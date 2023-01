บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ (ที่ 3 ทางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน รวมทั้งทำบุญปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Thai Central Chemical Public Company Limited organized a merit-making ceremony to give HRS Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati

Mr. Takahiro Yamashita (3rd Right) Chief Executive Officer and President together with managements of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading of high quality NPK compound Fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, held the merit making ceremony to wish Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati a speedy recovery, including held a good deed in the new year for prosperity at Nakhon Luang plant site in Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province and Phrapradaeng plant site in Sumut Prakan Province.