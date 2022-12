สพอ.เมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

Advertisment

นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” โดยมี นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ประธานผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์จิตอาสาตำบลต้นโพธิ์ (สวนพรทิพย์) หมู่ที่ 7 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Advertisement

นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมวันดินโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ คือวันดินโลก (World Soil Day) เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ วันดินโลกถือได้ว่าสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ ทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญ และแสดงการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันดินโลก เพื่อสร้างการรับรู้ เรื่องวันดินโลก แก่ประชาชน และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีสำคัญต่อการดำรงชีพต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ในหลายๆ ด้าน ดินเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างทางการเกษตรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก ดินช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน คนไทยและประเทศไทศไทยผูกพันธ์กับดินเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นเมืองแห่งการเกษตรที่สำคัญระดับโลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน และทุกภาคีเครือข่าย ร่วมกันขยายผลการสร้างตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทำให้แนวคิด “คืนแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทอง” เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นมรดกไปสู่รุ่นลูกหลานและมนุษยชาติ เพื่อโลกของเราต่อไป” นายปัญญา นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี กล่าวทิ้งท้าย

ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Great food from good soil for better life หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลัก “Soils, Where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ในวันนี้ดำเนินกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ สามารถนำไปใช้บำรุงดิน ฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ดิน

Advertisement

ภาพ:ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

#กรมการพัฒนาชุมชน

#จังหวัดสิงห์บุรี #สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins

#Soils4Nutrition

#FAO #MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood