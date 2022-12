เปิดประสบการณ์ แบรนด์ ฟูลมูน มอลต์ ผู้นำเทรนด์ ตลาดเครื่องดื่ม ตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ 2022

Full Moon Malt ( ฟูล มูน มอลต์) เป็นแบรนด์เครื่องดื่มเน้นความหลากหลาย และเปิดตลาดใหม่ให้กับคนไทย ในกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ ที่ชอบความหลากหลาย อยู่ภายใต้บริษัท รอยัล เกทเวย์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของคุณจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เปิดตัว SKU ใหม่ชื่อว่า ‘Full Moon Malt Strawberry (ฟูล มูน มอลต์ สตรอเบอร์รี่)โดย มีเครื่องดื่มทั้งหมดภายใต้แบรนด์ จำนวน 3 รสชาติด้วยกันได้แก่ Full Moon Malt Raspberry, Full Moon Malt Lemon Shandy และ Full Moon Malt Strawberry ชึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่พึ่งเข้าขายใน ห้างสรรพสินค้า ทุกที่ทั่วประเทศ

ถึงแม้ว่าเราจะทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกลุ่ม RTD หรือ Ready to Drink ในบ้านเรามีการแข่งขันกันอย่างสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองไม่น้อย ชื่อของ Full Moon ก็ถือเป็นชื่อแรกๆ และชื่อที่คุ้นเคยกับผู้บริโภคนักดื่มที่นิยมกลุ่มเครื่องดื่มสไตล์ Wine Cooler ในบ้านเรา Full Moon ถือว่ามีบทบาทอย่างสูงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เพราะแชร์ส่วนแบ่งการตลาดสูงเป็นอับดับที่ 2 ของประเทศ จึงเป็นที่มาของการเจาะและถอดรหัสความสำเร็จในสไตล์ของ Full Moon ภายใต้การขับเคลื่อนโดยจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ นักธุรกิจที่เข้าใจกลุ่มวัยรุ่นยุคนี้มากที่สุด แห่งวงการเครื่องดื่มไทย และจากการมองตลาดและการปั้นแบรนด์ของทีมที่แข็งแรง นำโดยคุณ พงกานต์ จันทร์กระจ่าง ผู้จัดการกลุ่มสื่อสารแบรนด์ และการตลาด (Senior Group Brand Manager)

ฟูลมูน แบรนด์ ถือเป็นเจ้าตลาดที่สร้างปรากฏการณ์ ‘ในด้านการสร้างสรรค์การเดินทางท่องเที่ยว’ ให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลังจากที่ปล่อย Full Moon Malt ออกสู่ตลาดมาได้เพียง 3 ปีเท่านั้นก็สร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอยากรวดเร็ว และ ยอดขายก็โตสวนกระแสภาวะวิกฤต และเมื่อไม่นานมานี้ทางแบรนด์เองก็ได้ตัดสินใจเปิดตัวรสชาติใหม่ที่มีชื่อว่า ‘Full Moon Malt Strawberry’ ยึดช่วงแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ 2023 ในการนำเสนอประสบการณ์ใหม่อีกครั้งในรสชาติของสตรอว์เบอร์รี่สู่กลุ่มเป้าหมาย

คุณพงกานต์ จันทร์กระจ่าง ผู้จัดการกลุ่มสื่อสารแบรนด์ และการตลาดบริษัท รอยัล เกทเวย์ จำกัด เผยว่า ‘ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีกระต่ายที่จะมาถึง ทางบริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะนำเสนอสินค้ารสชาติใหม่ๆ และด้วยที่ Full Moon Malt นั้นมีส่วนผสมของรสชาติผลไม้ที่ดื่มง่าย สดชื่น เหมาะอย่างยิ่งกับช่วงของการเฉลิมฉลองจึงเลือกเป็นจังหวะนี้ในการเปิดตัวสู่ตลาดให้กลุ่มเป้าหมายได้มีประสบการณ์ใหม่ในช่วงปีใหม่ แน่นอนว่ารสชาติใหม่อย่าง Full Moon Malt Strawberry นั้นถูกวางแผน คิดและค้นคว้าโดยการรับฟัง Online Social Listening มุ่งเป้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเจาะให้รู้ชัดว่าทำแบบไหนถึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจึงได้คำตอบแน่ชัดว่า สตรอเบอร์รี่คือผลไม้ที่มีรสชาติถูกปาก และเป็นผลไม้ที่นิยมของคนไทยมากที่สุดชนิดหนึ่ง และ ในกลุ่มของเครื่องดื่มสไตล์ Fruit Beer รสสตรอเบอร์รี่ ยังไม่ค่อยมีในตลาด นี่คือโอกาส Register เข้าก่อนใครและเป็นโอกาสครองใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย’

ในเดือนที่ผ่านมา ได้สร้าง ประสบกสบการณ์ ความสนุก ใน งาน Beach Festival ใหญ่หลายที่อย่างเช่น งาน LongLay Beach Life Festival ที่พึ่งจัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่ Diamond Beach ชะอำ จ.เพชรบุรี กับ 2 วัน สร้าง ‘Brand Campaign’ ใช้กลยุทธ์ ‘Engagement Experience’ ชวนทุกคนมานำเสนอความเป็นตัวของตัวเองแต่สามารถอยู่รวมเป็นคอมมิวนิตี้ในพื้นที่เดียวกันได้ภายใต้คอนเซปต์ ‘Find Your Difference’ ซึ่งจากฟีดแบคถือว่า Full Moon Malt Strawberry ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและต่างมีเสียงชื่นชมในการผสานรสชาติได้อย่างลงตัวอย่างสดชื่นทุกครั้งที่ได้ดื่ม

คุณพงกานต์ จันทร์กระจ่าง เสริมต่อว่า ‘หลังจากเปิดตัวทางการแล้วนั้น แบรนด์ยังเดินการตลาดต่อภายใต้กลยุทธ์ Engagement Experience ยึดแลนด์มาร์กยอดนิยม GUMP ตรงย่านอารีย์ของเหล่า Café Hopping สร้างประสบการณ์ใหม่กับแบรนด์และรสชาติใหม่ร่วมกันอีกครั้งในธีม Full Moon Malt Full Space @ Gump’s Ari เพื่อ Wrap up ทุกพื้นที่ถ่ายรูปใน GUMP อารีย์ให้ทุกคนได้มาถ่ายรูป โพสต์ แชร์ ประสบการณ์ใหม่กับ Full Moon Malt ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 65- 15 มกราคม 66 ที่นี้’

ไม่เพียงชวนลูกค้าเข้ามาหาร่วมรับประสบการณ์ใหม่ๆ ใน Event Sponsorship แต่แบรนด์ยังใช้สื่ออื่นๆ เพื่อโปรโมท Full Moon Malt ตาม Engagement Strategy และ เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายโดยมีการกระจายสินค้าไปยัง 7/11 ทุกสาขา, Lotus , Lotus Go Fresh , Big C , Big C Extra , The Mall, Villa Market, Foodland , Tops , Makro ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และ ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วทั่วประเทศ พร้อมรุกไปสู่ Community แต่ละไลฟ์สไตล์ของกลุ่มวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่ชื่นชอบการ Photo Hopping , Art Exhibition , Activity Outdoor และอื่นๆ เราจะเริ่มสร้าง Community ดังกล่าวโดยให้ Full Moon Malt เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

และอนาคตของ Full Moon Malt นั้น ‘อยากจะทำให้ แบรนด์ Full Moon Malt สามารถครองใจกลุ่มเป้าหมายในตลาด Mass ได้มากขึ้น เป็นทั้งผู้เปิดประสบการณ์และผู้สร้างประสบการณ์ใหม่จากเดิมที่ตอบโจทย์ทุกมิติของไลฟ์สไตล์ทั้งการออกรสชาติใหม่ออกมาให้โดนใจต่อเนื่องเพื่อครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น ในปี 2566 นี้ด้วย