‘อีโวลท์ เทคโนโลยี’ เดินหน้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใน 2 ศูนย์การค้าชื่อดัง-สู่โลกอนาคตที่ยั่งยืน

กระแสการส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่อนาคตของคนรุ่นใหม่ กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นในเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการ หลายบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลดภาวะโลกร้อน หรือ Climate Change ส่งผลให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ พลิกวิกฤติสู่เป้าหมาย Zero Carbon ที่เห็นได้ชัดเจนคือแวดวงยานยนต์ ที่นอกจากนวัตกรรมด้านยนตกรรมจะล้ำหน้าไปไกลแล้ว แต่หลายค่ายรถยนต์ ต่างทยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าออกมา เพื่อตอบรับกระแสด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และ “จุดชาร์จไฟฟ้า” ที่ครอบคลุมทั่วถึง จึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อผลักดันให้คอนเซ็ปต์นี้ เดินหน้าไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุด

Advertisment

บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด (Evolt Technology) หนึ่งในผู้ให้บริการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย โดย นายพูนพัฒน์ โลหารชุน ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ว่า “อีโวลท์ เทคโนโลยี เป็นสตาร์ตอัปสัญชาติไทย เราเป็นผู้นำด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศ เรียกว่าเป็น Total Solution ไม่ว่าจะเป็นจัดหาและติดตั้งเครื่องชาร์จ บริการด้านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน การบริหารจัดการรอบด้านและบริการ 24 ชั่วโมง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ด้านการใช้งานจริง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และง่ายต่อการใช้งาน การดำเนินงานของเราจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ภายใต้หลักการ ESG หรือแนวคิดด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเราคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ Environment, Social, Governance ควบคู่ไปกับเดินหน้าด้านคาร์บอน เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ซึ่งนโยบายนี้ ถือเป็นพันธกิจหลัก ที่เราพร้อมเดินหน้าเพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า และเพื่อผู้ใช้บริการทุกโซลูชั่นของเราเป็นสำคัญ”

นายพูนพัฒน์ ยังเผยถึงไฮไลต์สำคัญช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดตัวจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ภายใน 2 ศูนย์การค้าชื่อดังว่า “ด้วยความที่ อีโวลท์ เทคโนโลยี มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และตอบรับความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้ง At Home (ติดตั้งสถานีชาร์จที่บ้าน), At Work (ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน เช่น 66 Tower หรือ Major Tower), At Play (ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า, ช้อปปิ้ง มอลล์, โรงแรมและสถานที่พักทั่วไป), At Travel (ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ รองรับการเดินทางข้ามจังหวัด) จะเห็นว่า บริการของเราทั้ง 4 ประเภทนี้ครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้บริการในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่ตื่นนอน ออกไปทำงาน หรือช่วงเดินทางพักผ่อน ปัจจุบัน เรามีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในเครือข่ายอีโวลท์ อยู่มากกว่า 300 จุดทั่วประเทศ ทั้ง DC (Fast Charge) และ AC (Normal Charge)

Advertisement

“ล่าสุด เราเปิดตัวจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายใน 2 ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ รวม 18 หัวชาร์จ เพื่อให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างครอบคลุม ได้แก่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา จำนวน 9 หัวชาร์จ เปิดให้บริการ 2 จุด จุดที่ 1 ติดตั้งภายในบริเวณ Mega FoodWalk ชั้น 1 มีแบบ 7 kW จำนวน 3 หัวชาร์จ และแบบ 22 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ จุดที่ 2 ติดตั้งภายในบริเวณลานจอดรถทางเข้า Home Pro ชั้น G มีแบบ 7 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ และแบบ 22 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ และ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 9 หัวชาร์จ เปิดให้บริการบริเวณโซน Dazzle ชั้น B1 มีแบบ 7 kW จำนวน 9 หัวชาร์จ และในส่วนของศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ มีโปรโมชันพิเศษเพียงคุณช้อปปิ้งครบ 800 บาทขึ้นไป (รวมใบเสร็จได้) สำหรับสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการสามารถนำมาแลกคูปองเครดิตชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ฟรี 60 บาท” นายพูนพัฒน์ กล่าว

พูนพัฒน์ โลหารชุน

Advertisement

ประธานกรรมการบริหารอีโวลท์ เทคโนโลยี ระบุด้วยว่า ในฐานะผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร เรามุ่งมั่นขยายเครือข่ายสถานีชาร์จที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ และในแง่ของความร่วมมือกันระหว่างอีโวลท์กับศูนย์การค้าเมกาบางนา และเซ็นทรัลเวิลด์ ในส่วนนี้ ะเป็นการนำเสนอโซลูชันให้กับกลุ่มลูกค้าประเภท At Play ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการจุดชาร์จภายในศูนย์การค้า ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากเราได้เล็งเห็นศักยภาพของทั้งสองพื้นที่ ที่จะร่วมกันพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการพลังงานสะอาด สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา และคุณเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ Head of Property Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและมอบโอกาสให้ทางอีโวลท์ เทคโนโลยี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรับรู้ด้านพลังงานสะอาด นอกจาก การติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้าชื่อดังทั้งสองแห่งแล้ว ทีมงานอีโวลท์ เทคโนโลยี ยังเดินหน้านำเสนอโซลูชันประเภท At Play ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่พักต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย

เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์

นอกจากแผนธุรกิจที่ดำเนินไปท่ามกลางพันธกิจด้านพลังงานสะอาด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป (Carbon Neutrality) อีโวลท์ เทคโนโลยี ผู้นำด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมสร้างความมั่นใจและรองรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อการบริการที่สะดวกสบาย ครอบคลุมทกการใช้งาน ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่ม และเดินหน้า สู่ความยั่งยืนด้านพลังงานไปด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The best EV charging experience อีโวลท์ มอบประสบการณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุด” ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของอีโวลท์ฯ ผ่านเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/EVolt.TH/