารวมกัน จัดเป็น FEED X MATICHON TV 2022 CHARITY GOLF ขึ้น ด้วยแนวคิดการให้ความสำคัญกับกีฬากอล์ฟ ที่มีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างสูง “ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือได้ตอบสนองกระแสความต้องการนักกอล์ฟ อีกส่วนหนึ่งคือรายได้จากการจัดกิจกรรม จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการกับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้าน เหล่านี้เป็นเนื้อหาที่นำเสนอใน FEED ทั้งเว็บไซต์และเพจอยู่แล้ว”

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิทัล-มติชนทีวี กล่าวด้วยว่า งานนี้มีทั้งนักธุรกิจมาแข่งขัน เพราะหลังจากที่ FEED เปิดตัวรายการกอล์ฟ ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคธุรกิจ แล้วก็ยังมีหน่วยงานราชการบางส่วน รวมถึงส่วนของฝ่ายที่เป็นงานภาคการเมือง ให้ความสนใจ ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกัน ถือว่าคึกคัก ได้รับการตอบรับที่ดี ถือเป็นการแข่งขันที่สนุก มีรางวัลน่าสนใจ เน้นบรรยากาศความสนุกสนาน ให้โอกาสผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มาร่วมสนุกกับกอล์ฟ และได้มาพบปะสังสรรค์กันด้วย

ความพิเศษของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าแข่งขันให้แน่นแฟ้นมากขึ้นแล้ว ยังได้แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ผ่านมูลนิธิและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ที่ FEED และ MATICHON TV ได้ติดตามเรื่องราว และนำเสนอเนื้อหาด้านการช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในมูลนิธิที่เป็นเป้าหมายสำหรับการสมทบทุนครั้งนี้ คือ มูลนิธิกระจกเงา ที่มีภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์คนไร้บ้าน โดยมูลนิธิกระจกเงาจะนำเงินที่ได้รับครั้งนี้ ไปสมทบเข้าโครงการ ‘ป่วยให้ยืม’ เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยยากไร้ และ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ กับภารกิจดูแลสัตว์พิการและทุพพลภาพ

การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล FEED X MATICHON TV 2022 CHARITY GOLF เป็นการแข่งขันกอล์ฟระดับสมัครเล่น คิดคะแนนด้วยระบบ 36 System & Stable Ford รับรองกฎการแข่งขันโดย The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews ประเทศสกอตแลนด์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทบุคคล

ผู้ชนะ ประเภททีม รับถ้วยเกียรติยศ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการเครือมติชน พร้อมด้วย Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท โดย นายปราปต์ บุนปาน เป็นผู้มอบ

ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทบุคคล รับถ้วยเกียรติยศ กองบรรณาธิการ FEED X MATICHON TV พร้อมด้วย Gift Voucher มูลค่า 2,500 บาท โดยมี นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร เป็นผู้มอบ ส่วน ไฟลต์ A จำนวน 1 รางวัล ไฟลต์ B จำนวน 1 รางวัล ไฟลต์ C จำนวน 1 รางวัล และไฟลต์ Lady จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยรางวัล คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยมี นายสุชาติ ศรีสุวรรณ เป็นผู้มอบ