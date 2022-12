TFEX มอบรางวัล TFEX Best Award 2022 เเก่ MTSGF, PI, KGI, DAOLSEC และ CAF

TFEX ประกาศผลรางวัล TFEX Best Award 2022 มอบแก่ 5 โบรกเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่น โดย “TFEX Best Award of Honor” รางวัลเกียรติยศสำหรับโบรกเกอร์ที่ครองอันดับหนึ่งในด้านเดียวกันต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป ปีนี้มี 2 บริษัทที่ได้รับ คือ บ. เอ็มทีเอส แคปปิตอล ด้าน “Market Maker Best Performance” (อันดับหนึ่ง 5 ปีซ้อน) และ บล. พาย ด้าน “Active Agent” (อันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน) ขณะที่ บล. เคจีไอ คว้ารางวัล “Most Active House” และรางวัล “Active Prop-Trading” ด้าน บล. ดาโอ คว้ารางวัล “Active Agent” ปริมาณการซื้อขายรวมสูงในส่วนลูกค้าบุคคล และ บล. พาย คว้ารางวัล “Popular Agent” ขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น ส่วนรางวัล “Market Maker Best Performance” เป็นของ บลป. คลาสสิก ออสสิริส

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TFEX มอบรางวัล TFEX Best Award เป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทสมาชิกที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งความร่วมมือและแรงสนับสนุนของบริษัทสมาชิกถือว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ไทยมาโดยตลอด

สำหรับบริษัทสมาชิกที่ได้รับรางวัล TFEX Best Award ประจำปี 2022 มีดังนี้

รางวัล “ TFEX Best Award of Honor” เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จสำหรับบริษัทที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมและครองอันดับหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งในปีนี้มอบแก่ 2 บริษัท บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด ( MTSGF) รักษาความยอดเยี่ยมในด้าน Market Maker Best Performance ตั้งแต่ปี 2018-2022 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ( PI) รักษาความยอดเยี่ยมในด้าน Active Agent ตั้งแต่ปี 2020-2022

รางวัล " Most Active House" สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI)

รางวัล " Active Agent" สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สูงในส่วนลูกค้าบุคคล มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ( DAOLSEC )

รางวัล " Popular Agent" สำหรับบริษัทสมาชิกที่สามารถขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ( PI)

รางวัล " Active Prop-Trading" สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI)

รางวัล "Market Maker Best Performance" สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Maker Maker) ของ TFEX โดยพิจารณารวมทุกประเภทสินค้า มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

ผู้สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่ www.TFEX.co.th โทร. 0 2009 9999