เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมฉลองวันเด็กในแคมเปญ “Central Kids Day 2023” คิด(ส์)ครีเอทโลก

เล่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน เริ่ม 14-15 ม.ค. 66 นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

Advertisment

สนุกกับไฮไลต์กิจกรรมมากมาย อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับ DinowOrld Fest สวนสนุกจำลองไดโนเสาร์ยุคจูราสิคใหญ่ที่สุดในประเทศ, เซ็นทรัล เวสต์เกต กับภารกิจรักษ์โลก ปั่นจักรยานสร้าง Clean Energy และฐานเกมส์แยกขยะ, เซ็นทรัล พระราม 2 Forest of Play ลานเล่นที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติ ร่วมกับ แปลนทอยส์, เซ็นทรัล ระยอง ร่วมอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยและน้องๆ กลุ่มออทิสติกจากโรงเรียนระยองปัญญานุกูลในตลาด Kids Flea, เซ็นทรัล เชียงใหม่ ท่องโลกใต้ท้องทะเล ในธีม ANIMAL LOVERS : Undersea Kingdom, เซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปผ้าปาเต๊ะ โดยเครือข่ายออทิสติก จ.ภูเก็ต

พบกับ DinowOrld Fest สวนสนุกจำลองไดโนเสาร์ยุคจูราสิคใหญ่ที่สุดในประเทศ, กับภารกิจรักษ์โลก ปั่นจักรยานสร้าง Clean Energy และฐานเกมส์แยกขยะ, Forest of Play ลานเล่นที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติ ร่วมกับ แปลนทอยส์, ร่วมอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยและน้องๆ กลุ่มออทิสติกจากโรงเรียนระยองปัญญานุกูลในตลาด Kids Flea, ท่องโลกใต้ท้องทะเล ในธีม ANIMAL LOVERS : Undersea Kingdom, ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปผ้าปาเต๊ะ โดยเครือข่ายออทิสติก จ.ภูเก็ต สานต่อพันธกิจรักษ์โลกจัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกและอุปนิสัยสู่การเป็น Eco-Citizen

ผลงานศิลปะและเวิร์กช้อปจาก Autism Artist ARTSTORY by Autistic Thai

รับไอศกรีมฟรี จาก Central FoodPark เมื่อสมัครเป็นสมาชิก Central Life X ในสาขาที่ร่วมรายการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้, ARTSTORY, PLANTOYS, myDNA, Tetra Pak และ TPBI เตรียมเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าทั่วประเทศจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในแคมเปญ “Central Kids Day 2023” คิด(ส์)ครีเอทโลก เปิดลานเล่นสร้างสรรค์สำหรับเด็กเจนอัลฟ่าและครอบครัวได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน ภายใต้คอนเซปท์ “ ECO CREATIVE CAMP” ลานเล่นสร้างสรรค์ เพื่อโลกของฉันในอนาคต ครั้งแรกกับแคมป์กิจกรรมเปลี่ยนโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้เด็กๆ ได้สนุกกับมิชชั่นสายกรีน เพื่อปลูกจิตสำนึกและอุปนิสัยสู่การเป็น Eco-Citizen ในอนาคต พบกับกิจกรรมและโปรโมชั่น ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ เนรมิตลานเล่นสร้างสรรค์แห่งความสนุก มอบความสุขกับกิจกรรมเวิร์คชอปมากมายที่จะเสริมสร้างทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กทุกคน พร้อมรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศ

Advertisement

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ในทุกๆ ปีเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น Family Destination Landmark พร้อมครีเอทกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบ Meaningful experiences และเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ และเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ และเป็น Global citizen ของโลกใบนี้ต่อไป โดยเรามุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อปลุกพลังการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้ก้าวสู่การเป็น Eco-Citizen ที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับมิชชั่นของโลก และเป้าหมายของเซ็นทรัลพัฒนา ในโครงการ Central Pattana The Journey to Net Zero ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้ ยังมีความความพิเศษที่อยากให้ทุกท่านได้ชื่นชม คือผลงานการออกแบบ Key visual แคมเปญวันเด็ก โดย น้องแอปเปิ้ล-วิมลเรขา โสมภีร์ ศิลปินออทิสติกจาก ARTSTORY By Autistic Thai ที่มีความหมาย บอกเล่าเรื่องราววันเด็กในมุมต่างๆ จากจินตนาการผ่านภาพและลายเส้นศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมเวิร์คชอปในบางสาขาที่มีผลงานของน้องๆ จาก ARTSTORY ที่อยากเชิญชวนให้ได้ไปร่วมสนับสนุนกันครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกมา ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 38 สาขาทั่วประเทศ ล้วนมีกิจกรรมให้เด็กๆ และครอบครัวได้ออกมาใช้ Quality time ร่วมกัน”

Advertisement

ไฮไลต์กิจกรรม คิด(ส์)ครีเอทโลก เล่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิ