ห้าดาว เขย่าเวที ADMAN AWARDS 2022 คว้า 18 รางวัล จาก 2 ภาพยนตร์โฆษณาไวรัลแห่งปี

ห้าดาว (Five Star) ธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์สัญชาติไทยมายาวนานกว่า 38 ปี โดย บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ภายใต้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า 18 รางวัล จากเวที ADMAN AWARDS 2022 ภาพยนตร์โฆษณา 2 เรื่อง ได้แก่ FIVE STAR : QUALITY TIME, AGAIN และ THE MOVIES THAT MADE (FROM) US และอีก 2 รางวัลยอดเยี่ยมขั้น BEST จาก 7 สาขา ตอกย้ำความสำเร็จการสื่อสารกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มวัย สร้างความผูกพันกับแบรนด์ห้าดาว พร้อมสัมผัสความอร่อยเชื่อม GEN ต่างๆ เข้าหากันได้อย่างลงตัว

โฆษณา FIVE STAR : QUALITY TIME, AGAIN (ชมคลิป >> https://bit.ly/3YezANw) ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรกที่บอกเล่าเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงของความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ผู้จากไป กับรสชาติเมนูวัยเด็กที่คุ้นเคย ความสุขระหว่างมื้ออาหารที่มีค่าสำหรับการใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้อิ่มที่สุดนี้ คว้ารางวัลมา 2 BEST สาขา FILM : OTHER FILM : VIRAL ที่สุดแห่งภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่สร้างไวรัลแห่งปี และสาขา SOCIAL & INFLUENCER : SOCIAL INSIGHTS & ENGAGEMENT : BRAND STORYTELLING พร้อมทั้งรางวัล GOLD 4 สาขา , SILVER 2 สาขา และ BRONZE 2 สาขา

อีกหนึ่งโฆษณาในปีนี้ THE MOVIES THAT MADE (FROM) US (ชมคลิป >> https://bit.ly/3Hp4zQW) ภาพยนตร์โฆษณาสุดฮิต จากพรีเซนเตอร์สุดฮอตแห่งยุค ‘เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ’ มาถ่ายทอดเรื่องราวโฆษณาที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการครีเอทบทโฆษณาที่คุณชื่นชอบด้วยตัวเอง แม้ความชอบที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือ ความอร่อยของเมนูไก่ย่างห้าดาวที่เชื่อมทุก GEN ไว้ด้วยกัน คว้ารางวัล 1 Gold สาขา สาขา ENTERTAINMENT : FICTION/NON FICTION FLIM OR SERIES : UP TO 30 MINS เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่สามารถดึงดูดใจจนไม่อยากกดข้ามการดูคลิปนี้ไป พร้อมสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยรูปแบบการนำเสนอแปลกใหม่ นอกจากนี้ ยังคว้ารางวัลระดับ Silver 3 สาขา และ Bronze 4 สาขา

นายสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจห้าดาว กล่าวว่า ขอขอบคุณเสียงตอบรับจากผู้บริโภคที่สร้างปรากฎการณ์ยอดไลก์ คอมเมนต์ และแชร์ จนกลายเป็นไวรัลในทุกๆ แพลตฟอร์ม รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนนำเสนอเรื่องราวดีๆ ควบคู่กับการฟังเสียงผู้บริโภค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ทุก GEN อย่างไม่หยุดยั้ง

ห้าดาว ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ตั้งแต่ปี 2543 ชูหัวใจหลัก คือ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ด้วยมาตรฐานอาหารที่ดีมีคุณภาพและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถเชื่อมต่อทุกเจเนอเรชั่น ยืนหยัดการเป็นผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารพร้อมรับประทานที่อยู่ในใจของทุกคน โดยให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ ระบบบัญชีและจัดการสินค้าคงคลัง การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดการขนส่ง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มธุรกิจได้แบบเทิร์นคีย์ (Turn Key) คือดูแลร้านของตนเองต่อไปได้อย่างมืออาชีพในระยะเวลาอันสั้น ลดความเสี่ยงของผู้ลงทุนในเบื้องต้น ราคาไม่สูง ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นแค่หลักหมื่น และสามารถคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ ธุรกิจห้าดาว ยังมีแฟรนไชส์อื่นๆ ให้ร่วมเป็นเถ้าแก่อีกมากมาย ทั้ง STAR Coffee กระทะเหล็ก เป็ดเจ้าสัว และข้าวมันไก่ไห่หนาน โทร. 02-800 8000