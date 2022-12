ประเทศไทยกวาด 7 สุดยอดรางวัลอสังหาฯ ระดับเอเชีย จากเวที PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final ครั้งที่ 17

พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป (NYSE: PGRU) บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงาน PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final ครั้งที่ 17 พรีเซนต์เต็ด บาย Kohler และสนับสนุนโดย Leading Real Estate Companies of the World? งานประกาศสุดยอดรางวัลอสังหาริมทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปีนี้มอบรางวัลอันทรงเกียรติถึง 48 รางวัล ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบง

ค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เมื่อเร็วๆ นี้

ผู้พัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์จากประเทศไทยกวาดมากถึง 7 รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล Best Landmark Mixed Use Development จากโครงการ One Bangkok, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คว้า 2 รางวัล สาขา Best Condo Development และสาขา Best Health and Wellness Development จากโครงการ ดิ แอสเพน ทรี แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์, บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คว้า 2 รางวัล ในสาขา Best Condo Interior Design (Asia) และสาขา Best Condo Landscape Architectural Design (Asia) จากโครงการ 125 สาทร, ส่วนโครงการ เลค เลเจนด์ บางนา-สุวรรณภูมิ โดยความร่วมมือของฮ่องกง แลนด์ และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ก็คว้ารางวัล Best Waterfront Housing/Landed Development และโครงการเจติยา 2 ไพรเวท พูลวิลล่า เรสซิเดนซ์ จากบริษัท เจติยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับรางวัล Best Housing/Landed Landscape Architectural Design (Asia)

ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาคเอเชีย อาทิ ฟิลิปปินส์ 7 รางวัล, สิงคโปร์ 6 รางวัล, อินโดนีเซีย 6 รางวัล และออสเตรเลีย 5 รางวัล, เวียดนาม 4 รางวัล, มหานครนิเซโกะ (ญี่ปุ่น) 3 รางวัล, กัมพูชา และมาเลเซีย ประเทศละ 2 รางวัล เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า 1 รางวัล เช่นเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับ 1 รางวัล สำหรับรางวัล PropertyGuru Icon Award ในปีนี้คือ แคนดรา ซิปูตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซิปูตรา กรุ๊ป และกรรมการผู้อำนวยการ พีที ซิปูตรา ดีเวล็อปเม้นต์ ทีบีเค จากประเทศอินเดีย

ปีนี้ประเทศที่คว้ารางวัลระดับภูมิภาคในรอบชิงชนะเลิศได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มผู้ชนะยอดเยี่ยมระดับประเทศจากซีรีส์ PropertyGuru Asia Property Awards จากประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, มหานครนิเซโกะ (ญี่ปุ่น), อินเดีย และออสเตรเลีย

นายฮารี วี. กริชนัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของพร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป กล่าวว่า การมอบรางวัลนี้ยังคงเป็นหนึ่งในเอ็นเทอร์ไพรซ์โซลูชั่นของเราที่ให้บริการครอบคลุม และได้มีการขยายออกไปในตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่การพัฒนาและการแข่งขันมากที่สุดของโลก นักพัฒนาอสังหาฯ และนักออกแบบที่คว้ารางวัลจากงานนี้จะเป็นการสร้างระดับมาตรฐานให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กำลังมองหาโครงการต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวเอง สำหรับงาน PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final ครั้งที่ 17 ไม่ได้เป็นแค่การยกระดับบ้านในฝันที่อยู่ในภูมิภาคนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นทั้งที่ทำงานและที่พักผ่อนที่ดีที่สุดและที่มีความยั่งยืนมากที่สุด พื้นที่ทำงาน ศูนย์กลางการค้าปลีก โรงแรม รีสอร์ท สวนอุตสาหกรรม และอื่น ๆ เพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติอีกด้วย

นายจูลส์ เคย์ ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ กล่าวว่า ผู้ชนะรางวัลจาก PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final นับว่าเป็นตัวแทนของความหลากหลาย ความก้าวหน้า และความยืดหยุ่นในแวดวงตลาดอสังหาริมทรัพย์ โครงการต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยสไตล์บูทีคไปจนถึงเขตพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะเป็นภาพรวมที่ช่วยสร้างความประทับใจว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในเอเชียมีรูปลักษณ์อย่างไร โครงการและบริษัทที่ได้รับรางวัลจะกลายเป็นตัวอย่างของมาตรฐานทองคำให้กับบรรดาอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียทั้งบริษัทที่ได้มาร่วมฉลองความสำเร็จด้วยกันบนเวทีในงานกาล่าและบริษัทที่ได้รับการนำเสนอชื่อบนโลกออนไลน์ โดยเราจะยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของการสร้างแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือของภูมิภาค และขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับความสำเร็จของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดในปีนี้”

ผู้ที่ได้รับรางวัล PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final ได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลการตัดสินที่ได้รับความเชื่อถือในแวดวงธุรกิจ ซึ่งนำโดย บริษัท เอช แอล บี สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ ทำให้งานมอบรางวัลนี้ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานการจัดงานที่เชื่อถือได้ เที่ยงธรรม และโปร่งใส

งานประกาศผลรางวัล PropertyGuru Asia Property Awards ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในประเทศไทย ถือเป็นงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ของภูมิภาค และได้ขยายสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์กว่า 18 ประเทศ โดยมีการจัดงานพิธีมอบรางวัลและกาล่าดินเนอร์รวมถึงการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง ทั้งนี้การจัดงานต้องการยกย่องมืออาชีพของวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก หรืออินทีเรีย ดีไซเนอร์ รวมถึงเป็นการแสดงถึงศักยภาพต่อนักลงทุน กลุ่มผู้ซื้ออสังหาฯ เอเย่นต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความตะหนักรู้ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ awards@propertyguru.com หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ AsiaPropertyAwards.com