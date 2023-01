ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ชวนเช็คอินวันเด็ก KID’S VENTURE 2023

เล่นเกมผจญภัย แจกของขวัญลุ้นกล่องสุ่มสุดมันตลอดสุดสัปดาห์

4 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์

พระราม 9 และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ต้อนรับสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ยกคาราวานความสุขมาให้น้อง ๆ หนู ๆ รวมกิจกรรมผจญภัย 4 สไตล์ พร้อมชมโชว์สร้างเสียงหัวเราะ และ แจกของขวัญวันเด็กตลอดสุดสัปดาห์

เริ่มจาก ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญเด็ก ๆ มาสวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย KID’S VENTURE 2023 ในคอนเซ็ปต์ สนุกคิด สนุกเล่น สุดมันส์ ร่วมสนุกกับ 11 ฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ชมขบวนเหล่าโบโซ่ โชว์มายากล และจับฉลากกล่องสุ่มยักษ์ ลุ้นของขวัญกว่า 2023 ชิ้น เพียงโชว์ใบเสร็จการใช้จ่ายในศูนย์การค้า 300 บาทขึ้นไป + 1 MBK POINT ในวันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ZONE D

ขณะที่ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดงาน KID’S VENTURE 2023 ในคอนเซ็ปต์ ตะลุยเขาวงกตกับสี่สหายบูนลอน พบการแสดงบูนลอน นครสัตว์ลอยฟ้า การแสดงมายากลสุดหรรษา การแสดงความสามารถพิเศษน้อง ๆ จากสถาบันการศึกษาภายในศูนย์ฯ และ สนุกกับ Game Zone เขาวงกตมหาสนุก และ Rabbit Jumping ระบายสีถุงผ้าลายการ์ตูน ในวันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 บริเวณ Royal Park Plaza ชั้น1 พิเศษ!! สำหรับสมาชิก MBK PLUS ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม กดรับสิทธิ + 1 คะแนน ผ่าน MBK PLUS (จำกัดจำนวน 2,000 สิทธิ ตลอดกิจกรรม 1 ท่าน / 1 สิทธิ)

เช่นเดียวกับ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เอาใจน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกะดี จัดงาน KID’S VENTURE 2023 ในคอนเซ็ปต์ พิชิตด่านกีฬาสุดมันส์ อาทิ เครื่องเล่นวิ่งตะลุยด่าน Wolf Runner Kids เกมสันทนาการมากมาย ให้ได้ปลดปล่อยเอนเนอร์จี้ รับฟรีของขวัญกว่า 2023 ชิ้น และลุ้นของขวัญจากกล่องสุ่ม ตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 บริเวณลานไนน์ สแควร์ (เซ็นเตอร์ โซน)

ปิดท้ายที่ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ที่ร่วมกับช่อง 7HD เป็นประจำทุกปี เปิดพื้นที่ KID’S VENTURE 2023 จัดงาน “7HD คิดดี คิดส์เดย์” เล่น สนุกรู้ ปลอดภัยไร้โควิด-19 พบกิจกรรมเปลี่ยนโลกสดใสให้กับเด็กไทย ส่งเสริม ให้เด็กไทยคิดดี ทำดี ผ่านเวทีกิจกรรม และบูธเกมสร้างสรรค์สนุกสนานกับการแสดงและเกมต่าง ๆ จากทีมนักแสดงชั้นนำ ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมสร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ ตลอดวัน อย่าลืมพกถุงผ้ามารับของขวัญอีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 บริเวณลานไนน์ สแควร์ และ ลานเวสต์ วิลเลจ

เตรียมตัวมาเล่นสนุก พร้อมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กับ 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ที่กำลังมาถึงนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 น. – 22.00 น. หรือ Facebook Page : MBK CENTER PARADISE PARK THE NINE CEMTER RAMA9 และ THE NINE CENTER TIWANON

