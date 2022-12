ฉลองเทศกาลแห่งความสุขให้ชีวิตบาลานซ์ “CHILL AT THE PARQ 2023” เทศกาลกิน-ดื่ม-ช้อป-คอนเสิร์ต สุดชิล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลาของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กำลังจะมาถึง เดอะ ปาร์ค (The PARQ) มอบสุดยอดประสบการณ์กับงาน CHILL AT THE PARQ 2023 เทศกาลกิน ดื่ม ช้อป คอนเสิร์ต สุดชิล ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “Celebration of Life” พร้อมกับหลากหลายกิจกรรมส่งท้ายปี สนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตสุดชิล โดย ช้างโคลด์บรูว์คูลคลับ พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ โอ๊ต-ปราโมทย์ แสตมป์-อภิวัชร์ The Parkinson SARAH SALOLA x Double Bam และ แว่นใหญ่ x มนโมนิค ฯลฯ พร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศสุดชิลใจกลางสวนลอยฟ้า Q Garden ชมการร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol จากวง “สวนพลูคอรัส” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พลาดไม่ได้กับ

Winter Market ดื่มด่ำกับการจัดแสดงผลงานศิลปะและเวิร์กชอปสนุก ๆ และกิจกรรมหมุนวงล้อ ลุ้นโชค Lucky Farris Wheel ให้ทุกคนร่วมเติมเต็มความสุขแบบมีบาลานซ์ได้ต่อเนื่องตลอดงาน ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2565

Advertisment

คุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค กล่าวว่า “โครงการ เดอะ ปาร์ค มุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือนเพื่อมอบชีวิตที่มีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปีนี้ เราจึงอยากเติมเต็มความสุขแบบชิล ๆ ด้วยการจัดงาน “CHILL AT THE PARQ 2023” ขึ้น ซึ่งเราได้เตรียมกิจกรรมดี ๆ ไว้มากมาย อาทิ คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของไทย ที่จะผลัดกันมาสร้างความสุข ความสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงาน รวมไปถึงอีกหลากหลายกิจกรรม อาทิ หมุนวงล้อ Lucky Ferris Wheel ต้อนรับสิ่งดี ๆ และความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตตลอดปีหน้า พร้อมลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษจาก เดอะ ปาร์ค นอกจากนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ให้ทุกคนในครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันทำเวิร์กชอปสนุก ๆ และโปรโมชันสุดพิเศษจาก เดอะ ปาร์ค และร้านค้าต่าง ๆ ผมจึงอยากเชิญชวนทุกคนพาคนที่คุณรัก และครอบครัวแวะมาใช้เวลาแห่งความสุขที่เดอะ ปาร์ค กันนะครับ”

Advertisement

สำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอส เซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค เป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยผู้บริหารร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ หมุนวงล้อนำโชค Lucky Ferris Wheel พร้อมกับเปิดไฟต้นคริสต์มาสในบรรยากาศตื่นตาตื่นใจ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณหมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ ที่มาแชร์เรื่องราวดีๆ กับกิจกรรมยามว่าง พร้อมแรงบันดาลใจในการตั้ง New Year’s resolution 2023 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณหมอคนเก่งมากความสามารถกล่าวว่า “ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถพักผ่อนระหว่างวันหยุดยาวถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการริเริ่มวางแผนทำสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มพลังบวกให้กับทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองพร้อมสู้กับปีต่อไป สำหรับปณิธานปีใหม่ของเจี๊ยบ คือ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งเวลาที่ใช้ในการทำงาน เวลาที่ให้กับครอบครัว เวลาที่ใช้ดูแลพัฒนาตนเอง และเวลาพักผ่อน ซึ่งเจี๊ยบชอบใช้เวลาในการดูแลผลผลิตผักสวนครัวของตัวเองที่ปลูกไว้ นอกจากนี้ยังชอบไปฟังเพลงและทานอาหารสุขภาพกับเพื่อน ๆ และครอบครัว แค่นี้ก็ทำให้จิตใจเรามีความสุข และที่ เดอะ ปาร์ค ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับเจี๊ยบ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่จะมีการจัดงาน CHILL AT THE PARQ มีกิจกรรมหลากหลายให้กับคนทำงานที่เหนื่อยมาทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำที่จัดขึ้นบนสวนลอยฟ้าพร้อมเพลงชิล ๆ กันหลังเลิกงานหรือ Winter Market ที่ให้ทุกคนได้มาเดินผ่อนคลายระหว่างวันอีกด้วย”

พบกิจกรรม DIY สุดสร้างสรรค์ในช่วงสุดสัปดาห์กับเวิร์กชอปศิลปะเชือกถัก Macrame ในธีมคริสต์มาส ร่วมสนุกไปกิจกรรมหมุนวงล้อ ลุ้นรับโชค Lucky Ferris Wheel เพียงถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสที่ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (The PARQ Life) พร้อมแชร์บน Instagram พร้อมติดแฮชแท็ก #CHILLATTHEPARQ2023 #ThePARQ รับสิทธิ์หมุนวงล้อลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 600,000 บาท จากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ บัตรกำนัลห้องพัก Pristine Deluxe พร้อมชุดชายามบ่าย จากเดอะโซล (สระบุรี) ลักชูรี่เวลเนส แอนด์ มาย์ดฟูลเนส รีสอร์ทแห่งแรกของโลก แพ็กเกจฟิตเนสจาก Jetts Black และ MTM Academy แพ็กเกจตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล MedPark ชุดของขวัญจาก SCG Bauen กระเป๋าจาก ASICS เครื่องนวดกระชับหน้าจาก Foreo และอีกมากมาย

Advertisement

ช้อปชิล ๆ เพื่อสรรหาของขวัญให้คนพิเศษใน Winter Market ที่รวบรวมร้านดังบนอินสตาแกรมกว่า 30 ร้าน ทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับ งานคราฟต์ฝีมือ สินค้าแฮนด์เมด DIY ของตกแต่งบ้าน ที่บริเวณ Q Steps ชั้น 1 นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันส่งท้ายปีจากร้านค้าบริการเพื่อสุขภาพ และร้านอาหารชื่อดัง ตลอดเดือนธันวาคม อาทิ Starbuck, Tim Hortons, Shari Shari, Anri Bakery, แสนยอดโภชนา, อาหารสุขภาพ Tonic, สหคลินิกกายภาพบำบัดและเวชกรรม F Rehab และอีกหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกิน ดื่ม ช้อป ครบ 2,000 บาทขึ้นไป* (รวมใบเสร็จต่างร้านค้าได้ในวันเดียวกัน) รับทันที กระติกน้ำสแตนเลสรักษ์โลก ‘Eco Life Tumbler’ Limited Edition สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก เดอะ ปาร์ค ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 23 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะ ปาร์ค

(MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) ได้ที่ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK

Website: www.theparq.com โทร. 02 080 5700

#ChillAtTheparq2023 #ThePARQ #LifeWellBalanced