รื่นรมย์กับช่วงเวลารื่นเริง ด้วยเซตเมนูเทศกาลคริสต์มาส จาก ทีดับเบิลยูจี ที

กรุงเทพฯ ธันวาคม 2565 – เมื่อแสงไฟระยิบระยับประดับประดาบนต้นคริสต์มาส เสียงกระดิ่งรถเลื่อนดังกังวานรับความรื่นเริง ทีดับเบิลยูจี ที ก็พร้อมมอบความสุขผ่านเซตเมนูเทศกาล ซึ่งรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อคนรักชาและเหล่านักชิมผู้ชื่นชอบความอร่อย

Advertisment

รสชาติแห่งคริสต์มาส

เริ่มต้นความรื่นเริงด้วยการเพลิดเพลินไปกับ ซี่โครงแกะย่างกับกูกูส หญ้าฝรั่นและชาโนเอล! โนเอล! ที (Roasted Rack of Lamb with a Noel! Noel! Tea infused Saffron Couscous) เมนูยั่วน้ำลายที่ปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อชูรสชาติของวัตถุดิบชั้นเลิศ ให้ทุกท่านได้อิ่มเอมกับความอร่อยอย่างแท้จริง

ตามด้วย ปลากะพงย่างกับมันม่วงและซอสเบอร์บล็องมัสตาร์ด (Grilled Seabass with Purple Potato and Grain Mustard Beurre Blanc) ที่จะนำพาความรื่นรมย์มาพร้อมกับรสเลิศของปลากะพงซึ่งย่างได้อย่างพอเหมาะพอดี เสิร์ฟเคียงคู่มากับมันม่วงหวานนุ่ม ผักชีลาวฝรั่ง (Dill) กลิ่นหอมชื่น และซอสเนยขาวเม็ดมัสตาร์ดที่มีส่วนผสมของ ชาเลมอน บุช ที (Lemon Bush Tea)

Advertisement

ส่งท้ายด้วย เค้กเวลเว็ตครีมชีสยูสุ (Yuzu Cream Cheese Velvet Cake) ซึ่งเรียงชั้นเยลลี่ยูสุเชอร์รี่สวยงาม เสริมทัพความอร่อยด้วยไอศกรีมนมผสม ชาเรด คริสต์มาส ที (Red Christmas Tea) มูสพานาคอตตาอัลมอนด์ และคุ้กกี้อัลมอนด์ เติมเต็มให้โต๊ะอาหารแห่งเทศกาลน่าประทับใจยิ่งขึ้น

หลังมื้ออาหาร เพิ่มความสดชื่นด้วย ทีดับเบิลยูจี ที ม็อกเทลชาแดง เรด ไช (TWG Tea Mocktail of Red Chai) ที่ผสานกลิ่นและรสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาแดงอินเดีย เรด ไช (Red Chai) เข้ากับราสพ์เบอร์รี่พิวเรและเลมอน เพื่อดื่มด่ำกับรสชาติแห่งเทศกาลคริสต์มาสมากยิ่งขึ้น

เซตเมนูเทศกาลคริสต์มาส (Festive Noel Set Manu) Full Set (for two) ราคา 1,890++ บาท สำหรับเมนคอร์ส Meat Set ราคา 1,090++ บาท สำหรับเมนคอร์ส Sea Food Set ราคา 690++ บาท สำหรับขนมหวานและชา ราคา 590++ บาท พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสรสชาติแห่งความรื่นเริงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 ที่ ทีดับเบิลยูจี ที ซาลอน แอนด์ บูทีค สาขา ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น G โทร. 080-976-3502 และ 087-045-6850

สาขา สยามพารากอน ชั้น G โทร.082-026-9673 และ 092-370-9947 และ สาขา ไอคอนสยาม ชั้น G (เฉพาะของหวานเท่านั้น) โทร.095-890-2697

Advertisement

ของขวัญสุดพิเศษเพื่อคนที่คุณรัก

สำหรับฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองและการให้ ทีดับเบิลยูจี ที ขอแนะนำ ชาฟอร์เอฟเวอร์ โนเอล ที (Forever Noel Tea) ชาเบลนด์พิเศษเพื่อการดื่มฉลองในเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งนำรสชาติอันเปี่ยมชีวิตชีวาของชาเขียว ทีดับเบิลยูจี ที ผสมผสานเข้ากับเครื่องเทศหน้าหนาว จนได้เป็นชาหอมกรุ่น ละมุนละไมด้วยกลิ่นของดอกชบา ซินนามอน กานพลูตูม และเปลือกส้ม เพียงได้กลิ่นและลิ้มรส ก็สร้างความรู้สึกอบอุ่นให้อบอวลอยู่ในหัวใจได้อย่างน่าอัศจรรย์

และสำหรับค่ำคืนอันแสนสบายในช่วงวันหยุด ชาเรด คริสต์มาส ที (Red Christmas Tea) ซึ่งนำชาแดงปราศจากคาเฟอีนจากแอฟริกาใต้มาเบลนด์เข้ากับเครื่องเทศและรสชาติแห่งเทศกาล คือตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเพิ่มความรื่นรมย์ในคืนแสนสุขกับครอบครัว ยามได้กลิ่นหอมกรุ่นและละเลียดลิ้มรสชาเรด คริสต์มาส ที จะชวนให้ระลึกถึงความรื่นเริงและการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี

ชาฟอร์เอฟเวอร์ โนเอล ที (Forever Noel Tea) จากคอลเลคชั่น แกรนด์ โหมด ที (Grand Mode Tea Collection) ขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคา 1,560 บาท และชาเรด คริสต์มาส ที (Red Christmas Tea) แบบถุงชา 15 ซอง ในกล่องของขวัญ ราคา 890 บาท มีวางจำหน่ายแล้วที่ ทีดับเบิลยูจี ที ซาลอน แอนด์ บูทีค ทุกสาขา