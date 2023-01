ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดลพบุรีเฝ้ารับเสด็จ

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตลอดเวลา 20 ปี ที่จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อน มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมให้การสนับสนุน ดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดลพบุรี เกิดค่านิยมเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 120,057 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น 84 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 59 แห่ง จังหวัดลพบุรี ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนอง พระปณิธานขององค์ประธานอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้ จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 เป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ เรือนจำอำเภอชัยบาดาล และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล เป็นชมรมดีเด่นระดับภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการอย่างจริงจังของนักศึกษา จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจิตอาสา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบของการรวมกลุ่มของสมาชิกทำกิจกรรมตามความสนใจ โดยเน้นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่พึ่งยาเสพติด เช่น กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ การเต้น Cover Dance ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมพัฒนา EQ ได้แก่ การออกแบบคอสเพลย์ วาดภาพ ผ้าพิมพ์ลาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งด้านวิชาการและนันทนาการที่สอดแทรกความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงพักกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด 20 คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์วันละ 2 คน เพื่อช่วยเหลือดูแลและพัฒนาเพื่อนสมาชิกให้มีคุณภาพและความสุข แบบ“เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง” ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 ลพบุรี ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป